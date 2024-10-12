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    Anlık Bildirim

    Poco, online mağazayı kapatıyor: Telefonlar Xiaomi'nin sitesinde satılacak

    Bütçe dostu telefonlarıyla sevilen marka POCO, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla resmi Poco web sitesi (po.co) ve bu alan adı altındaki tüm sitelerin kapatılacağını duyurdu. Yeni adres: Xiaomi.
    poco web sitesi kapanıyor telefon satışları xiaomi Tam Boyutta Gör
    Poco, sürpriz bir duyuru yaptı; 31 Aralık 2024 itibarıyla resmi Poco web sitesi (po.co), po.co alan adı altındaki tüm siteler dahil olmak üzere kapatılacak. Bu uygulamaya küresel site (/global) ve bölgesel siteler (/tr gibi) dahil. Bu, Poco’nun veda edeceği anlamına gelmiyor. Marka, ürünlerini ve hizmetlerini Xiaomi'nin web sitesinde barındıracak.

    Poco küresel sitesini kapatıyor, geçiş bu ay başlıyor

    Müşteri desteği, ürün teklifleri ve mevcut hizmetler sorunsuz bir şekilde resmi Xiaomi web sitesine (mi.com/global) aktarılacak. Mevcut Poco puanları ve sadakat puanları da aktarılacak ve Xiaomi ekosistemi içinde geçerli kalacak. Dahası, geçmiş siparişler, kargo takip bilgileri ve hatta Poco web sitesinden gelen kullanıcı yorumları bile Xiaomi platformuna taşınacak. Kullanıcıların herhangi bir ek adım atmasına gerek kalmayacak; her şey otomatik olarak aktarılacak. Geçiş 21 Ekim'de başlayacak; tamamlandığında Poco'nun web sitesinden artık alışveriş yapamayacaksınız.

    Poco, 31 Aralık’tan sonra, kullanıcıların Xiaomi sitesine yönlendirileceğini söylüyor ancak şu anda Poco Türkiye sayfasında “Satın al” butonuna tıklandığında Xiaomi sitesine yönlendiriliyorsunuz. Bu arada bağımsız Poco Store uygulaması geçişin bir parçası olmayacak, web sitenin kapanmasıyla birlikte işlevsiz olacak.

    Xiaomi, Poco'yu 2020'de bağımsız bir marka olarak duyurmuş olsa da, Poco markalı telefonların çoğu Redmi telefonlarına çok benzediği için gerçek anlamda bağımsız bir şekilde faaliyet göstermedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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