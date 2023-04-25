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    Poco F5 özellikleri doğrulandı: Yakında geliyor

    Poco'nun merakla beklenen telefonları Poco F5 ve Poco F5 Pro, yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Amiral gemisi katili telefonlar çok yakında geliyor. İşte detaylar
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    Poco F5 özellikleri doğrulandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından Poco, geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya çıkan Poco X5 serisinin ardından odağını Poco F5 ve F5 Pro modellerine çevirmiş durumda. Hatırlayacak olursak ailenin Pro modeli kısa süre önce Geekbench'te listelenmişti. Bu noktada yeni cihazın Snapdragon 7+ Gen 2'den destek alacağını gördük. Şimdi de benzer bir haber Poco F5 modelinden geldi. 

    POCO F5 özellikleri doğrulandı

    Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Geekbench platformunda ''23013PC75G'' model numarasıyla listelenen Poco F5, 12GB RAM ile eşleştirilen bir adet 2.92GHz, üç adet 2.50GHz ve dört adet 1.80GHz çekirdek olmak üzere sekiz çekirdekli bir yonga setinden güç alıyor. Detaylara indiğimizde ise bu yonga setinin Snapdragon 7+ Gen 2'ye işaret ettiğini söyleyebiliriz.

    Poco F5 özellikleri doğrulandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yakın zamanlı paylaşımında Snapdragon Hindistan, Snapdragon 7+ Gen 2 işlemciden güç alan ilk cihazın Poco F5 olacağını doğruladı. Şirkete göre yeni platform, Snapdragon 7 Gen 1'e kıyasla %50 daha yüksek genel performans, %13 iyileştirilmiş güç verimliliği ve 2 kat iyileştirilmiş AI performansı getirecek. Bu noktada sızdırılan Geekbench skorları, işlemcinin bir önceki amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1'e yakın olacağını gösteriyor. 

    Bildirilenlere göre Poco F5, ön tarafta 1440x3200 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.67” AMOLED ekrana sahip olacak. 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama kapasitesi sunacak cihazda, 67W destekli 5.000 mAh kullanılacak. Ek olarak amiral gemisi katilinin kutusundan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacağı belirtiliyor.

    Kamera bölümünde Poco F5, arka tarafta 64MP + 8MP + 2MP, ön tarafta ise 16MP selfie sensörü ile vitrine çıkacak. Poco F5 ve Poco F5 Pro'nun çok yakında Hindistan pazarında tanıtılması bekleniyor. Bundan kısa süre sonra ülkemiz ve küresel pazarda yer bulacak. 

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    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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