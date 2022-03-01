Poco X4 Pro 5G tanıtıldı: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör

Poco markasının merakla beklenen Poco X4 Pro 5G akıllı telefon modeli tanıtıldı. Önceki nesilden daha güçlü bir model beklerken kamera ve batarya tarafında daha iyi ancak performans tarafında bir tık aşağı bir telefon karşımıza çıktı.

Poco X4 Pro 5G özellikleri ve fiyatı

6.67 inçlik Full HD+ AMOLED ekran

Gorilla Glass 5

Snapdragon 690 yonga seti

6GB/8GB RAM

128GB/256GB depolama

108MP+8MP+2MP arka kamera

16MP ön kamera

5000mAh batarya

67W hızlı şarj

6GB/128GB - 300 Avro, 8GB/256GB - 350 Avro

Poco akıllı saati geliyor 1 hf. önce eklendi

Poco X4 Pro 5G modeli önceki nesle göre daha güçsüz bir yonga seti ile geliyor. Batarya da bir miktar düşürülmüş ancak 108MP ana sensör, 67W hızlı şarj ve AMOLED ekran bunu telafi edebilir. 120Hz tazeleme hızı, 360Hz dokunmatik tarama hızı, 1200 nit maksimum parlaklık gibi avantajlar bu değişikliklerin sonucu. Ayrıca sanal olarak RAM miktarı 2GB/3GB artıyor. Poco X4 Pro 5G modeli yarın satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.