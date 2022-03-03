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Poco markası ilk akıllı saatini yakında piyasaya sürecek. Cihaz daha önce Rusya'da sertifika sürecinden geçmişti. Şimdi ise Belçika'da SGS sertifikası aldı. Bu sayede akıllı saatin şarj hızı konusunda bazı ayrıntıları öğrenme fırsatına sahip olduk.

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Belgelerde yer alan 5 volt ve 0.3 amper değerleri Poco Watch'un 1.5W şarj desteği sunacağını gösteriyor. İnternete sızdırılan detaylar arasında akıllı saatin Xiaomi tarafından finanse edilen Çinli 70mai şirketi tarafından üretileceği bilgisi de var.

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Kablosuz kulaklık da çıkaracak

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında açıklama yapan bir Poco yöneticisi markanın ürün yelpazesini, yeni kategorilerden birkaç ürünle genişleteceklerini söylemişti. Şirketin akıllı saat dışında kablosuz kulaklık da piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Poco'nun ilk akıllı saati detaylanıyor: Şarj hızı belli oldu