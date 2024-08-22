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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra'nın tanıtım görüntüleri paylaşıldı

    Samsung, bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy Tab S10 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Son olarak Samsung Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra'nın tanıtım görüntüleri paylaşıldı.
    Samsung Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakın tarihli Unpacked 2024 etkinliğinde Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 ve çok daha fazlasını tanıttı. Ancak bir süredir beklenen Galaxy Tab S10 serisinin pas geçildiğini gördük. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra'ya ait tanıtım görüntüleri internete sızdırıldı. 

    Samsung Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra beklenen özellikler

    Uzun zamandır devam eden söylentilerde, Galaxy Tab S10 serisinin yalnızca iki modelle sınırlı kalacağı öne sürülmüştü. Yeni sızıntı ise bunu doğrular nitelikte. Görüntülerde Gümüş ve Grafit renklerinde Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra modelleri ile karşılaşıyoruz. Detaya inersek, Galaxy Tab S10 Ultra modeli çentikli bir ekranla gelirken, Plus sürümünde bu çentik kaldırılmış. Aynı zamanda her iki tabletin tasarımı da geçen yılki modelleri andırıyor. 

    Samsung Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Tab S10 Ultra, 326,4 x 208,6 x 5,45 mm boyutları ve 0,05 mm inceliğinde Tab S9 Ultra'dan çok da farklı değil. Kaçıranlar için geçen yılki model, 14,6 inçlik geniş bir ekranda tanıtılmıştı. Yeni Galaxy Tab S10 Ultra'nın da aynı geleneği sürdürmesi bekleniyor. Galaxy Tab S10+ ise daha küçük 12,4 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak. 

    Ayrıca ilk kez bir Samsung amiral gemisi cihazı MediaTek işlemci tarafından çalıştırılacak. Bu noktada her iki model için 45W hızlı şarj ve Dimensity 9300+ işlemciye işaret edilmiş durumda. Galaxy Tab S10 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Diğer tüm detayların önümüzdeki Ekim ayında resmiyete kavuşması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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