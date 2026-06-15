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    PlayStation Plus'a eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı

    Sony, PS Plus abonelerini sevindirecek yeni oyunları duyurdu. Final Fantasy 16'dan RuneScape: Dragonwilds'e kadar toplam 12 yapımın hizmete geleceği kesinleşti.

    PlayStation Plus'a eklenecek yepyeni oyunlar açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation Plus aboneleri için 2026'nın geri kalanında kütüphaneye eklenecek oyunlardan bazılarını erkenden açıkladı. Summer Game Fest ve State of Play etkinliklerinde yapılan duyurularla birlikte toplam 12 oyunun PS Plus'a geleceği kesinleşmiş oldu.

    Final Fantasy 16 ve daha fazlası

    Paylaşılan listeye göre, 2026 yılında PS Plus'a eklenecek oyunlar arasında özellikle Final Fantasy 16, Sonic X Shadow Generations ve Kingdom Come: Deliverance gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Oyunların büyük bölümü haziran ayında abonelere sunulacak olsa da temmuz, ağustos ve eylül ayları için de şimdiden bazı oyunlar doğrulandı.

    16 Haziran'da kütüphaneye eklenecek oyunlar şu şekilde:

    • Final Fantasy 16 (PS5)
    • Sonic X Shadow Generations (PS5, PS4)
    • Kingdom Come: Deliverance (PS5, PS4)
    • Life is Strange: Double Exposure (PS5)
    • Farming Simulator 25 (PS5)
    • Blades of Fire (PS5)
    • Black Desert (PS5)
    • Gitaroo Man (PS Plus Premium - PS5, PS4)

    Ayrıca Sony Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında PS Plus Premium abonelerine sunulacak ilk oyunu da doğruladı. Bunlar arasında Temmuz'da Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy (PS Plus Premium), Ağustos'ta Big Walk (PS Plus Essential), Onimusha: Dawn of Dreams (PS Plus Premium), Eylül'de ise, RuneScape: Dragonwilds (PS Plus Extra) yer alıyor.

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