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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony'nin yeni nesil VR cihazındaki ana hedefi kaliteli oyun deneyimi sunmak

    Sony, PlayStation 5 için özel olarak geliştirdiği sanal gerçeklik cihazındaki hedeflerini açıkladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    25 Nisan 2021, 14:00 (13 sa.)
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    Oyun Konsolları
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Sony'nin yeni nesil VR cihazındaki ana hedefi kaliteli oyun deneyimi sunmak
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    Konsolda VR denildiği zaman PlayStation'ın bu konuda tek olduğunu biliyoruz. Rakibi Microsoft, VR pazarına girmemeyi tercih ettiğini ve ileride de girmeyi planlamadığını açıklamıştı. Bu yüzden PlayStation, konsolda VR deneyimlemek için oyuncuların tek tercihi.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5'in yeni nesil VR kontrolcüleri tanıtıldı: İlk görseller paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Sony, PlayStation için eşsiz bir bulut sistemi üzerinde çalışıyor"

    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda da Sony, PlayStation 5 için geliştirilen yeni nesil VR cihazını duyurdu. Henüz ne yazık ki pek fazla detay bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan, cihaz ile neyi hedeflediklerini açıkladı.

    Nikkei ile röportaj yapan Jim Ryan, VR cihazların potansiyel pazarının çok büyük olduğunu ve yeni nesil VR cihazlarında ana hedeflerinin oyunculara kaliteli bir oyun deneyimi sunmak olduğunu söyledi.

    PlayStation VR, konsol tarafında tek tercih olsa da PlayStation 4 nesli boyunca oyuncuları hayran bırakan ve uzun süre konuşulan bir oyun çıkmadı diyebiliriz. Umuyoruz ki bu durum bu nesilde yıkılır ve daha kaliteli oyunlar görebiliriz.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/04/sonys_goal_for_next-gen_psvr_is_to_provide_a_high_gaming_experience
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    laf mı ya şimdi bu
    kalitesiz bi oyun deneyimi vermek niye isteyesin ki, mikrofonu uzatmışlar boş göndermiim demiş heralde
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    K kategorisites 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    D Drummerrrr (Redlm Gdd) 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eski nesildeki tek eksik cözunurlugun kötu olmasindan kaynakli pixellerin gözle secilir olmasi ve göruntunun iyi olmamasiydi. Umarim bunu 2k yada 4k cözunurlugunde sunarlarsa ve kontrast i biraz daha artirirlarsa ozaman tadindan yenmez
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    El Goblino (Cevdet ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) Drummerrrr
    kabloyuda unutmayalim hic oynayamadim satmistim bulanik goruntu ve kablolardan ... bu sefer kapı gibi bir VR olacaktir hatalardan ders aliyorlar ...
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    joven ( joven) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony ilk VR cihazını ve oyunlarını pek beğenmemiştim Sony yeni VR belki bir şans verebilirim.
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