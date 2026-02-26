Poco'dan Galaxy S26 serisine gönderme: POCO X8 serisi yolda

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında rekabet yalnızca teknik özellikler üzerinden yürümüyor. Lansman dönemlerinde markalar arasındaki küçük göndermeler yapıldığını görüyoruz. Son olarak Poco. Samsung Galaxy S26 serisinin tanıtıldığı gün yaptığı paylaşımla rakibine ince bir gönderme yaptı.

Samsung'un yeni S26 ailesini "AI phone" vurgusuyla konumlandırmasına karşılık Poco, sosyal medya paylaşımında kullanıcıların "akıllı zihinler" için beklemesi gerektiğini ima etti. Açık bir model ismi verilmedi ancak işaret edilen cihazların uzun süredir sızıntılarla gündeme gelen Poco X8 Pro ve Poco X8 Pro Max olduğu oldukça net.

Poco X8 Pro ve X8 Pro Max yakında geliyor

Sızıntılara göre Poco X8 Pro modelinin, Çin'de tanıtılan Redmi Turbo 5 temel alınarak küresel pazara sunulması bekleniyor. Benzer şekilde Poco X8 Pro Max için de Redmi Turbo 5 Max referans gösteriliyor. Ancak tamamen birebir bir yeniden markalama söz konusu olmayabilir. En belirgin farkın batarya kapasitesinde olacak.

Poco X8 Pro'nun 6.500 mAh batarya ile gelmesi beklenirken, Redmi Turbo 5 tarafında bu kapasite 7.560 mAh seviyesinde. X8 Pro Max modelinde ise 8.500 mAh pil iddiası var. Önceki sızıntılar Dimensity 8500 ve Dimensity 9500s işlemci seçeneklerine, 100W hızlı şarja ve 1.5K çözünürlüklü 120 Hz OLED panellere işaret ediyordu. Kamera tarafında ise OIS destekli 50 MP ana sensörün korunması bekleniyor.

Özetle Poco, Galaxy S26 lansman gününü fırsata çevirerek dikkatleri X8 serisine yönlendirmiş oldu. Teknik tabloya bakıldığında X8 Pro ailesi fiyat-performans ekseninde agresif bir konumlanma hedefliyor. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa, özellikle büyük batarya ve hızlı şarj kombinasyonu bu seriyi üst segmentte farklı bir noktaya taşıyabilir.

