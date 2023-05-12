Poco F5 ve F5 Pro resmen Türkiye'de satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce global lansmanı yapılan Poco F5 ve Poco F5 Pro modelleri resmi olarak Türkiye’de satışa sunuldu. Telefonların Türkiye fiyatları dikkat çekerken aynı zamanda sahip oldukları özellikler de kullanıcılarda merak uyandırıyor. İşte Poco F5 ve Poco F5 Pro Türkiye fiyatları:

Poco F5 ve F5 Pro ne kadar?

Tam Boyutta Gör Xiaomi Türkiye tarafından satışa açılan Poco F5 fiyatı 14,699 TL olarak açıklandı. Poco F5 Pro fiyatı ise 18,799 TL olarak belirlendi.

Poco F5 ve F5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 3 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Poco F5’in 12 GB RAM ve 256 GB modeli için bu fiyat geçerliyken aynı şekilde POCO F5 Pro’nun da 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip konfigürasyonu satın alınabilir durumda. Resmi internet sitesinde fiyatlarda çıkışa özel sorasıyla 500 TL ve 700 TL indirim yapıldığını da belirtelim. Dolayısıyla ilerleyen günlerde bir fiyat artışı söz konusu olabilir.

Özellikler tarafına baktığımızda ise Poco F5 Pro, 6,67 inç WQHD+ AMOLED ekranın yanında Snapdragon 8+ Gen 1, 64 MP + 8 MP + 2MP üçlü kamera kurulumu ve 5160 mAh batarya gibi özelliklerle ön plana çıkıyor. Biraz daha güçsüz olan Poco F5’te ise 6,67 inç FHD+ AMOLED ekran, Snapdragon 7+ Gen 2, 64 MP + 8 MP + 2MP üçlü kamera ve 5000mAh batarya bulunuyor.

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Poco F5 ve F5 Pro Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar