HTC'den sürpriz geri dönüş: Nisan ayında amiral gemisi telefon çıkaracak

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HTC bundan on sene önce dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biriydi ancak son zamanlarda unutulmaya yüz tuttu. Şirket hala sektörden tam olarak çekilmiş değil ve bazı pazarlarda uygun fiyatlı akıllı telefon satmaya devam ediyor.

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Tayvanlı üretici uzun bir aradan sonra ilk amiral gemisi Android telefonunu önümüzdeki ay duyuracak. Bu konuyla ilgili bilgiler, şirketin MWC 2022 etkinliğinde HTC Vive Asya-Pasifik CEO'su Charles Huang tarafından resmi olarak onaylandı.

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Metaverse odaklı olacak

Yeni amiral gemisi 2018 yılından piyasaya sürülen HTC U12+ modelinden sonra bir ilk olacak. Akıllı telefon artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarına odaklanırken aynı zamanda HTC'nin "Viveverse" adlı kendi açık kaynaklı metaverse platformuyla derin entegrasyonu destekleyecek.

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HTC geride bıraktığımız 2018 yılında akıllı telefon bölümünün büyük bir kısmını Google'a sattı. Başta da belirttiğimiz gibi Tayvanlı firma o zamandan beri sadece belirli bazı pazarlarda bütçe dostu ve orta sınıf akıllı telefonlar piyasaya sürüyor.

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