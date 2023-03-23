POCO M5 kullanıcılarına müjde: Android 13 güncellemesi yayınlandı

POCO M5 için Android 13 güncellemesi yayınlandı
Bilmeyenler için POCO M5, geçtiğimiz eylül ayında Android 12 tabanlı MIUI 13 sürümü ile kullanıcıların karşısına çıktı. An itibarıyla Android 13 desteğine kavuşan akıllı telefon, iki büyük Android güncellemesi daha alacak.
POCO M5 için Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi 'V14.0.1.0.TLUEUXM' yapı numarasıyla geliyor ve Mart 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Bununla birlikte birden fazla pazarda erişime açılan güncellemenin yakında ülkemize de ulaşacağını söyleyebiliriz.
Android 13 tabanlı MIUI 14, daha az kaynak tüketimine ek olarak bellek tarafında önemli bir verimlilik artışı sağlayan Foton Motoru ile geliyor. Ufak bir hatırlatma ile Foton motoru özelliği, üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen temel Android çekirdeği üzerinde çalışıyor. Böylece sadece MIUI uygulamalarında değil geliştiriciler tarafından üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabiliyor.
Ayrıca yeni sistemi mimarisinin, yeniden tasarlanmış bir ana ekran, tablo simgeleri, büyük klasörler, yeni duvar kağıtları ve çok daha fazlasını içerdiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)