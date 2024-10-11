PS Store'da "Sonbahar Tasarrufları" indirimleri başladı: Yüzde 90’a varan indirim

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Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Sonbahar Tasarrufları" İndirimleri başladı. STAR WARS Jedi: Survivor, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 ve Hogwarts Legacy dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PlayStation Store "Sonbahar Tasarrufları" İndirimleri başladı

PlayStation Store'da "Sonbahar Tasarrufları" indirimleri 24 Ekim2024 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda Red Dead Redemption 2 1.749 TL'den 1.224 TL'ye düştü. Buna ek olarak Hogwarts Legacy PS5 Sürümü, 3.149 TL yerine 944 TL, Grand Theft Auto V 439 TL yerine 219 TL, It Takes Two 1.499 TL yerine 374 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

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PlayStation Store’da başlayan "Sonbahar Tasarrufları" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 90'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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PlayStation Store'da "Sonbahar Tasarrufları" indirimleri başladı