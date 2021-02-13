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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rockstar'ın yeni iş ilanı GTA 6 fragmanına işaret ediyor

    Rockstar Games, yeni projesinin tanıtımında kullanılmak üzere sinematik oyun içi fragmanlar hazırlayacak iş arkadaşları arıyor.
    13 Şubat 2021, 15:32 (Güncellendi, 4 gün)
    26,2b
    4
    51
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    20

    Rockstar'ın yeni iş ilanı GTA 6 fragmanına işaret ediyor

    Rockstar Games'in şu an için sır gibi saklamaya devam ettiği GTA 6'dan bugün küçük bir haber daha geldi. Rockstar tarafından yayınlanan yeni bir iş ilanında, GTA 6 fragmanlarına işaret eden detaylar tespit edildi. Rockstar, yeni oyunu için sinematik fragmanlar hazırlayacak iş arkadaşları arıyor.

    İş ilanının detaylarını aşağıda görebilirsiniz. Bu ilan kapsamında işe başlayan yeni Rockstar çalışanının görevi, internet ve TV reklam kampanyalarında kullanılmak üzere sinematik oyun içi görüntüler hazırlamak olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili ilginç gelişme: 2023'te mi geliyor?

    Rockstar'ın yeni iş ilanı GTA 6 fragmanına işaret ediyor
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    Rockstar'ın yeni projesi henüz resmiyet kazanmadı; ancak Bloomberg'ten Jason Screirer gibi güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre stüdyo şu anda yoğun bir şekilde GTA 6 üzerinde çalışıyor. GTA 6'nın tamamıyla yeni nesil konsollar için tasarlandığı tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "GTA 6'nın geliştirme süreci resmen başladı; ancak kötü bir haber var"

    Take-Two reklam bütçeleri 2023'e işaret ediyor

    GTA 6'nın çıkış tarihini tahmin etmek için aslında şu anda elimizde güçlü bir bilgi var: Yayıncı firma Take-Two'nun önümüzdeki yıllar için planladığı reklam bütçeleri. Geçtiğimiz yıl ABD Borsa Komisyonu'na rapor gönderen Take-Two, 2023-2024 mali yılı için tam 89 milyon dolar reklam bütçesi ayırdığını açıklamıştı. Bu rakam, bir önceki ve bir sonraki yıllar için ayrılan bütçelerin tam 9 katı.

    Rockstar'ın bir önceki oyunu Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihi de reklam bütçeleri sayesinde doğru bir şekilde tahmin edilebilmişti. Dolayısıyla GTA 6'nın 2023'ün sonları gibi çıkış yapması şu anda oldukça olası görünüyor diyebiliriz. İlk duyurular ve fragmanlar da 2022'de yapılabilir.



    https://www.dualshockers.com/gta-6-trailer-soon/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Gargagar 4 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Millet GTA V almayı bırakırsa adamlar da GTA VI için hızlanır.
    1 Yanıt Yanıtla +80
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım gta 4 gibi kaliteli bir yapım olur gerek senaryo gerek araç sürüş dinamikleri 4 oyun daki araç sürüş dinamiklerin den sonra araba oyunu oynamayı bıraktım 5 gibi gelicekse kuruş vermem
    Umarım gta 4 gibi kaliteli bir yapım olur gerek senaryo gerek araç sürüş dinamikleri 4 oyun daki araç sürüş dinamiklerin den sonra araba oyunu oynamayı bıraktım...
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    4 Yanıt Yanıtla +31
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    Dreandes (Ahmet Bey) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    GTA VI çoktan duyurulması gerekiyordu. Ama R* GTA V ekmeğini yemekten 10 sene sonra duyuracak neredeyse.
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    runge kutta 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hikaye olarak GTA IV, tema olarak GTA Vice City seride en sevdiğim oyunlar oldu. Bakalım Dan Houser olmadan nasıl olacak.
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    A aysensS 2 gün ( Mesaj Silindi )
    seviyeyi nereye çık[color=#141414]aracaklar merak konusu
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    Sarı Mucit 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Eski gtadaki geğirme geri gelsin istiyoruz
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    K Krone 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni konsolların yaygınlaşmasını bekliyorlar. Yavaş yavaş kasmadan yapıyor adamlar oyunu, üstüne GTA 5'den de hala kazanıyorlar. Bu sene duyurusu yapılır bence.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunu kötü birşeymiş gibi söylüyorsun. Adamlar kimseye borçlu değil, oyun yapmaya da zorunlu değil. Dünyayı sallamış bir oyun yaptılar, o kadar çalışan olayı ortaya atıldı büyük bir kesim oyunu 4. oyunun gölgesinde kaldığını söyleyerek sövdü. Sonuç olarak elimizde hala muazzam ve bu nesilde de tereddüt etmeden ayakta durabilen bir oyun var ki bu oyun 2013 nesline ait olmasına rağmen bu günün dünyası ile dahi iç içe bir kültüre sahip. 8 yıl öncesinden bahsediyoruz lan; akıllı telefonlar yeni yeni popüler oluyordu Facebook aktif olarak kullanılıyordu vs vs. bırak da ekmeğini yesinler garezin ne senin be?
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu habere kadar hiçbir habere inanmadım ama artık kesin bir şekilde Gta6 2-3 yıl içinde geliyor ve tartışmasız gelmiş geçmiş en iyi oyun olacak 10 sene boyunca bu unvanı kimseye kaptirmayacak.Ps5 almak için Gta6yi bekliyorum
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    rohan32 (muhsin burak keskin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni bir GTA değilde , Bully ya da LA NOLİİİ '' L.A Noire '' Gibi daha hikayesi lezzetli, teması tontişli oyunlar görmek dileği ile ...

    - Umarım ( remake ) kafasına düşmezler...
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    gun (Gün Oksay) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni konsola göre yapması mantıklı yeni konsollar yeni çıktı zaten o zamana 2023’e anca iyice yayılır.



    Mantıksız değil adamların planı.
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    355GTS (Brian ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gta4 Cops n crooks modundan aldığım keyif > tüm gta serisi.
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    ReiseReise 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Niye kassın ki rg yeni oyun için.140 milyon satmış gta 5 ve satıyor hala daha yavaş yavaş sıkboğaz yapmadan geliştiriyordur büyük ihtimal
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    26235 kez okundu.
    34 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    gta 6, gta 6 çıkış tarihi ve
    9 etiket daha gta 6 fragmanı gta gta 5 rockstar rockstar games rockstar oyunları take-two oyun Yazılım
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