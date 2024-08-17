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Tam Boyutta Gör Poco sonunda Poco Pad tabletinin 5G desteğiyle donatılmış yeni versiyonunun çıkış tarihini açıkladı. Üreticinin paylaştığı bilgilere göre Poco Pad 5G'nin tanıtımı 23 Ağustos'ta Hindistan'da yapılacak. Cihazın Wi-Fi varyantı geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü.

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Çinli şirket tarafından yayınlanan basın görselleri, üründen neler bekleyebileceğimiz hakkında fikir veriyor. Görünüşe bakılırsa tablet normal versiyonun tasarımını devam ettirecek. Ayrıca kalem ve klavye desteğine sahip olacak. Bu aksesuarlar muhtemelen ayrı olarak satılacak.

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Teknik özelliklerini koruyacak

Teknik özelliklerin de büyük ölçüde aynı kalması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse Poco Pad, Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 2.560 × 1.600 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 12.1 inç LCD ekran ve 33W hızlı şarj sunan 10.000 mAh kapasiteli bir bataryayla donatılmıştı.

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Poco Pad 5G'nin tanıtım tarihi resmen açıklandı