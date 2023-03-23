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    Anlık Bildirim

    POCO M5 kullanıcılarına müjde: Android 13 güncellemesi yayınlandı

    Xiaomi, Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümünü yeni cihazlara genişletmeye devam ediyor. Bugün kararlı Android 13 güncellemesi POCO M5 için yayınlandı. İşte detaylar
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    POCO M5 kullanıcılarına müjde: Android 13 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi, eski amiral gemilerinin ardından orta seviye cihazlara ulaşmaya başladı. Bu bağlamda sistem kararlılığı ve yeni kullanıcı arayüzü geliştirmelerine odaklanan sürüm, şimdi de POCO M5 için yayınlandı.

    POCO M5 için Android 13 güncellemesi yayınlandı

    Bilmeyenler için POCO M5, geçtiğimiz eylül ayında Android 12 tabanlı MIUI 13 sürümü ile kullanıcıların karşısına çıktı. An itibarıyla Android 13 desteğine kavuşan akıllı telefon, iki büyük Android güncellemesi daha alacak.

    POCO M5 için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi 'V14.0.1.0.TLUEUXM' yapı numarasıyla geliyor ve Mart 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Bununla birlikte birden fazla pazarda erişime açılan güncellemenin yakında ülkemize de ulaşacağını söyleyebiliriz.

    Android 13 tabanlı MIUI 14, daha az kaynak tüketimine ek olarak bellek tarafında önemli bir verimlilik artışı sağlayan Foton Motoru ile geliyor. Ufak bir hatırlatma ile Foton motoru özelliği, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen temel Android çekirdeği üzerinde çalışıyor. Böylece sadece MIUI uygulamalarında değil geliştiriciler tarafından üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabiliyor.

    Ayrıca yeni sistemi mimarisinin, yeniden tasarlanmış bir ana ekran, tablo simgeleri, büyük klasörler, yeni duvar kağıtları ve çok daha fazlasını içerdiğini belirtelim.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 8 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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