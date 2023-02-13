MediaTek Helio G36 duyuruldu

Tam Boyutta Gör Mobil yonga pazarının satış lideri MediaTek uzun bir süredir sessiz kalan Helio G serisine yeni bir üye ekliyor. Helio G36 yonga seti geçen yılın Helio G37 ile aynı özelliklere sahip ancak biraz daha yavaş.

Helio G36 neler sunuyor?

4+4 yapısında Cortex-A53 çekirdekleri barındıran yonga seti oldukça giriş seviyesi. PowerVR GE8320 grafik birimi de verimliliğe odaklanıyor. Beraberinde 4G LTE Cat-7 uyumlu bir modem de geliyor.

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Helio G37 yonga setinden farklı olarak 100Hz daha düşük hıza sahip ve 2.2GHz hızında çalışıyor. 90Hz tazeleme hızı ve 2K ekranlara destek sunuluyor. LPDDR4X ve eMMC 5.1 ile akıcılığı da destekliyor.

Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantıları sunan yonga farklı yapay zekâ fotoğraf özelliklerini de destekliyor. Yine giriş seviyesi oyuncu telefonları için HyperEngine 2.0 Lite optimizasyon yazılımı da unutulmamış. Helio G36 yonga seti yaz aylarına doğru piyasada olacak.

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MediaTek Helio G36 giriş seviyesi oyuncu telefonlarına geliyor