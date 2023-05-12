Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Poco F5 ve F5 Pro resmen Türkiye'de satışa çıktı

    Xiaomi’nin imzasının bulunduğu Poco F5 ve Poco F5 Pro resmi olarak Türkiye’de satışa sunuldu. İlgi çekici bir fiyatlandırma ile piyasaya giren telefonların fiyatları ise şu şekilde:
    2
    Poco F5 ve F5 Pro Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Birkaç gün önce global lansmanı yapılan Poco F5 ve Poco F5 Pro modelleri resmi olarak Türkiye’de satışa sunuldu. Telefonların Türkiye fiyatları dikkat çekerken aynı zamanda sahip oldukları özellikler de kullanıcılarda merak uyandırıyor. İşte Poco F5 ve Poco F5 Pro Türkiye fiyatları:

    Poco F5 ve F5 Pro ne kadar?

    Poco F5 ve F5 Pro Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Türkiye tarafından satışa açılan Poco F5 fiyatı 14,699 TL olarak açıklandı. Poco F5 Pro fiyatı ise 18,799 TL olarak belirlendi.

    Poco F5 ve F5 Pro Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Poco F5’in 12 GB RAM ve 256 GB modeli için bu fiyat geçerliyken aynı şekilde POCO F5 Pro’nun da 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip konfigürasyonu satın alınabilir durumda. Resmi internet sitesinde fiyatlarda çıkışa özel sorasıyla 500 TL ve 700 TL indirim yapıldığını da belirtelim. Dolayısıyla ilerleyen günlerde bir fiyat artışı söz konusu olabilir.

    Özellikler tarafına baktığımızda ise Poco F5 Pro, 6,67 inç WQHD+ AMOLED ekranın yanında Snapdragon 8+ Gen 1, 64 MP + 8 MP + 2MP üçlü kamera kurulumu ve 5160 mAh batarya gibi özelliklerle ön plana çıkıyor. Biraz daha güçsüz olan Poco F5’te ise 6,67 inç FHD+ AMOLED ekran, Snapdragon 7+ Gen 2, 64 MP + 8 MP + 2MP üçlü kamera ve 5000mAh batarya bulunuyor.

    Kaynakça https://www.mi.com/tr/product/poco-f5?skupanel=1 https://www.mi.com/tr/product/poco-f5-pro/specs?skupanel=1&gid=4223704141
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 32 dakika önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tekila bozulur mu takip isteğini bekletmek puro içe çekilir mi trt teletext mobil oto branda tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız