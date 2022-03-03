HTC'den sürpriz geri dönüş: Nisan ayında amiral gemisi telefon çıkaracak

HTC bundan on sene önce dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biriydi ancak son zamanlarda unutulmaya yüz tuttu. Şirket hala sektörden tam olarak çekilmiş değil ve bazı pazarlarda uygun fiyatlı akıllı telefon satmaya devam ediyor.
Tayvanlı üretici uzun bir aradan sonra ilk amiral gemisi Android telefonunu önümüzdeki ay duyuracak. Bu konuyla ilgili bilgiler, şirketin MWC 2022 etkinliğinde HTC Vive Asya-Pasifik CEO'su Charles Huang tarafından resmi olarak onaylandı.
Metaverse odaklı olacak
Yeni amiral gemisi 2018 yılından piyasaya sürülen HTC U12+ modelinden sonra bir ilk olacak. Akıllı telefon artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarına odaklanırken aynı zamanda HTC'nin "Viveverse" adlı kendi açık kaynaklı metaverse platformuyla derin entegrasyonu destekleyecek.
HTC geride bıraktığımız 2018 yılında akıllı telefon bölümünün büyük bir kısmını Google'a sattı. Başta da belirttiğimiz gibi Tayvanlı firma o zamandan beri sadece belirli bazı pazarlarda bütçe dostu ve orta sınıf akıllı telefonlar piyasaya sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..