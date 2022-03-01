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    Poco X4 Pro 5G tanıtıldı: İşte fiyatı

    Poco X4 Pro 5G akıllı telefon modelinde Snapdragon 690 yonga seti, AMOLED ekran, 108MP ana sensör, 67W hızlı şarj, yüksek parlaklık değeri gibi ayrıntılar yer alıyor. 
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    Poco X4 Pro 5G
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    Poco markasının merakla beklenen Poco X4 Pro 5G akıllı telefon modeli tanıtıldı. Önceki nesilden daha güçlü bir model beklerken kamera ve batarya tarafında daha iyi ancak performans tarafında bir tık aşağı bir telefon karşımıza çıktı.

    Poco X4 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

    • 6.67 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
    • Gorilla Glass 5
    • Snapdragon 690 yonga seti
    • 6GB/8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 108MP+8MP+2MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 67W hızlı şarj
    • 6GB/128GB - 300 Avro, 8GB/256GB - 350 Avro

    Poco X4 Pro 5G modeli önceki nesle göre daha güçsüz bir yonga seti ile geliyor. Batarya da bir miktar düşürülmüş ancak 108MP ana sensör, 67W hızlı şarj ve AMOLED ekran bunu telafi edebilir. 120Hz tazeleme hızı, 360Hz dokunmatik tarama hızı, 1200 nit maksimum parlaklık gibi avantajlar bu değişikliklerin sonucu. Ayrıca sanal olarak RAM miktarı 2GB/3GB artıyor. Poco X4 Pro 5G modeli yarın satışa sunulacak.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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