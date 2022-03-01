Poco M4 Pro resmiyet kazandı

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Poco markasının performansa odaklanan X4 Pro 5G akıllı telefon modelinin ardından biraz daha maliyete odaklanan Poco M4 Pro akıllı telefon model de sahneye çıktı. Önceki nesle göre biraz verimlilik kaybına uğramış.

Poco M4 Pro özellikleri ve fiyatı

6.43 inçlik Full HD+ AMOLED ekran

Helio G96 yonga seti (2 adet Cortex-A76, 6 adet Cortex-A55)

4GB/6GB LPDDR4X RAM

128GB/256GB UFS 2.2 depolama

64MP+8MP+2MP arka kamera

16MP ön kamera

5000mAh batarya

33W hızlı şarj

6GB/128GB - 220 Avro

8GB/256GB - 270 Avro

Poco X4 Pro 5G özellikleri karşınızda 9 sa. önce eklendi

Poco M4 Pro modeli işlemci tarafında verimliliği biraz kaybederken seride ilk kez AMOLED ekrana geçiyor. Parlaklık değeri ise 1000 nit pik seviyesine çıkabiliyor. Yine 64MP ile en yüksek kamera çözünürlüğüne imza atılıyor.

Diğer taraftan 90Hz tazeleme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı, Gorilla Glass 3 kaplama, 3GB sanal RAM, Z-eksenli titreşim motoru, kızıl ötesi, NFC, kenarda parmak izi okuyucu, çift hoparlör şeklinde özellikleri mevcut.

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Poco M4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı