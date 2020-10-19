Poco X3 NFC, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar

Tam Boyutta Gör

Snapdragon 732G yonga setini ilk kullanan telefon olan Poco X3 NFC, Xiaomi Türkiye garantisiyle N11'de satışa çıktı.Geçtiğimiz ay tanıtımı yapıan Poco X3 NFC, sahip olduğu ön siparişe özel fiyatının yanı sıra bir de sürpriz hediyesi ile kullanıcılara sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Instagram, milyonlarca çocuğun iletişim bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle soruşturma altında"

Poco X3 NFC teknik özelliklleri

Poco X3 NFC, 120 Hz yüksek yenileme hızı ve HDR10 desteği ile 6,67 inç Full HD + (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Ekran ayrıca Gorilla Glass 5 koruma sunuyor.

İlginizi Çekebilir

Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı

Poco X3 NFC, sekiz çekirdekli işlemci ve Adreno 618 GPU'lu Qualcomm Snapdragon 732G işlemci tarafından destekleniyor. Telefon 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama alanıyla eşleştirilir.

Poco X3 NFC, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip birincil 64MP kamera, 119 derece görüş alanına sahip 13 MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera kurulumuna sahip. Önde ise 20 MP kamera bulunuyor

Poco X3 NFC, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip ve 33 W hızlı şarj destekli 5.160 mAh batarya ile donatılmış.

Poco X3 NFC Türkiye fiyatı

Poco X3 NFC, 6 GB RAM / 64 GB depolama: 2.999 TL

Poco X3 NFC, 6 GB RAM / 128 GB depolama: 3.199 TL

https://twitter.com/XiaomiTurkiye/status/1318135984169549824

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.