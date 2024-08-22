Samsung Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra'nın tanıtım görüntüleri paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Samsung, yakın tarihli Unpacked 2024 etkinliğinde Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 ve çok daha fazlasını tanıttı. Ancak bir süredir beklenen Galaxy Tab S10 serisinin pas geçildiğini gördük. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra'ya ait tanıtım görüntüleri internete sızdırıldı.

Samsung Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra beklenen özellikler

Uzun zamandır devam eden söylentilerde, Galaxy Tab S10 serisinin yalnızca iki modelle sınırlı kalacağı öne sürülmüştü. Yeni sızıntı ise bunu doğrular nitelikte. Görüntülerde Gümüş ve Grafit renklerinde Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra modelleri ile karşılaşıyoruz. Detaya inersek, Galaxy Tab S10 Ultra modeli çentikli bir ekranla gelirken, Plus sürümünde bu çentik kaldırılmış. Aynı zamanda her iki tabletin tasarımı da geçen yılki modelleri andırıyor.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Tab S10 Ultra, 326,4 x 208,6 x 5,45 mm boyutları ve 0,05 mm inceliğinde Tab S9 Ultra'dan çok da farklı değil. Kaçıranlar için geçen yılki model, 14,6 inçlik geniş bir ekranda tanıtılmıştı. Yeni Galaxy Tab S10 Ultra'nın da aynı geleneği sürdürmesi bekleniyor. Galaxy Tab S10+ ise daha küçük 12,4 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak.

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Ayrıca ilk kez bir Samsung amiral gemisi cihazı MediaTek işlemci tarafından çalıştırılacak. Bu noktada her iki model için 45W hızlı şarj ve Dimensity 9300+ işlemciye işaret edilmiş durumda. Galaxy Tab S10 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Diğer tüm detayların önümüzdeki Ekim ayında resmiyete kavuşması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı