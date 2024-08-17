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    Poco Pad 5G'nin tanıtım tarihi resmen açıklandı

    Poco markası Mayıs ayında piyasaya sürdüğü Poco Pad'in 5G destekli modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Çinlü üretici Poco Pad 5G'nin lansman tarihini resmen duyurdu.
    Poco Pad 5G'nin tanıtım tarihi resmen açıklandı Tam Boyutta Gör
    Poco sonunda Poco Pad tabletinin 5G desteğiyle donatılmış yeni versiyonunun çıkış tarihini açıkladı. Üreticinin paylaştığı bilgilere göre Poco Pad 5G'nin tanıtımı 23 Ağustos'ta Hindistan'da yapılacak. Cihazın Wi-Fi varyantı geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürülmüştü.

    Çinli şirket tarafından yayınlanan basın görselleri, üründen neler bekleyebileceğimiz hakkında fikir veriyor. Görünüşe bakılırsa tablet normal versiyonun tasarımını devam ettirecek. Ayrıca kalem ve klavye desteğine sahip olacak. Bu aksesuarlar muhtemelen ayrı olarak satılacak.

    Poco Pad 5G'nin tanıtım tarihi resmen açıklandı Tam Boyutta Gör

    Teknik özelliklerini koruyacak

    Teknik özelliklerin de büyük ölçüde aynı kalması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse Poco Pad, Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 2.560 × 1.600 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 12.1 inç LCD ekran ve 33W hızlı şarj sunan 10.000 mAh kapasiteli bir bataryayla donatılmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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