Poco X3 NFC, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar

Snapdragon 732G yonga setini ilk kullanan telefon olan Poco X3 NFC, Xiaomi Türkiye garantisiyle N11'de satışa çıktı.Geçtiğimiz ay tanıtımı yapıan Poco X3 NFC, sahip olduğu ön siparişe özel fiyatının yanı sıra bir de sürpriz hediyesi ile kullanıcılara sunulacak.
Ayrıca Bkz. "Instagram, milyonlarca çocuğun iletişim bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle soruşturma altında"
Poco X3 NFC teknik özelliklleri
Poco X3 NFC, 120 Hz yüksek yenileme hızı ve HDR10 desteği ile 6,67 inç Full HD + (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Ekran ayrıca Gorilla Glass 5 koruma sunuyor.İlginizi Çekebilir Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı
Poco X3 NFC, sekiz çekirdekli işlemci ve Adreno 618 GPU'lu Qualcomm Snapdragon 732G işlemci tarafından destekleniyor. Telefon 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama alanıyla eşleştirilir.
Poco X3 NFC, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip birincil 64MP kamera, 119 derece görüş alanına sahip 13 MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera kurulumuna sahip. Önde ise 20 MP kamera bulunuyor
Poco X3 NFC, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip ve 33 W hızlı şarj destekli 5.160 mAh batarya ile donatılmış.
Poco X3 NFC Türkiye fiyatı
Poco X3 NFC, 6 GB RAM / 64 GB depolama: 2.999 TL
Poco X3 NFC, 6 GB RAM / 128 GB depolama: 3.199 TL
https://twitter.com/XiaomiTurkiye/status/1318135984169549824 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
kamera güncellemelerini takip etmekteyim. düzeltirlerse hemen yapıştıracağım bir tane.
Ayrıca düz X3'de 6000mah batarya varken bunda 5100. WTF??
Tek fark NFC ve bu modeli aldığında bataryadan kaybediyorsun. Başka hiçbir farkı yok.. Sırf NFC için bataryadan vazgeçilir mi, bu ne saçmalıktır?
NFC dediğin bir çip, bir anten. Poco ya karşı garez oluştu bende..
Ayrıca diğer top modellerinde bile kullanmayan markalar da utansın kendinden bir zahmet.
6 Kişi Okuyor (0 Üye, 6 Misafir) 5 Masaüstü 1 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
11592 kez okundu.
20 kişi, toplam 22 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Galeri, xiaomi ve