Poco F5 özellikleri doğrulandı: Yakında geliyor

POCO F5 özellikleri doğrulandı
Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Geekbench platformunda ''23013PC75G'' model numarasıyla listelenen Poco F5, 12GB RAM ile eşleştirilen bir adet 2.92GHz, üç adet 2.50GHz ve dört adet 1.80GHz çekirdek olmak üzere sekiz çekirdekli bir yonga setinden güç alıyor. Detaylara indiğimizde ise bu yonga setinin Snapdragon 7+ Gen 2'ye işaret ettiğini söyleyebiliriz.
Bildirilenlere göre Poco F5, ön tarafta 1440x3200 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.67” AMOLED ekrana sahip olacak. 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama kapasitesi sunacak cihazda, 67W destekli 5.000 mAh kullanılacak. Ek olarak amiral gemisi katilinin kutusundan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacağı belirtiliyor.
Kamera bölümünde Poco F5, arka tarafta 64MP + 8MP + 2MP, ön tarafta ise 16MP selfie sensörü ile vitrine çıkacak. Poco F5 ve Poco F5 Pro'nun çok yakında Hindistan pazarında tanıtılması bekleniyor. Bundan kısa süre sonra ülkemiz ve küresel pazarda yer bulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)