Samsung Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra'nın tanıtım görüntüleri paylaşıldı

Samsung Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra beklenen özellikler
Uzun zamandır devam eden söylentilerde, Galaxy Tab S10 serisinin yalnızca iki modelle sınırlı kalacağı öne sürülmüştü. Yeni sızıntı ise bunu doğrular nitelikte. Görüntülerde Gümüş ve Grafit renklerinde Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra modelleri ile karşılaşıyoruz. Detaya inersek, Galaxy Tab S10 Ultra modeli çentikli bir ekranla gelirken, Plus sürümünde bu çentik kaldırılmış. Aynı zamanda her iki tabletin tasarımı da geçen yılki modelleri andırıyor.
Ayrıca ilk kez bir Samsung amiral gemisi cihazı MediaTek işlemci tarafından çalıştırılacak. Bu noktada her iki model için 45W hızlı şarj ve Dimensity 9300+ işlemciye işaret edilmiş durumda. Galaxy Tab S10 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Diğer tüm detayların önümüzdeki Ekim ayında resmiyete kavuşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.