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    PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor

    PlayStation 4'ün sevilen oyunlarından Bloodborne'un ve daha birçok oyunun yapımcılığını yapan Masaaki Yamagiwa, Sony Interactive Entertainment Japan Studio ayrılıyor.
    26 Şubat 2021, 01:30 (1 gün)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PS4 oyunu Bloodborne'un yapımcısı Sony'den ayrılıyor

    Güncelleme: Son ayrılıkların ardından Sony Interactive Entertainment Japan Studio'nun kapatıldığı açıklandı.

    Orijinal Haber: PlayStation 4 döneminde birçok oyuna imza atan Sony Interactive Entertainment Japan Studio'dan bir isim daha ayrılıyor. 

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    Bloodborne, Deracine ve Tokyo Jungle gibi oyunlarda yapımcı olarak çalışan Masaaki Yamagiwa, bu ayın sonunda Sony Interactive Entertainment Japan Studio'dan ayrılacağını söyledi. Masaaki Yamagiwa, ayrılık sebebini ve ilerde ne yapacağını ne yazık ki açıklamadı. Yalnızca oyunlar üzerinde çalışmaya devam edeceğini ve  herkese çok teşekkür ettiğini söyledi.

    Aralık ayının sonlarında ise Sony Interactive Entertainment Japan Studio'nun bir başka önemli ismi olan, daha önce Bloodborne ve Demon's Souls Remake gibi yapımların yapımcılığını üstlenen başarılı isim Teruyuki Toriyama da şirketten ayrılmıştı.

    Son olarak Silent Hill, Siren ve Gravity Rush'ın yaratıcısı Keiichiro Toyama da şirketten ayrılmıştı ve kendi stüdyosu Bokeh Game Studio'yu kurmuştu. Aynı şekilde meslektaşları Kazunobu Sato ve Junya Okura da onunla birlikte şirketten ayrılmıştı.



    https://www.gematsu.com/2021/02/bloodborne-producer-masaaki-yamagiwa-to-leave-sony-interactive-entertainment-japan-studio-at-the-end-of-february Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    H huseyincarnege (huseyin murteza) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    kesin pc çıkar yakında
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    sony konsol satmak yerine ; MS tekelini kırabilecek alternatif işletim sistemleri için oyunlar üretmiş olsaydı, konsol satışlarından daha çok oyun satışlarından para kazanabilirdi.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Onvious (onur ) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    zaten ms ve sony konsoldan para kazanmiyor, oyun satislarindan (servislerden) para kazaniyor. konsollar genelde ilk 3 yil zarar veya az kar getiriyor
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    ekostros (ekrem eko) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Önce Fumito Ueda sonra stüdyonun tamamını harcadı Sony. Hak ettikleri değer gösterilmedi. Çok büyük bir kayıp oyun sektöründe en farklı en yaratıcı işlere imza atan hayran olduğum saygın insanlar. Anlaşılan Sony bu nesilde basma kalıp popüler kültür furyasından gidecek. Fumito Ueda'nın Epic Games ile anlaştığını duymuştum umarım bu ekibin geri kalanı da orjinal fikirler ve yaratıcı oyunlara devam edecek fırsat bulabilir
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bence MS alsın. Firma , Ninja Theory stüdyosuna el attı, çalışanları artık daha usta işi eserler yapıyorlar.
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