PS Store'da "Sonbahar Tasarrufları" indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan indirim

- PlayStation Store "Sonbahar Tasarrufları" İndirimleri başladı
- PlayStation Store "Sonbahar Tasarrufları" İndirimleri
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PlayStation Store "Sonbahar Tasarrufları" İndirimleri başladı
PlayStation Store'da "Sonbahar Tasarrufları" indirimleri 24 Ekim2024 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Red Dead Redemption 2 1.749 TL'den 1.224 TL'ye düştü. Buna ek olarak Hogwarts Legacy PS5 Sürümü, 3.149 TL yerine 944 TL, Grand Theft Auto V 439 TL yerine 219 TL, It Takes Two 1.499 TL yerine 374 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store’da başlayan "Sonbahar Tasarrufları" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 90'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|
|3.149 TL
|944,70 TL
|-70%
|SKULL AND BONES
|1.399,00 TL
|559,60 TL
|%60
|Red Dead Redemption 2
|1.749 TL
|1.224 TL
|-67%
|Mortal Combat 11
|349 TL
|34,90 TL
|-90%
|Destiny 2: The Final Shape
|829,00 TL
|497,40 TL
|%40
|Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition
|739,00 TL
|147,80 TL
|-80%
|
|259 TL
|51,80 TL
|-80%
|
|1.049 TL
|209,80 TL
|-80%
|
|1.879 TL
|939,50 TL
|-50%
|
|1.049 TL
|157,35 TL
|-85%
|Mass Effect Legendary Edition
|2.600 TL
|390,00 TL
|-85%
|
|800,00 TL
|120,00 TL
|-85%
|
|1.599 TL
|959,40 TL
|-40%
|Grand Theft Auto V
|439,00 TL
|219,50 TL
|-50%
|Sid Meier’s Civilization 6
|1.049 TL
|157,35 TL
|-85%
|
|1.400 TL
|210,00 TL
|-85%
|
|2.900 TL
|1.160 TL
|-60%
|
|1.399,00 TL
|839,40 TL
|-40%
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...