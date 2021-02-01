POCO X3 NFC'nin gelişmiş versiyonu yolda: POCO X3 Pro

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Xiaomi fiyat-performans oranı sayesinde kullanıcılar arasında hızla popülerlik kazanan POCO X3 NFC'yi geçen sonbaharda piyasaya sürmüştü. Görünüşe bakılırsa şirket cihazın daha gelişmiş bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor.

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Hintli duyumcu Mukul Sharma, Amerikan Feneral İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında yeni bir akıllı telefonun listelendiğini ortaya çıkardı. M2102J20SG model numarasına sahip cihazın POCO X3 Pro olarak isimlendirildiğini görüyoruz.

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AMOLED ekranla gelebilir

FCC belgeleri akıllı telefonun 4G, çift bant Wi-Fi desteği, Bluetooth, NFC ve MIUI 12 arayüzü ile geleceğini ortaya koyuyor. Yeni modelin mevcut POCO X3'ten ne gibi farklılıklar sunacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.

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Akıllı telefonun IPS yerine AMOLED ekran, daha güçlü bir Snapdragon 700 serisi işlemci ve en az dört arka kamera ile donatılacağına yönelik bilgiler var. POCO X3 Pro'nun FCC tarafından sertifikalandırılması cihazın çok yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

https://twitter.com/stufflistings/status/1356136619913306112

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