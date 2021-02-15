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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation Studios'un patronu God of War 2 için fazlasıyla heyecanlı

    PlayStation Studios patronu Hermen Hulst, PlayStation özel oyunlarından biri olan God of War'un ikincisi için fazlasıyla heyecanlı olduğunu dile getirdi.
    15 Şubat 2021, 16:00 (2 gün)
    4,3b
    5
    12
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PlayStation Studios'un patronu God of War 2 için fazlasıyla heyecanlı
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    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Santa Monica'nın yaptığı God of War, 2018 yılında yayınlanmıştı ve hem yayınlandığı yılın hem de oyun dünyasının en iyilerinden biri olarak tarihe geçmişti. İkinci oyun da geçtiğimiz yıl ufak bir teaser eşliğinde duyuruldu. 

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    Oyun duyurulduğundan bu yana oyuncuların en çok heyecanlandığı oyunlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. PlayStation Studios patronu Hermen Hulst da aynı oyuncular gibi düşünüyor. Hermen Hulst'un yaptığı açıklamaya göre kendisi PlayStation'ın yaklaşan oyunları arasında en çok God of War 2'yi bekliyor. Hatta kendisi, oyuncuların Santa Monica'nın yaptığı işi görmeleri için fazlasıyla heyecanlı.

    God of War 2 ya da God of War Ragnarok, geçtiğimiz yıl duyuruldu ve bu yıl çıkacağı söylendi. Ancak büyük bir ihtimalle oyun ertelenecek. PlayStation'ın bu yıl çıkacak olan oyunları için yayınlanan videoların hiçbirinde God of War bulunmuyordu. Bu yıl içerisinde hem ertelenme haberini hem de yeni bilgileri büyük bir ihtimalle göreceğiz.



    https://www.gamesradar.com/god-of-war-ragnarok-is-playstation-studios-boss-most-anticipated-game/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her nesilde olduğu gibi Kratos xbox'ı atomlarına ayıracaktır. Şimdiden Ruhuna el fatiha diyebiliriz
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    İ iloveAmsterdam 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    bizde çok heyecanlıyız .)
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    elden ringi bekliyoruz mediamart ın önünde sıradayız.
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    vamp (b .) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kamera açısıyla devam edilecekse oyun çıktığında yine eleştiririm. Bu dar açı yakın dövüş için değil shooter oyunlar içindir.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Ocelot- 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) vamp
    Oyunda combatlar çok seri yapılıyor aslında siz oynayamamışsınız
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    SacredDivinity (Penitent One) 1 gün ( Mesaj Silindi ) vamp
    Sen oynamayı becerememişsin hocam, gercek bu
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    Tuomir (uuur uuur) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunun çıkış aralığına 11 aydan az bir süre kaldı ne bir trailer ne de bir oynanış gösterebildiler. Yine aynı sony politikaları uygulanıp devlet sırrı gibi bu dönem boyunca hiçbir şey göstermeyip oyun çıkışına bir hafta kala her yeri spoiler videoları ile dolduracaklar. Bir de bizim yayıncılara oyunu verirler. Onlar da en önemli sahneleri cover yaparlar videolarına al sana yeni god of war.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu kadar fanı olan bir oyun kendi açık kaynaklı oyununu oluşturamıyor mu !?
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    V V4LKyR 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tabii ki ertelenecek :)
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    1ses1 (hasan türk) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çabuk bitmesinde.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her nesilde olduğu gibi Kratos xbox'ı atomlarına ayıracaktır. Şimdiden Ruhuna el fatiha diyebiliriz
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    EFSANEBRAD (ÇAĞDAŞ *****) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Valla bende heyecanlıyım..😁
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