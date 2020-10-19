Instagram, milyonlarca çocuğun iletişim bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle soruşturma altında

Facebook, Instagram'ın reşit olmayan kullanıcılarını içeren bir incelemeye alındı. İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu, sosyal ağ devinin Instagram'ı kullanan 18 yaş altı bireylerin kişisel bilgilerini işleme şekliyle ilgili endişeler dile getirildikten sonra Facebook'un operasyonları hakkında soruşturma başlattı.
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İki farklı soruşturma açıldı
Soruşturma ilk olarak, sosyal medya platformunun 18 yaşın altındaki kullanıcıların e-posta adreslerini ve telefon numaralarını halka açık hale getirdiğini söyleyen The Telegraph tarafından bildirildi.
İrlandalı düzenleyici, ABD merkezli bir veri bilimcinin soruna dikkat çektikten sonra iki araştırma başlattı. Avrupa Birliği'ndeki ana veri gizliliği düzenleyicisi olan DPC tarafından başlatılan iki soruşturmadan ilki, Facebook'un ilk etapta bu tür bilgilere sahip olmak için herhangi bir yasal dayanağı olup olmadığını araştıracak.
Komiser Yardımcısı Graham Doyle, Reuters'a verdiği demeçte: "Bu soruşturma, Facebook'un, Instagram'ın çocuklara sağlanmasında şeffaflık gerekliliklerine ilişkin bir veri denetleyicisi olarak yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini de ele alacak." ifadelerine yer verdi.
İkinci soruşturma ise Instagram'ın hesap ve profil ayarlarının DPC tarafından belirlenen veri koruma kurallarına uyup uymadığını belirlemek olacak.
Instagram, koruma kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunursa, yeni kurallara göre hangisi daha yüksekse yıllık küresel gelirinin yüzde 4'üne veya 20 milyon Euro'ya kadar para cezası ödemekle yükümlü olabilir. Sosyal medya şirketi iki soruşturmada da suçlu bulunursa verilecek ceza ayrı ayrı uygulanacak.
https://www.reuters.com/article/europe-privacy-facebook/irish-regulator-probes-facebooks-handling-of-childrens-data-on-instagram-idUSL4N2H90NT Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
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