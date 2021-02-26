PlayStation sunumundaki tüm duyurular

Bu haftanın başında duyurusu yapılan PlayStation'ın State of Play sunumu geçtiğimiz saatlerde tamamlandı. 30 dakika süren sunumda birçok oyun gösterildi. Ne yazık ki oyuncuların beklediği kadar büyük bir sunum olmadı ancak yine de dikkat çeken güzel yapımlar gösterildi.
Sunumda en çok dikkat çeken PlayStation'ın Mart ayı Plus oyunlarının duyurulmamış olması. Sunumda yayınlanan tüm videoları aşağıda bulabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor"
Crash Bandicoot 4: It's About Time
Crash Bandicoot 4'ün, 12 Mart 2021'de PlayStation 5 için özel güncellemesi yayınlanacak.
Sifu
2021 yılı içerisinde PlayStaiton 4 ve PlayStation 5 için yayınlanacak.
Solar Ash
2021 yılı içerisinde PlayStaiton 4 ve PlayStation 5 için yayınlanacak.
Five Nights at Freddy’s: Security Breach
2021 yılı içerisinde yayınlanacak.İlginizi Çekebilir PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı
Oddworld: Soulstorm
6 Nisan'da PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için yayınlanacak.
Knockout City
21 Mayıs'ta PlayStaiton 4 için yayınlanacak. Geriye uyumlulu ksayesinde PlayStation 5'te oynanabilecek.
Kena: Bridge of Spirits
24 Ağustos'ta PlayStation ve PlayStation 5 için çıkış yapacak.
Returnal
30 Nisan'da PlayStation 5 için yayınlanacak.
Deathloop
21 Mayıs'ta PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak.
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy 7 Remake'in yeni nesil için geliştirilmiş versiyonu olan Final Fantasy VII Remake Intergrade duyuruldu. 10 Haziran'da PlayStation 5 için yayınlanacak.
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Horozum Harbiden Mest
Hani bu ps özel oyunları geliyordu ya, nerede lo onlar? MS'un Zenimax alımı tamamlansın. Gözümüz şenlesin.
Bu arada iyi ki ps5 pro bekleme kararını almışım. Umarım almaya değer konsolu bu sefer çıkarır Sony efendi. Mecburen 2023'ü bekliycez .Series X almakla bir kez daha doğru karar aldığımın farkına vardım.