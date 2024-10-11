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    PS Store'da "Sonbahar Tasarrufları" indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan indirim

    Playstation Store'da "Sonbahar Tasarrufları" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 90'a varan fırsatlar için son tarih 24 Ekim 2024. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...
    PlayStation Store'da 'Sonbahar Tasarrufları' indirimleri başladı Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Sonbahar Tasarrufları" İndirimleri başladı. STAR WARS Jedi: Survivor, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 ve Hogwarts Legacy dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PlayStation Store "Sonbahar Tasarrufları" İndirimleri başladı

    PlayStation Store'da "Sonbahar Tasarrufları" indirimleri 24 Ekim2024 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Red Dead Redemption 2 1.749 TL'den 1.224 TL'ye düştü. Buna ek olarak Hogwarts Legacy PS5 Sürümü, 3.149 TL yerine 944 TL, Grand Theft Auto V 439 TL yerine 219 TL, It Takes Two 1.499 TL yerine 374 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    PlayStation Store’da başlayan "Sonbahar Tasarrufları" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 90'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    PlayStation Store "Sonbahar Tasarrufları" İndirimleri
    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Hogwarts Legacy PS5 Sürümü
    		 3.149 TL 944,70 TL -70%
    SKULL AND BONES 1.399,00 TL 559,60 TL %60
    Red Dead Redemption 2 1.749 TL 1.224 TL -67%
    Mortal Combat 11 349 TL 34,90 TL -90%
    Destiny 2: The Final Shape 829,00 TL 497,40 TL %40
    Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition 739,00 TL 147,80 TL -80%
    Mafia: Definitive Edition
    		 259 TL 51,80 TL -80%
    TEKKEN 7
    		 1.049 TL 209,80 TL -80%
    Avatar: Frontiers of Pandora™
    		 1.879 TL 939,50 TL -50%
    Metro Exodus
    		 1.049 TL 157,35 TL -85%
    Mass Effect Legendary Edition 2.600 TL 390,00 TL -85%
    Battlefield™ 2042 PS5
    		 800,00 TL 120,00 TL -85%
    Grand Theft Auto V: Premium Edition
    		 1.599 TL 959,40 TL -40%
    Grand Theft Auto V 439,00 TL 219,50 TL -50%
    Sid Meier’s Civilization 6 1.049 TL 157,35 TL -85%
    Need for Speed™ Unbound
    		 1.400 TL 210,00 TL -85%
    STAR WARS Jedi: Survivor
    		 2.900 TL 1.160 TL -60%
    Grounded PS4® & PS5®
    		 1.399,00 TL 839,40 TL -40%
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 4 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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