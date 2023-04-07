Poco C51 tanıtıldı: Android 13 Go'lu bütçe dostu telefon

Tam Boyutta Gör POCO, yeni giriş seviye akıllı telefonu Poco C51’i resmî olarak tanıttı. 6.52 inç ekran, MediaTek Helio G36 işlemci, 5000 mAh batarya, 8MP çift arka kamera kurulumu ile gelen Poco C51, 7 Nisan’da ilk Hindistan’da satışa çıkacak. Yeni çıkan POCO C51 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Telefonun ekranından başlayacak olursak, Xiaomi Poco C51’in 6.52 inç IPS LCD ekranı HD+ çözünürlüğü destekliyor. Bellek ve depolama tarafında tek seçenek var; 4GB RAM (+3GB sanal RAM) 64GB depolama ancak şirket, 7GB Turbo RAM olarak pazarlıyor. İşlemci tarafında, C31’e güç veren Helio G35’in hafif hız aşırtmalı versiyonu olan Helio G636 işlemci ile geliyor. Kamera tarafında, arkada 8MP çift kamera kurulumu, önde 5MP kamera bulunuyor. Arkada parmak izi okuyucuya sahip olan telefon, 5000 mAh bataryaya sahip ve microUSB bağlantı noktası üzerinden 10w şarjı destekliyor.

POCO C51 fiyatı

POCO C51, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun fiyatı; 104 dolar ancak ilk gün 95 dolara satılacak.

POCO C51 özellikleri

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Ekran: 6.52 inç, 1600x720 piksel, IPS LCD

6.52 inç, 1600x720 piksel, IPS LCD İşlemci : MediaTek Helio G36 (12nm)

: MediaTek Helio G36 (12nm) Bellek : 4GB LPDDR4x RAM (+3GB sanal)

: 4GB LPDDR4x RAM (+3GB sanal) Depolama : 64MP eMMC 5.1 (microSD ile +1TB)

: 64MP eMMC 5.1 (microSD ile +1TB) Arka kamera: 8MP f/2.0 iki kamera

8MP f/2.0 iki kamera Ön kamera : 5MP f/2.2

: 5MP f/2.2 Batarya : 5000 mAh, 10w şarj

: 5000 mAh, 10w şarj Bağlantılar : WiFi 802.11n, Bluetooth 5.0, çift 4G VoLTE, GPS, Glonass, microUSB port

: WiFi 802.11n, Bluetooth 5.0, çift 4G VoLTE, GPS, Glonass, microUSB port İşletim sistemi: Android 13 Go edition

Android 13 Go edition Güvenlik: Arkada parmak izi okuyucu

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Poco C51 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı