PlayStation sunumunda PS VR2 için duyurulan oyunlar: RE Village, Horizon ve daha fazlası

Geçtiğimiz saatlerde PlayStation'ın State of Play isimli bir sunumu vardı. her zaman olduğu gibi sunumda PlayStation'a gelecek yeni oyunlarla ilgili haberler aldık. Sunumda PlayStation VR2 için çıkış yapacak oyunlar da duyuruldu.

PS VR2 İçin Duyurulan Oyunlar

Resident Evil Village

Resident Evil Village'ın PS VR2 için çıkış tarihi ne yazık ki açıklanmadı.

Horizon Call of the Mountain

Horizon Call of the Mountain zaten geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ancak şimdi de oyundan bir oynanış videosu geldi. Horizon Call of the Mountain'ın Horizon Forbidden West ve Horizon Zero Dawn evreninde geçen bir oyun.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

The Walking Dead: Saints & Sinners'ın devam oyunu olan bu yeni oyun PlayStation VR ve PlayStation VR2 için duyuruldu.

No Man’s Sky

Uzun zamandır piyasada olan No Man's Sky, PlayStation VR2 için duyuruldu. Oyun ayrıca daha öncesinde PlayStation VR için de duyurulmuştu.

