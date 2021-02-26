PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor

Güncelleme: Son ayrılıkların ardından Sony Interactive Entertainment Japan Studio'nun kapatıldığı açıklandı.

Orijinal Haber: PlayStation 4 döneminde birçok oyuna imza atan Sony Interactive Entertainment Japan Studio'dan bir isim daha ayrılıyor.

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Bloodborne, Deracine ve Tokyo Jungle gibi oyunlarda yapımcı olarak çalışan Masaaki Yamagiwa, bu ayın sonunda Sony Interactive Entertainment Japan Studio'dan ayrılacağını söyledi. Masaaki Yamagiwa, ayrılık sebebini ve ilerde ne yapacağını ne yazık ki açıklamadı. Yalnızca oyunlar üzerinde çalışmaya devam edeceğini ve herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.

Aralık ayının sonlarında ise Sony Interactive Entertainment Japan Studio'nun bir başka önemli ismi olan, daha önce Bloodborne ve Demon's Souls Remake gibi yapımların yapımcılığını üstlenen başarılı isim Teruyuki Toriyama da şirketten ayrılmıştı.

Son olarak Silent Hill, Siren ve Gravity Rush'ın yaratıcısı Keiichiro Toyama da şirketten ayrılmıştı ve kendi stüdyosu Bokeh Game Studio'yu kurmuştu. Aynı şekilde meslektaşları Kazunobu Sato ve Junya Okura da onunla birlikte şirketten ayrılmıştı.

https://www.gematsu.com/2021/02/bloodborne-producer-masaaki-yamagiwa-to-leave-sony-interactive-entertainment-japan-studio-at-the-end-of-february

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