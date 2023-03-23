Tam Boyutta Gör Xiaomi tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi, eski amiral gemilerinin ardından orta seviye cihazlara ulaşmaya başladı. Bu bağlamda sistem kararlılığı ve yeni kullanıcı arayüzü geliştirmelerine odaklanan sürüm, şimdi de POCO M5 için yayınlandı.

POCO M5 için Android 13 güncellemesi yayınlandı

Bilmeyenler için POCO M5, geçtiğimiz eylül ayında Android 12 tabanlı MIUI 13 sürümü ile kullanıcıların karşısına çıktı. An itibarıyla Android 13 desteğine kavuşan akıllı telefon, iki büyük Android güncellemesi daha alacak.

Android 13 güncellemesi alacak POCO telefonlar belli oldu 2 hf. önce eklendi

POCO M5 için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi 'V14.0.1.0.TLUEUXM' yapı numarasıyla geliyor ve Mart 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Bununla birlikte birden fazla pazarda erişime açılan güncellemenin yakında ülkemize de ulaşacağını söyleyebiliriz.

Android 13 tabanlı MIUI 14, daha az kaynak tüketimine ek olarak bellek tarafında önemli bir verimlilik artışı sağlayan Foton Motoru ile geliyor. Ufak bir hatırlatma ile Foton motoru özelliği, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen temel Android çekirdeği üzerinde çalışıyor. Böylece sadece MIUI uygulamalarında değil geliştiriciler tarafından üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabiliyor.

Ayrıca yeni sistemi mimarisinin, yeniden tasarlanmış bir ana ekran, tablo simgeleri, büyük klasörler, yeni duvar kağıtları ve çok daha fazlasını içerdiğini belirtelim.

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POCO M5 kullanıcılarına müjde: Android 13 güncellemesi yayınlandı