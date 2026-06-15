PlayStation Plus'a eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı

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Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation Plus aboneleri için 2026'nın geri kalanında kütüphaneye eklenecek oyunlardan bazılarını erkenden açıkladı. Summer Game Fest ve State of Play etkinliklerinde yapılan duyurularla birlikte toplam 12 oyunun PS Plus'a geleceği kesinleşmiş oldu.

Final Fantasy 16 ve daha fazlası

Paylaşılan listeye göre, 2026 yılında PS Plus'a eklenecek oyunlar arasında özellikle Final Fantasy 16, Sonic X Shadow Generations ve Kingdom Come: Deliverance gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Oyunların büyük bölümü haziran ayında abonelere sunulacak olsa da temmuz, ağustos ve eylül ayları için de şimdiden bazı oyunlar doğrulandı.

16 Haziran'da kütüphaneye eklenecek oyunlar şu şekilde:

Final Fantasy 16 (PS5)

Sonic X Shadow Generations (PS5, PS4)

Kingdom Come: Deliverance (PS5, PS4)

Life is Strange: Double Exposure (PS5)

Farming Simulator 25 (PS5)

Blades of Fire (PS5)

Black Desert (PS5)

Gitaroo Man (PS Plus Premium - PS5, PS4)

Ayrıca Sony Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında PS Plus Premium abonelerine sunulacak ilk oyunu da doğruladı. Bunlar arasında Temmuz'da Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS Plus Premium), Ağustos'ta Big Walk (PS Plus Essential), Onimusha: Dawn of Dreams (PS Plus Premium), Eylül'de ise, RuneScape: Dragonwilds (PS Plus Extra) yer alıyor.

PS Plus Haziran 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium 2 gün önce eklendi

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