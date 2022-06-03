PlayStation sunumunda PS VR2 için duyurulan oyunlar: RE Village, Horizon ve daha fazlası

- PS VR2 İçin Duyurulan Oyunlar
- Resident Evil Village
- Horizon Call of the Mountain
- The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
- No Man’s Sky
- Yorumlar
Geçtiğimiz saatlerde PlayStation'ın State of Play isimli bir sunumu vardı. her zaman olduğu gibi sunumda PlayStation'a gelecek yeni oyunlarla ilgili haberler aldık. Sunumda PlayStation VR2 için çıkış yapacak oyunlar da duyuruldu.
PS VR2 İçin Duyurulan Oyunlar
Resident Evil Village
Resident Evil Village'ın PS VR2 için çıkış tarihi ne yazık ki açıklanmadı.
Horizon Call of the Mountain
Horizon Call of the Mountain zaten geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ancak şimdi de oyundan bir oynanış videosu geldi. Horizon Call of the Mountain'ın Horizon Forbidden West ve Horizon Zero Dawn evreninde geçen bir oyun.
The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution
The Walking Dead: Saints & Sinners'ın devam oyunu olan bu yeni oyun PlayStation VR ve PlayStation VR2 için duyuruldu.
No Man’s Sky
Uzun zamandır piyasada olan No Man's Sky, PlayStation VR2 için duyuruldu. Oyun ayrıca daha öncesinde PlayStation VR için de duyurulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.