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    PlayStation Türkiye: Oyunlar için Türkçe dil desteği sürecek

    PlayStation Türkiye'den oyuncular için sürpriz bir açıklama paylaşıldı. Ülkemizde Bilkom'un ardından PlayStation özel oyunlarında Türkçe dil desteği devam edecek.
    PlayStation Türkiye: Oyunlar için Türkçe dil desteği sürecek! Tam Boyutta Gör
     Sony'nin çoğu ürün grubunda Türkiye'den çekileceğini duyurması, özellikle Playstation kanadında büyük soru işaretlerine neden oldu. Bunlardan biri ise oyunların Türkçe dil desteğiydi diyebiliriz.Bu sorulara ise Playstation Türkiye'den yanıt geldi. Özel oyunlar Türkçe olmaya devam edecek. 

    PlayStation oyunlarında Türkçe dil desteği sürecek

    Kaçıranlar için yakın tarihli paylaşımında PS Türkiye, Türkiye'deki Playstation ürünlerinden Bilkom'un sorumlu olacağını duyurdu. Bu paylaşımın hemen altında ise, önemli bir gelişme daha yaşandı. Instagram’da sorulan, ''Sony özel oyunlarda Türkçe dil desteği devam edecek mi?'' sorusuna ''edecek'' şeklinde olumlu bir yanıt verildi.

    PlayStation Türkiye: Oyunlar için Türkçe dil desteği sürecek! Tam Boyutta Gör
    Bu açıklama, Playstation özel oyunlarının Bilkom döneminde de Türkçe olmaya devam edeceğini doğruluyor. Ancak listede bir değişiklik olacak mı şu an için belirsiz. Hatırlayanlar olacaktır, Türkçe dil seçeneğiyle piyasaya çıkan ilk oyun Start the Party olmuştu. Hemen ardından listeye Gran Turismo 5 ve KillZone 3 gibi yapımlar eklendi.

    Günümüzde ise God of WarHorizon Forbidden WestThe Last of Us, Uncharted ve adını saymadığımız çok sayıda oyunda türkçe dil desteğine yer veriliyor. Hatta bunlar arasında en son Rise Of The Ronin eklendi. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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