PlayStation Türkiye: Oyunlar için Türkçe dil desteği sürecek

Tam Boyutta Gör Sony'nin çoğu ürün grubunda Türkiye'den çekileceğini duyurması, özellikle Playstation kanadında büyük soru işaretlerine neden oldu. Bunlardan biri ise oyunların Türkçe dil desteğiydi diyebiliriz.Bu sorulara ise Playstation Türkiye'den yanıt geldi. Özel oyunlar Türkçe olmaya devam edecek.

PlayStation oyunlarında Türkçe dil desteği sürecek

Kaçıranlar için yakın tarihli paylaşımında PS Türkiye, Türkiye'deki Playstation ürünlerinden Bilkom'un sorumlu olacağını duyurdu. Bu paylaşımın hemen altında ise, önemli bir gelişme daha yaşandı. Instagram’da sorulan, ''Sony özel oyunlarda Türkçe dil desteği devam edecek mi?'' sorusuna ''edecek'' şeklinde olumlu bir yanıt verildi.

Tam Boyutta Gör Bu açıklama, Playstation özel oyunlarının Bilkom döneminde de Türkçe olmaya devam edeceğini doğruluyor. Ancak listede bir değişiklik olacak mı şu an için belirsiz. Hatırlayanlar olacaktır, Türkçe dil seçeneğiyle piyasaya çıkan ilk oyun Start the Party olmuştu. Hemen ardından listeye Gran Turismo 5 ve KillZone 3 gibi yapımlar eklendi.

PlayStation Türkiye distribütörü resmen açıklandı! Sürpriz yok 2 gün önce eklendi

Günümüzde ise God of War, Horizon Forbidden West, The Last of Us, Uncharted ve adını saymadığımız çok sayıda oyunda türkçe dil desteğine yer veriliyor. Hatta bunlar arasında en son Rise Of The Ronin eklendi. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.