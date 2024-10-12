Poco, online mağazayı kapatıyor: Telefonlar Xiaomi'nin sitesinde satılacak

Tam Boyutta Gör Poco, sürpriz bir duyuru yaptı; 31 Aralık 2024 itibarıyla resmi Poco web sitesi (po.co), po.co alan adı altındaki tüm siteler dahil olmak üzere kapatılacak. Bu uygulamaya küresel site (/global) ve bölgesel siteler (/tr gibi) dahil. Bu, Poco’nun veda edeceği anlamına gelmiyor. Marka, ürünlerini ve hizmetlerini Xiaomi'nin web sitesinde barındıracak.

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Poco küresel sitesini kapatıyor, geçiş bu ay başlıyor

Müşteri desteği, ürün teklifleri ve mevcut hizmetler sorunsuz bir şekilde resmi Xiaomi web sitesine (mi.com/global) aktarılacak. Mevcut Poco puanları ve sadakat puanları da aktarılacak ve Xiaomi ekosistemi içinde geçerli kalacak. Dahası, geçmiş siparişler, kargo takip bilgileri ve hatta Poco web sitesinden gelen kullanıcı yorumları bile Xiaomi platformuna taşınacak. Kullanıcıların herhangi bir ek adım atmasına gerek kalmayacak; her şey otomatik olarak aktarılacak. Geçiş 21 Ekim'de başlayacak; tamamlandığında Poco'nun web sitesinden artık alışveriş yapamayacaksınız.

Poco, 31 Aralık’tan sonra, kullanıcıların Xiaomi sitesine yönlendirileceğini söylüyor ancak şu anda Poco Türkiye sayfasında “Satın al” butonuna tıklandığında Xiaomi sitesine yönlendiriliyorsunuz. Bu arada bağımsız Poco Store uygulaması geçişin bir parçası olmayacak, web sitenin kapanmasıyla birlikte işlevsiz olacak.

Xiaomi, Poco'yu 2020'de bağımsız bir marka olarak duyurmuş olsa da, Poco markalı telefonların çoğu Redmi telefonlarına çok benzediği için gerçek anlamda bağımsız bir şekilde faaliyet göstermedi.

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