Poco M4 Pro resmiyet kazandı

Poco markasının performansa odaklanan X4 Pro 5G akıllı telefon modelinin ardından biraz daha maliyete odaklanan Poco M4 Pro akıllı telefon model de sahneye çıktı. Önceki nesle göre biraz verimlilik kaybına uğramış.
Poco M4 Pro özellikleri ve fiyatı
- 6.43 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
- Helio G96 yonga seti (2 adet Cortex-A76, 6 adet Cortex-A55)
- 4GB/6GB LPDDR4X RAM
- 128GB/256GB UFS 2.2 depolama
- 64MP+8MP+2MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 5000mAh batarya
- 33W hızlı şarj
- 6GB/128GB - 220 Avro
- 8GB/256GB - 270 Avro
Poco M4 Pro modeli işlemci tarafında verimliliği biraz kaybederken seride ilk kez AMOLED ekrana geçiyor. Parlaklık değeri ise 1000 nit pik seviyesine çıkabiliyor. Yine 64MP ile en yüksek kamera çözünürlüğüne imza atılıyor.
Diğer taraftan 90Hz tazeleme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı, Gorilla Glass 3 kaplama, 3GB sanal RAM, Z-eksenli titreşim motoru, kızıl ötesi, NFC, kenarda parmak izi okuyucu, çift hoparlör şeklinde özellikleri mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)