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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation sunumundaki tüm duyurular

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan PlayStation sunumu State of Play esnasında videosu gösterilen tüm oyunları haberimizde bulabilirsiniz.
    26 Şubat 2021, 02:09 (Güncellendi, 18 sa.)
    3,6b
    2
    18
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    PlayStation sunumundaki tüm duyurular
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    Bu haftanın başında duyurusu yapılan PlayStation'ın State of Play sunumu geçtiğimiz saatlerde tamamlandı. 30 dakika süren sunumda birçok oyun gösterildi. Ne yazık ki oyuncuların beklediği kadar büyük bir sunum olmadı ancak yine de dikkat çeken güzel yapımlar gösterildi. 

    Sunumda en çok dikkat çeken PlayStation'ın Mart ayı Plus oyunlarının duyurulmamış olması. Sunumda yayınlanan tüm videoları aşağıda bulabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor"

    Crash Bandicoot 4: It's About Time

    Crash Bandicoot 4'ün, 12 Mart 2021'de PlayStation 5 için özel güncellemesi yayınlanacak. 

    Sifu

    2021 yılı içerisinde PlayStaiton 4 ve PlayStation 5 için yayınlanacak.

    Solar Ash

    2021 yılı içerisinde PlayStaiton 4 ve PlayStation 5 için yayınlanacak.

    Five Nights at Freddy’s: Security Breach

    2021 yılı içerisinde yayınlanacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar PS5 özel oyunu Returnal'dan yeni bir fragman paylaşıldı

    Oddworld: Soulstorm

    6 Nisan'da PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için yayınlanacak. 

    Knockout City

    21 Mayıs'ta PlayStaiton 4 için yayınlanacak. Geriye uyumlulu ksayesinde PlayStation 5'te oynanabilecek.

    Kena: Bridge of Spirits

    24 Ağustos'ta PlayStation ve PlayStation 5 için çıkış yapacak. 

    Returnal

    30 Nisan'da PlayStation 5 için yayınlanacak.

    Deathloop

    21 Mayıs'ta PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak.

    Final Fantasy VII Remake Intergrade

    Final Fantasy 7 Remake'in yeni nesil için geliştirilmiş versiyonu olan Final Fantasy VII Remake Intergrade duyuruldu. 10 Haziran'da PlayStation 5 için yayınlanacak.



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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arkadaşlar Hani 2021 de Çıkacak oyunlar vardı ya?

    God of War Rengarenk
    Gram Turizim 7
    Horozum Harbiden Mest

    Hani bu ps özel oyunları geliyordu ya, nerede lo onlar? MS'un Zenimax alımı tamamlansın. Gözümüz şenlesin.

    Bu arada iyi ki ps5 pro bekleme kararını almışım. Umarım almaya değer konsolu bu sefer çıkarır Sony efendi. Mecburen 2023'ü bekliycez .Series X almakla bir kez daha doğru karar aldığımın farkına vardım.
    Arkadaşlar Hani 2021 de Çıkacak oyunlar vardı ya? God of War Rengarenk Gram Turizim 7 Horozum Harbiden Mest Hani bu ps özel oyunları geli...
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    O Outrageous2344 (on ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Utanmadan bide state of play duzenlemisler bu oyunlara . Ne diye yeni konsol cikariyorsunuz madem? Bide final fantasy verrceklermis ps plusa böyle haberlere inanmayın arkadaşlar hep balon çıkıyor
    Utanmadan bide state of play duzenlemisler bu oyunlara . Ne diye yeni konsol cikariyorsunuz madem? Bide final fantasy verrceklermis ps plusa böyle haberlere ina...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Playstation5 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    State Of Play nedir ne işe yarar yenir mi içilir mi önce bir öğrenin sonra gelip sunumu beğenmedim diye sallayın! Neymiş GOW yokmuş GT yokmuş e biz ne izledik?

    Konsolun 1 senesi dolmadı + Covid 19 belası ve AAA oyunlar yapım aşamasında, adamlar sana ne göstersin? SONY diğer kolpacı firmalara (Ubisoft,Ea, microsofta) benzemez yani sana hayal satmaz. NEYSE O'nu gösterir.

    Her ufak "ÖN GÖSTERİMDE/Sunumda" da Hypelanmayın be kardeşim!!! Kendinize yazık.
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    D DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony bu nesil Ms'in gölgesinde kaldı, Microsoft satın aldığı stüdyolardan oyunları gösterdikçe uzun vadede bu nesli baya önde götürecektir.
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    esmerbuyucu (E. B.) 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    2021'de Xbox stüdyolarından Death Loop, Ghostwire: Tokyo, Psychonauts 2 oynayabilecekler. Yoksa halleri nice olurmuş
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    B Berringer (Ahmet ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony 2021 yılını AAA oyun olarak neredeyse boş geçmiş olacak belli oldu bir iki oyun dışında tanıttıkları çoğu oyun zaten arcade. Xbox tarafından en azından halo ve bir iki oyun gelirse çok güzel olur.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    ps4 u özelliklemi kırpmışlar ne dir !?

    sistem verimliliğini pek beğenmedim !
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu state of play konusunda oluşturulan beklentinin tek sebebi basındır. Kapsamı aşağı yukarı belli olan şeylerin duyurulduğu bir etkinlik her seferinde acayip beklentilerle izleniyor
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    Rachsuchtig 19 sa. ( Mesaj Silindi ) Lord Melkor
    Aynen öyle
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cloud ve tifa iyiydi ana karakeri niye değiştirmişler anlamadım. Bu oyunda daha çok yan karakter gibiler sanırım. Pek hoşuma gitmedi.
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    Rachsuchtig 19 sa. ( Mesaj Silindi ) Lithium
    Oyun hala aynı sadece ps5 sürümü bir tane de başka karakterli bölüm eklemişler
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    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Balonmuş:)
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    WeDneS (Ercan ) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    2021 için duyurulanlar herhalde uçtu
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sifu güzel görünüyor
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    3619 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Final Fantasy 7 Remake Intergrade, state of play ve
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