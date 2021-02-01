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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    POCO X3 NFC'nin gelişmiş versiyonu yolda: POCO X3 Pro

    Fiyat-performans oranı sayesinde tüketicilerden büyük ilgi gören POCO X3 NFC'nin daha gelişmiş versiyonu geliyor. POCO X3 Pro olarak adlandırılan cihaz FCC tarafından onaylandı.
    01 Şubat 2021, 15:30 (2 hf.)
    11,7b
    1
    9
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    POCO X3 NFC'nin gelişmiş versiyonu yolda: POCO X3 Pro
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    Xiaomi fiyat-performans oranı sayesinde kullanıcılar arasında hızla popülerlik kazanan POCO X3 NFC'yi geçen sonbaharda piyasaya sürmüştü. Görünüşe bakılırsa şirket cihazın daha gelişmiş bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor.

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    Hintli duyumcu Mukul Sharma, Amerikan Feneral İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında yeni bir akıllı telefonun listelendiğini ortaya çıkardı. M2102J20SG model numarasına sahip cihazın POCO X3 Pro olarak isimlendirildiğini görüyoruz.

    POCO X3 NFC'nin gelişmiş versiyonu yolda: POCO X3 Pro
    Tam Boyutta Gör

    AMOLED ekranla gelebilir

    FCC belgeleri akıllı telefonun 4G, çift bant Wi-Fi desteği, Bluetooth, NFC ve MIUI 12 arayüzü ile geleceğini ortaya koyuyor. Yeni modelin mevcut POCO X3'ten ne gibi farklılıklar sunacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.

    Akıllı telefonun IPS yerine AMOLED ekran, daha güçlü bir Snapdragon 700 serisi işlemci ve en az dört arka kamera ile donatılacağına yönelik bilgiler var. POCO X3 Pro'nun FCC tarafından sertifikalandırılması cihazın çok yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1356136619913306112 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guaire (Tayfun ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen haktan24
    Her konunun içine gelip bilmeden anlamadan aynı şey yazılıyor. Farklı farklı kişiler belki, ama beğeni alıyor ya, gören aynısını kopyala yapıştır yapıyor.

    Haberini okuduğunuz modellerin çoğu Türkiye'ye gelmiyor.

    Biraz kendinizi geliştirin. Mi 10i, Redmi Note 10 Pro 5G, Mi 10 Lite 5G. Okuyup zannediyorsun ki 3 tane farklı telefon. Çin, Hindistan ve geri kalan dünya olmak üzere 3 farklı pazara 3 farklı isimle çıkmış telefon. 4 ay oldu çıkalı, daha hiçbirisi Türkiye'ye gelmedi.

    Redmi K30 Pro ile Poco F2 Pro aynı telefon. Birisi dünyaya birisi Çin'e...

    Redmi K30S ile Mi 10T aynı telefon. Birisi dünyaya birisi Çin'e...

    Poco M3 ile Redmi 9 Power aynı telefon. Birisi dünyaya birisi Çin'e...

    Mi 10 Ultra nerde? Yok. Sadece Çin'de çıktı.

    Redmi 10X nerde? Yok. Sadece Çin'de çıktı.

    Redmi K30 Ultra nerde? Yok. Sadece Çin'de çıktı.

    Redmi K30 nerde? Yok. Sadece Çin'de çıktı.

    Samsung haberinin altına giriyorsunuz çok model çıkardı yazıyorsunuz. Xiaomi haberine aynısını yazıyorsunuz. Huawei için aynı şey yazılıyordu.

    Az model çıkaranlara bakın, Apple hariç hiçbirisi yüksek satışlar yapamıyor Sony, LG, Nokia, Motorola nerde? Bu adamlar bilmiyor da bir tek siz biliyorsunuz bu işi.
    Her konunun içine gelip bilmeden anlamadan aynı şey yazılıyor. Farklı farklı kişiler belki, ama beğeni alıyor ya, gören aynısını kopyala yapıştır yapıyor.
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    K K_Spartakus (kemal ertem) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) haktan24
    Neden öyle hissedeyim ki , bu modeli istedim ve bunu aldım tercih meselesi yani.

    Sanki diğerleri aynı haltı yapmıyor.

    Zamzung'un da diğerlerinin de hızına da yetişilemiyor.
    Tarih ne markalar gördü.

    Eğer telefon da satın alıp pişman olacaksam o zaman hiç almamak daha mantıklı çünkü teknolojinin hızına yetişemiyoruz

    Bence çok takılma böyle detaylara 👍
    Neden öyle hissedeyim ki , bu modeli istedim ve bunu aldım tercih meselesi yani. Sanki diğerleri aynı haltı yapmıyor. Zamzung'un da diğerlerinin...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Eddie Morra) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    POCO x3 NFC sahibiyim. Güzel telefon.
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    D dodofran 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    POCO X3 çok başarılı cihaz. kaçakta peynir ekmek gibi satıyor. telefonla render filan almıyorsa 800 işlemcili amiral gemilerine bunun 2 katı 3 katı para bayılmanın anlamı yok. iphone dahil her amiral gemisinin yaptığı işi yapabilirsin şu cihazla. 2100 e flaan bulunuyor kaçakta
    Yanıtla +1
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Denildiği gibi AMOLED ekran ve daha güçlü işlemciyle gelirse bence alınabilecek en iyi fiyat/performans telefonlarından olur. Çünkü fiyatının POCO X3 NFC'den çok uzak olacağını düşünmüyorum.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eskidenki F/P markasının ucuz markasının ucuz markasının telefonunun gelişmiş versiyonu.
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    F fakasupi (Harun Balaban) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Amerikan Feneral İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanı"

    Ekran görüntüsüne bakınca dedim
    Aynı bizim E-Devlet arayüzü gibi :)
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    haktan24 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    O kadar cok model cıkıyor ki xiaomi kanadında satın alan insanlar acaba kendilerini enayi yerine konuldugunun farkında degillermi acaba ?
    2 Yanıt Yanıtla
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    K K_Spartakus (kemal ertem) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) haktan24
    Neden öyle hissedeyim ki , bu modeli istedim ve bunu aldım tercih meselesi yani.

    Sanki diğerleri aynı haltı yapmıyor.

    Zamzung'un da diğerlerinin de hızına da yetişilemiyor.
    Tarih ne markalar gördü.

    Eğer telefon da satın alıp pişman olacaksam o zaman hiç almamak daha mantıklı çünkü teknolojinin hızına yetişemiyoruz

    Bence çok takılma böyle detaylara 👍
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guaire (Tayfun ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) haktan24
    Her konunun içine gelip bilmeden anlamadan aynı şey yazılıyor. Farklı farklı kişiler belki, ama beğeni alıyor ya, gören aynısını kopyala yapıştır yapıyor.

    Haberini okuduğunuz modellerin çoğu Türkiye'ye gelmiyor.

    Biraz kendinizi geliştirin. Mi 10i, Redmi Note 10 Pro 5G, Mi 10 Lite 5G. Okuyup zannediyorsun ki 3 tane farklı telefon. Çin, Hindistan ve geri kalan dünya olmak üzere 3 farklı pazara 3 farklı isimle çıkmış telefon. 4 ay oldu çıkalı, daha hiçbirisi Türkiye'ye gelmedi.

    Redmi K30 Pro ile Poco F2 Pro aynı telefon. Birisi dünyaya birisi Çin'e...

    Redmi K30S ile Mi 10T aynı telefon. Birisi dünyaya birisi Çin'e...

    Poco M3 ile Redmi 9 Power aynı telefon. Birisi dünyaya birisi Çin'e...

    Mi 10 Ultra nerde? Yok. Sadece Çin'de çıktı.

    Redmi 10X nerde? Yok. Sadece Çin'de çıktı.

    Redmi K30 Ultra nerde? Yok. Sadece Çin'de çıktı.

    Redmi K30 nerde? Yok. Sadece Çin'de çıktı.

    Samsung haberinin altına giriyorsunuz çok model çıkardı yazıyorsunuz. Xiaomi haberine aynısını yazıyorsunuz. Huawei için aynı şey yazılıyordu.

    Az model çıkaranlara bakın, Apple hariç hiçbirisi yüksek satışlar yapamıyor Sony, LG, Nokia, Motorola nerde? Bu adamlar bilmiyor da bir tek siz biliyorsunuz bu işi.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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