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    Poco C51 tanıtıldı: Android 13 Go'lu bütçe dostu telefon

    Poco C serisinin son bütçe dostu modeli Poco C51, tanıtıldı. MediaTek Helio G36 işlemcili telefon, ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak.                       
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    Xiaomi Poco C51 tanıtıldı işte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    POCO, yeni giriş seviye akıllı telefonu Poco C51’i resmî olarak tanıttı. 6.52 inç ekran, MediaTek Helio G36 işlemci, 5000 mAh batarya, 8MP çift arka kamera kurulumu ile gelen Poco C51, 7 Nisan’da ilk Hindistan’da satışa çıkacak. Yeni çıkan POCO C51 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Telefonun ekranından başlayacak olursak, Xiaomi Poco C51’in 6.52 inç IPS LCD ekranı HD+ çözünürlüğü destekliyor. Bellek ve depolama tarafında tek seçenek var; 4GB RAM (+3GB sanal RAM) 64GB depolama ancak şirket, 7GB Turbo RAM olarak pazarlıyor. İşlemci tarafında, C31’e güç veren Helio G35’in hafif hız aşırtmalı versiyonu olan Helio G636 işlemci ile geliyor. Kamera tarafında, arkada 8MP çift kamera kurulumu, önde 5MP kamera bulunuyor. Arkada parmak izi okuyucuya sahip olan telefon, 5000 mAh bataryaya sahip ve microUSB bağlantı noktası üzerinden 10w şarjı destekliyor.

    POCO C51 fiyatı

    POCO C51, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun fiyatı; 104 dolar ancak ilk gün 95 dolara satılacak.

    POCO C51 özellikleri

    poco c51 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.52 inç, 1600x720 piksel, IPS LCD
    • İşlemci: MediaTek Helio G36 (12nm)
    • Bellek: 4GB LPDDR4x RAM (+3GB sanal)
    • Depolama: 64MP eMMC 5.1 (microSD ile +1TB)
    • Arka kamera: 8MP f/2.0 iki kamera
    • Ön kamera: 5MP f/2.2
    • Batarya: 5000 mAh, 10w şarj
    • Bağlantılar: WiFi 802.11n, Bluetooth 5.0, çift 4G VoLTE, GPS, Glonass, microUSB port
    • İşletim sistemi: Android 13 Go edition
    • Güvenlik: Arkada parmak izi okuyucu
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    bilgisayarda internet çok yavaş gayri meşru işlere nasıl girilir kokusuz alkol lol çok fazla oturum açma denemesi muayenesi olmayan araç kazaya karışırsa

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