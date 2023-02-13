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    MediaTek Helio G36 duyuruldu

    MediaTek Helio G36 yonga seti giriş seviyesinde oyuncular için dişe dokunur bir performans ve optimizasyon sunacak. 90Hz ve LPDDR4X gibi avantajları da mevcut.  
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    MediaTek Helio G36 Tam Boyutta Gör
    Mobil yonga pazarının satış lideri MediaTek uzun bir süredir sessiz kalan Helio G serisine yeni bir üye ekliyor. Helio G36 yonga seti geçen yılın Helio G37 ile aynı özelliklere sahip ancak biraz daha yavaş.

    Helio G36 neler sunuyor?

    4+4 yapısında Cortex-A53 çekirdekleri barındıran yonga seti oldukça giriş seviyesi. PowerVR GE8320 grafik birimi de verimliliğe odaklanıyor. Beraberinde 4G LTE Cat-7 uyumlu bir modem de geliyor.

    Helio G37 yonga setinden farklı olarak 100Hz daha düşük hıza sahip ve 2.2GHz hızında çalışıyor. 90Hz tazeleme hızı ve 2K ekranlara destek sunuluyor. LPDDR4X ve eMMC 5.1 ile akıcılığı da destekliyor.

    Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantıları sunan yonga farklı yapay zekâ fotoğraf özelliklerini de destekliyor. Yine giriş seviyesi oyuncu telefonları için HyperEngine 2.0 Lite optimizasyon yazılımı da unutulmamış. Helio G36 yonga seti yaz aylarına doğru piyasada olacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 19 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    Forumdan Konular

    insanı suça iten toplum mudur kendisi midir 50 tane zeytin yemek etap yetkili şifresi tivibu kumanda resetleme 2000 watt kaç amper çeker

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