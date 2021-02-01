POCO X3 NFC'nin gelişmiş versiyonu yolda: POCO X3 Pro

Xiaomi fiyat-performans oranı sayesinde kullanıcılar arasında hızla popülerlik kazanan POCO X3 NFC'yi geçen sonbaharda piyasaya sürmüştü. Görünüşe bakılırsa şirket cihazın daha gelişmiş bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir Samsung, 7.000 mAh pile sahip Galaxy M62'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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Hintli duyumcu Mukul Sharma, Amerikan Feneral İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında yeni bir akıllı telefonun listelendiğini ortaya çıkardı. M2102J20SG model numarasına sahip cihazın POCO X3 Pro olarak isimlendirildiğini görüyoruz.
AMOLED ekranla gelebilir
FCC belgeleri akıllı telefonun 4G, çift bant Wi-Fi desteği, Bluetooth, NFC ve MIUI 12 arayüzü ile geleceğini ortaya koyuyor. Yeni modelin mevcut POCO X3'ten ne gibi farklılıklar sunacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.
Akıllı telefonun IPS yerine AMOLED ekran, daha güçlü bir Snapdragon 700 serisi işlemci ve en az dört arka kamera ile donatılacağına yönelik bilgiler var. POCO X3 Pro'nun FCC tarafından sertifikalandırılması cihazın çok yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
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Haberini okuduğunuz modellerin çoğu Türkiye'ye gelmiyor.
Biraz kendinizi geliştirin. Mi 10i, Redmi Note 10 Pro 5G, Mi 10 Lite 5G. Okuyup zannediyorsun ki 3 tane farklı telefon. Çin, Hindistan ve geri kalan dünya olmak üzere 3 farklı pazara 3 farklı isimle çıkmış telefon. 4 ay oldu çıkalı, daha hiçbirisi Türkiye'ye gelmedi.
Redmi K30 Pro ile Poco F2 Pro aynı telefon. Birisi dünyaya birisi Çin'e...
Redmi K30S ile Mi 10T aynı telefon. Birisi dünyaya birisi Çin'e...
Poco M3 ile Redmi 9 Power aynı telefon. Birisi dünyaya birisi Çin'e...
Mi 10 Ultra nerde? Yok. Sadece Çin'de çıktı.
Redmi 10X nerde? Yok. Sadece Çin'de çıktı.
Redmi K30 Ultra nerde? Yok. Sadece Çin'de çıktı.
Redmi K30 nerde? Yok. Sadece Çin'de çıktı.
Samsung haberinin altına giriyorsunuz çok model çıkardı yazıyorsunuz. Xiaomi haberine aynısını yazıyorsunuz. Huawei için aynı şey yazılıyordu.
Az model çıkaranlara bakın, Apple hariç hiçbirisi yüksek satışlar yapamıyor Sony, LG, Nokia, Motorola nerde? Bu adamlar bilmiyor da bir tek siz biliyorsunuz bu işi.
Sanki diğerleri aynı haltı yapmıyor.
Zamzung'un da diğerlerinin de hızına da yetişilemiyor.
Tarih ne markalar gördü.
Eğer telefon da satın alıp pişman olacaksam o zaman hiç almamak daha mantıklı çünkü teknolojinin hızına yetişemiyoruz
Bence çok takılma böyle detaylara 👍