Poco Pad 5G'nin tanıtım tarihi resmen açıklandı

Çinli şirket tarafından yayınlanan basın görselleri, üründen neler bekleyebileceğimiz hakkında fikir veriyor. Görünüşe bakılırsa tablet normal versiyonun tasarımını devam ettirecek. Ayrıca kalem ve klavye desteğine sahip olacak. Bu aksesuarlar muhtemelen ayrı olarak satılacak.
Teknik özelliklerini koruyacak
Teknik özelliklerin de büyük ölçüde aynı kalması bekleniyor. Hatırlatmak gerekirse Poco Pad, Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 2.560 × 1.600 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 12.1 inç LCD ekran ve 33W hızlı şarj sunan 10.000 mAh kapasiteli bir bataryayla donatılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.