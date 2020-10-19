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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco X3 NFC, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar

    Geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Poco X3 NFC, Xiaomi Türkiye garantisi ile satışa çıktı. İşte fiyatlar ve detaylar:
    3 gün
    11,6b
    6
    39
    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Poco X3 NFC, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar
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    Snapdragon 732G  yonga setini ilk kullanan telefon olan Poco X3 NFC, Xiaomi Türkiye garantisiyle N11'de satışa çıktı.Geçtiğimiz ay tanıtımı yapıan Poco X3 NFC, sahip olduğu ön siparişe özel fiyatının yanı sıra bir de sürpriz hediyesi ile kullanıcılara sunulacak.

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    Poco X3 NFC teknik özelliklleri

    Poco X3 NFC, 120 Hz yüksek yenileme hızı ve HDR10 desteği ile 6,67 inç Full HD + (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Ekran ayrıca Gorilla Glass 5 koruma sunuyor.

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    Poco X3 NFC, sekiz çekirdekli işlemci ve Adreno 618 GPU'lu Qualcomm Snapdragon 732G işlemci tarafından destekleniyor. Telefon 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama alanıyla eşleştirilir.

    Poco X3 NFC, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip birincil 64MP kamera, 119 derece görüş alanına sahip 13 MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera kurulumuna sahip. Önde ise 20 MP kamera bulunuyor

    Poco X3 NFC, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip ve 33 W hızlı şarj destekli 5.160 mAh batarya ile donatılmış.

    Poco X3 NFC Türkiye fiyatı

    Poco X3 NFC, 6 GB RAM / 64 GB depolama: 2.999 TL

    Poco X3 NFC, 6 GB RAM / 128 GB depolama: 3.199 TL



    https://twitter.com/XiaomiTurkiye/status/1318135984169549824 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Thingol 3 gün en beğenilen hasan.sonus
    İyi de hocam F2 Pro 5700 TL, bu telefon 3000 TL. Karşılaştırmak biraz haksızlık değil mi?
    Yanıtla +13
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    Skywalkerx 3 gün
    1 tane kendine 2 tane de baştakilere almak isteyenler buyursun alsın !
    2 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 3 gün Skywalkerx
    Dışarıda 230 euro'dan başlıyor zaten espri yapıp tik kasacağım diye iyice boş yapmışsınız :D
    Yanıtla +8
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Kayrabey (Kayra Bey) 57 dk.
    3.400 lira oldu
    Yanıtla
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    DARBE (Ümit ) 21 sa.
    İhtiyaç vardı, aldık bir tane bakalım iyidir inşallah.
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    mehmetturk52 (Mehmet TÜRK) 2 gün
    Daha yeni 3300 liraya Resmi Note 9 Pro aldım. Bilsem çıkacağını, bu cihazı beklerdim.
    Yanıtla
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    DH Misafiri 2 gün
    Özelliklerine göre harika fiyat. Sadece keşke 6 gb değilde 8 GB olsaydı ram.
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    Bloodin 2 gün
    Türkiye'deki telefon fiyatlarına genel olarak bakıldığında SD732g çiple ve HDR destekli 120 Hz ekranla gelen stereo hoparlörlü Poco X3'ün fiyatları hiç fena değil. Kamera sensörü olarak Sony kullanıyor olması da bir başka avantaj. Keşke aynısının SD865'i de çıksa da 4000 TL fiyatı olsaydı, tam bir oyun canavarı olurdu :)
    Yanıtla +2
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    damn2u (Sercan ) 2 gün
    Redmi Note 9 serisi yerine alınır. Ekran sorunu yazılım güncellemesi ile halledilir. Donanımsal olsaydı resetleyince düzelmezdi. Gayet f/p olmuş, şimdi almayanlar fiyatı yükselince çok ağlar.
    Yanıtla
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    DH Misafiri 3 gün
    64 GB 230 Euro, 128 GB 270 Euro olarak tanıtıldı. İlk hafta fiyatları 200 ve 250 Euro sırasıyla. Şimdi benim anlamadığım devlet artık telefonun depolamasına göre farklı vergilendirme mi yapmaya başladı araç motor hacimlerindeki gibi? Yoksa Evofone bizi mi yolmaya çalışıyor her zamanki gibi?
    Yanıtla
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    ~Lion King~ (Fatih ) 3 gün
    senelerdir kapalı sistem iphone’a maruz kalmış bünyeme can suyu serpmiş bir cihaz. neredeyse yok yok ancak kamera karşılaştırma videolarında yazılımsal güncellemeye ihtiyacı olduğu çok açık.



    kamera güncellemelerini takip etmekteyim. düzeltirlerse hemen yapıştıracağım bir tane.
    Yanıtla +2
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    Greylights (THE E ) 3 gün
    Yahu bu NFC çok pahalı lüks bir özellik mi ki, telefona ''NFC'' diye takı koyup, ''Poco X3'' modeline sadece NFC ekleyip yeni model oluşturmuş?

    Ayrıca düz X3'de 6000mah batarya varken bunda 5100. WTF??

    Tek fark NFC ve bu modeli aldığında bataryadan kaybediyorsun. Başka hiçbir farkı yok.. Sırf NFC için bataryadan vazgeçilir mi, bu ne saçmalıktır?

    NFC dediğin bir çip, bir anten. Poco ya karşı garez oluştu bende..
    Ayrıca diğer top modellerinde bile kullanmayan markalar da utansın kendinden bir zahmet.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    karizma6080 (ilter desti) 3 gün Greylights
    Asıl en büyük fark 6000 mah bataryadan dolayı kalınlık 10.1 ve ağırlık 225 Gr. Bu bile kalın kaba iken onu düşünemiyorum bile.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 gün Greylights
    Hindistanda NFC yok Avrupaya gelen sürümle ayırt edilsin diye bu takı koyuldu.
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    asitix (Mehmet aslan) 3 gün
    N11 süpriz hediye diyor ne acaba hediyeye göre almayı düşünüyorum
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    11592 kez okundu.
    20 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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    3 etiket daha Xiaomi POCO X3 NFC poco x3 türkiye fiyatı Mobil Teknolojiler
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