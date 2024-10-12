Poco, online mağazayı kapatıyor: Telefonlar Xiaomi'nin sitesinde satılacak

Poco küresel sitesini kapatıyor, geçiş bu ay başlıyor
Müşteri desteği, ürün teklifleri ve mevcut hizmetler sorunsuz bir şekilde resmi Xiaomi web sitesine (mi.com/global) aktarılacak. Mevcut Poco puanları ve sadakat puanları da aktarılacak ve Xiaomi ekosistemi içinde geçerli kalacak. Dahası, geçmiş siparişler, kargo takip bilgileri ve hatta Poco web sitesinden gelen kullanıcı yorumları bile Xiaomi platformuna taşınacak. Kullanıcıların herhangi bir ek adım atmasına gerek kalmayacak; her şey otomatik olarak aktarılacak. Geçiş 21 Ekim'de başlayacak; tamamlandığında Poco'nun web sitesinden artık alışveriş yapamayacaksınız.
Poco, 31 Aralık’tan sonra, kullanıcıların Xiaomi sitesine yönlendirileceğini söylüyor ancak şu anda Poco Türkiye sayfasında “Satın al” butonuna tıklandığında Xiaomi sitesine yönlendiriliyorsunuz. Bu arada bağımsız Poco Store uygulaması geçişin bir parçası olmayacak, web sitenin kapanmasıyla birlikte işlevsiz olacak.
Xiaomi, Poco'yu 2020'de bağımsız bir marka olarak duyurmuş olsa da, Poco markalı telefonların çoğu Redmi telefonlarına çok benzediği için gerçek anlamda bağımsız bir şekilde faaliyet göstermedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...