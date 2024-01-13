PlayStation Türkiye: Oyunlar için Türkçe dil desteği sürecek

PlayStation oyunlarında Türkçe dil desteği sürecek
Kaçıranlar için yakın tarihli paylaşımında PS Türkiye, Türkiye'deki Playstation ürünlerinden Bilkom'un sorumlu olacağını duyurdu. Bu paylaşımın hemen altında ise, önemli bir gelişme daha yaşandı. Instagram’da sorulan, ''Sony özel oyunlarda Türkçe dil desteği devam edecek mi?'' sorusuna ''edecek'' şeklinde olumlu bir yanıt verildi.
Günümüzde ise God of War, Horizon Forbidden West, The Last of Us, Uncharted ve adını saymadığımız çok sayıda oyunda türkçe dil desteğine yer veriliyor. Hatta bunlar arasında en son Rise Of The Ronin eklendi. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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