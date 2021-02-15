PlayStation Studios'un patronu God of War 2 için fazlasıyla heyecanlı

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Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Santa Monica'nın yaptığı God of War, 2018 yılında yayınlanmıştı ve hem yayınlandığı yılın hem de oyun dünyasının en iyilerinden biri olarak tarihe geçmişti. İkinci oyun da geçtiğimiz yıl ufak bir teaser eşliğinde duyuruldu.

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Oyun duyurulduğundan bu yana oyuncuların en çok heyecanlandığı oyunlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. PlayStation Studios patronu Hermen Hulst da aynı oyuncular gibi düşünüyor. Hermen Hulst'un yaptığı açıklamaya göre kendisi PlayStation'ın yaklaşan oyunları arasında en çok God of War 2'yi bekliyor. Hatta kendisi, oyuncuların Santa Monica'nın yaptığı işi görmeleri için fazlasıyla heyecanlı.

God of War 2 ya da God of War Ragnarok, geçtiğimiz yıl duyuruldu ve bu yıl çıkacağı söylendi. Ancak büyük bir ihtimalle oyun ertelenecek. PlayStation'ın bu yıl çıkacak olan oyunları için yayınlanan videoların hiçbirinde God of War bulunmuyordu. Bu yıl içerisinde hem ertelenme haberini hem de yeni bilgileri büyük bir ihtimalle göreceğiz.

https://www.gamesradar.com/god-of-war-ragnarok-is-playstation-studios-boss-most-anticipated-game/

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