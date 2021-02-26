PlayStation sunumundaki tüm duyurular

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Bu haftanın başında duyurusu yapılan PlayStation'ın State of Play sunumu geçtiğimiz saatlerde tamamlandı. 30 dakika süren sunumda birçok oyun gösterildi. Ne yazık ki oyuncuların beklediği kadar büyük bir sunum olmadı ancak yine de dikkat çeken güzel yapımlar gösterildi.

Sunumda en çok dikkat çeken PlayStation'ın Mart ayı Plus oyunlarının duyurulmamış olması. Sunumda yayınlanan tüm videoları aşağıda bulabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor"

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Crash Bandicoot 4'ün, 12 Mart 2021'de PlayStation 5 için özel güncellemesi yayınlanacak.

Sifu

2021 yılı içerisinde PlayStaiton 4 ve PlayStation 5 için yayınlanacak.

Solar Ash

2021 yılı içerisinde PlayStaiton 4 ve PlayStation 5 için yayınlanacak.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

2021 yılı içerisinde yayınlanacak.

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Oddworld: Soulstorm

6 Nisan'da PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için yayınlanacak.

Knockout City

21 Mayıs'ta PlayStaiton 4 için yayınlanacak. Geriye uyumlulu ksayesinde PlayStation 5'te oynanabilecek.

Kena: Bridge of Spirits

24 Ağustos'ta PlayStation ve PlayStation 5 için çıkış yapacak.

Returnal

30 Nisan'da PlayStation 5 için yayınlanacak.

Deathloop

21 Mayıs'ta PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy 7 Remake'in yeni nesil için geliştirilmiş versiyonu olan Final Fantasy VII Remake Intergrade duyuruldu. 10 Haziran'da PlayStation 5 için yayınlanacak.

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