Poco C51 tanıtıldı: Android 13 Go'lu bütçe dostu telefon

Telefonun ekranından başlayacak olursak, Xiaomi Poco C51’in 6.52 inç IPS LCD ekranı HD+ çözünürlüğü destekliyor. Bellek ve depolama tarafında tek seçenek var; 4GB RAM (+3GB sanal RAM) 64GB depolama ancak şirket, 7GB Turbo RAM olarak pazarlıyor. İşlemci tarafında, C31’e güç veren Helio G35’in hafif hız aşırtmalı versiyonu olan Helio G636 işlemci ile geliyor. Kamera tarafında, arkada 8MP çift kamera kurulumu, önde 5MP kamera bulunuyor. Arkada parmak izi okuyucuya sahip olan telefon, 5000 mAh bataryaya sahip ve microUSB bağlantı noktası üzerinden 10w şarjı destekliyor.
POCO C51 fiyatı
POCO C51, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun fiyatı; 104 dolar ancak ilk gün 95 dolara satılacak.
POCO C51 özellikleri
- Ekran: 6.52 inç, 1600x720 piksel, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G36 (12nm)
- Bellek: 4GB LPDDR4x RAM (+3GB sanal)
- Depolama: 64MP eMMC 5.1 (microSD ile +1TB)
- Arka kamera: 8MP f/2.0 iki kamera
- Ön kamera: 5MP f/2.2
- Batarya: 5000 mAh, 10w şarj
- Bağlantılar: WiFi 802.11n, Bluetooth 5.0, çift 4G VoLTE, GPS, Glonass, microUSB port
- İşletim sistemi: Android 13 Go edition
- Güvenlik: Arkada parmak izi okuyucu
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı