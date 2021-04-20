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    apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Apple TV 4K tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Apple bugünkü bahar etkinliğinde yeni set üstü TV kutusunu sahneye çıkardı. A12 Bionic işlemciyle güçlendirilen yeni Apple TV 4K, HDR video performansını daha ileri seviyeye taşıyor.
    20 Nisan 2021, 20:51 (Güncellendi, 17 sn.)
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    apple tv
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni nesil Apple TV 4K tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Apple bugün dijital ortamda düzenlediği bahar etkinliği kapsamında Apple TV 4K'nın yenilenmiş versiyonunu duyurdu. Cupertinolu şirketin yeni set üstü kutusu A12 Bionic işlemci ve geliştirilmiş HDR video performansı ile karşımıza çıkıyor. Cihaz, HDR görüntüleri daha yüksek kare hızında oynatabilecek.

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    Kullanıcılar artık iPhone'ları aracılığıyla görüntünün renk dengesini ayarlayabilecekler. Yeni nesil Apple TV 4K ile birlikte uzaktan kumanda da yenilendi. Tamamen metal gövdeye sahip Apple TV Remote, eski iPod'lardaki Click Wheel'i anımsatan halka şeklinde dokunmatik yüzeyiyle dikkat çekiyor.

    Yeni nesil Apple TV 4K tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Fiyat etiketi de belli oldu

    Önceki Apple TV 4K, dört yıl boyunca Apple'ın amiral gemisi set üstü kutusu olarak kaldı. Cihaz 4K video akışı, HDR, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği sunsa da oyuncular için önem arz edebilecek 120 Hz tazeleme oranını desteklemiyordu. Eski Apple TV 4K'nın çok iyi bir uzaktan kumandasının olmadığını da kabul etmek gerekir. Neyse ki, Apple yeni modelde tüm bu eksiklikleri ele aldı.

    Yeni Apple TV 4K'nın 32 GB depolama alanına sahip versiyonu 2.099 TL, 64 GB'lık modeli ise 2.299 TL fiyatla tüketicilere sunulacak. Set üstü kutu, Mayıs ayının ortasında satışa çıkacak. Siparişler ise 30 Nisan itibariyle başlıyor.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok ciddi bir hayal kırıklığı Apple Arcade gibi bir servisi var ama kendine özel oyun kontrolcüsü yok.
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    fotifoti (foti ) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Neden almam gerektiğini çıktığı günden beri anlamadığım tek apple ürünü olabilir
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    A Apsny 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    128 ve 256 gb bekliyordum bu nedir abi ayrıca a12 nedir yav a14X koyar insan ayıp yav
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    Bob Kelso 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Shut up and take my money.
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    T tolgabjk 40 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hala mı 32 gb ya
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