MediaTek Helio G36 duyuruldu

Helio G36 neler sunuyor?
4+4 yapısında Cortex-A53 çekirdekleri barındıran yonga seti oldukça giriş seviyesi. PowerVR GE8320 grafik birimi de verimliliğe odaklanıyor. Beraberinde 4G LTE Cat-7 uyumlu bir modem de geliyor.
Helio G37 yonga setinden farklı olarak 100Hz daha düşük hıza sahip ve 2.2GHz hızında çalışıyor. 90Hz tazeleme hızı ve 2K ekranlara destek sunuluyor. LPDDR4X ve eMMC 5.1 ile akıcılığı da destekliyor.
Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantıları sunan yonga farklı yapay zekâ fotoğraf özelliklerini de destekliyor. Yine giriş seviyesi oyuncu telefonları için HyperEngine 2.0 Lite optimizasyon yazılımı da unutulmamış. Helio G36 yonga seti yaz aylarına doğru piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah