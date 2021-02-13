Rockstar'ın yeni iş ilanı GTA 6 fragmanına işaret ediyor

Rockstar Games'in şu an için sır gibi saklamaya devam ettiği GTA 6'dan bugün küçük bir haber daha geldi. Rockstar tarafından yayınlanan yeni bir iş ilanında, GTA 6 fragmanlarına işaret eden detaylar tespit edildi. Rockstar, yeni oyunu için sinematik fragmanlar hazırlayacak iş arkadaşları arıyor.

İş ilanının detaylarını aşağıda görebilirsiniz. Bu ilan kapsamında işe başlayan yeni Rockstar çalışanının görevi, internet ve TV reklam kampanyalarında kullanılmak üzere sinematik oyun içi görüntüler hazırlamak olacak.

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GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili ilginç gelişme: 2023'te mi geliyor?

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Rockstar'ın yeni projesi henüz resmiyet kazanmadı; ancak Bloomberg'ten Jason Screirer gibi güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre stüdyo şu anda yoğun bir şekilde GTA 6 üzerinde çalışıyor. GTA 6'nın tamamıyla yeni nesil konsollar için tasarlandığı tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "GTA 6'nın geliştirme süreci resmen başladı; ancak kötü bir haber var"

Take-Two reklam bütçeleri 2023'e işaret ediyor

GTA 6'nın çıkış tarihini tahmin etmek için aslında şu anda elimizde güçlü bir bilgi var: Yayıncı firma Take-Two'nun önümüzdeki yıllar için planladığı reklam bütçeleri. Geçtiğimiz yıl ABD Borsa Komisyonu'na rapor gönderen Take-Two, 2023-2024 mali yılı için tam 89 milyon dolar reklam bütçesi ayırdığını açıklamıştı. Bu rakam, bir önceki ve bir sonraki yıllar için ayrılan bütçelerin tam 9 katı.

Rockstar'ın bir önceki oyunu Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihi de reklam bütçeleri sayesinde doğru bir şekilde tahmin edilebilmişti. Dolayısıyla GTA 6'nın 2023'ün sonları gibi çıkış yapması şu anda oldukça olası görünüyor diyebiliriz. İlk duyurular ve fragmanlar da 2022'de yapılabilir.

https://www.dualshockers.com/gta-6-trailer-soon/

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