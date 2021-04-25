Sony'nin yeni nesil VR cihazındaki ana hedefi kaliteli oyun deneyimi sunmak

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Konsolda VR denildiği zaman PlayStation'ın bu konuda tek olduğunu biliyoruz. Rakibi Microsoft, VR pazarına girmemeyi tercih ettiğini ve ileride de girmeyi planlamadığını açıklamıştı. Bu yüzden PlayStation, konsolda VR deneyimlemek için oyuncuların tek tercihi.

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Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda da Sony, PlayStation 5 için geliştirilen yeni nesil VR cihazını duyurdu. Henüz ne yazık ki pek fazla detay bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan, cihaz ile neyi hedeflediklerini açıkladı.

Nikkei ile röportaj yapan Jim Ryan, VR cihazların potansiyel pazarının çok büyük olduğunu ve yeni nesil VR cihazlarında ana hedeflerinin oyunculara kaliteli bir oyun deneyimi sunmak olduğunu söyledi.

PlayStation VR, konsol tarafında tek tercih olsa da PlayStation 4 nesli boyunca oyuncuları hayran bırakan ve uzun süre konuşulan bir oyun çıkmadı diyebiliriz. Umuyoruz ki bu durum bu nesilde yıkılır ve daha kaliteli oyunlar görebiliriz.

https://www.pushsquare.com/news/2021/04/sonys_goal_for_next-gen_psvr_is_to_provide_a_high_gaming_experience

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