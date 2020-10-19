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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram, milyonlarca çocuğun iletişim bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle soruşturma altında

    Facebook, Instagram'ın milyonlarca çocuğun iletişim bilgilerini açığa çıkardığına dair soruşturma altında. Soruşturma sonunda suçlu bulunursa milyonlarca euro ceza ile karşılaşabilir.
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    sosyal medya
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Instagram, milyonlarca çocuğun iletişim bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle soruşturma altında

    Facebook, Instagram'ın reşit olmayan kullanıcılarını içeren bir incelemeye alındı. İrlanda'nın Veri Koruma Komisyonu, sosyal ağ devinin Instagram'ı kullanan 18 yaş altı bireylerin kişisel bilgilerini işleme şekliyle ilgili endişeler dile getirildikten sonra Facebook'un operasyonları hakkında soruşturma başlattı.

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    İki farklı soruşturma açıldı

    Soruşturma ilk olarak, sosyal medya platformunun 18 yaşın altındaki kullanıcıların e-posta adreslerini ve telefon numaralarını halka açık hale getirdiğini söyleyen The Telegraph tarafından bildirildi.

    İrlandalı düzenleyici, ABD merkezli bir veri bilimcinin soruna dikkat çektikten sonra iki araştırma başlattı. Avrupa Birliği'ndeki ana veri gizliliği düzenleyicisi olan DPC tarafından başlatılan iki soruşturmadan ilki, Facebook'un ilk etapta bu tür bilgilere sahip olmak için herhangi bir yasal dayanağı olup olmadığını araştıracak.

    Komiser Yardımcısı Graham Doyle, Reuters'a verdiği demeçte: "Bu soruşturma, Facebook'un, Instagram'ın çocuklara sağlanmasında şeffaflık gerekliliklerine ilişkin bir veri denetleyicisi olarak yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini de ele alacak." ifadelerine yer verdi.

    İkinci soruşturma ise Instagram'ın hesap ve profil ayarlarının DPC tarafından belirlenen veri koruma kurallarına uyup uymadığını belirlemek olacak.

    Instagram, koruma kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunursa, yeni kurallara göre hangisi daha yüksekse yıllık küresel gelirinin yüzde 4'üne veya 20 milyon Euro'ya kadar para cezası ödemekle yükümlü olabilir. Sosyal medya şirketi iki soruşturmada da suçlu bulunursa verilecek ceza ayrı ayrı uygulanacak.



    https://www.reuters.com/article/europe-privacy-facebook/irish-regulator-probes-facebooks-handling-of-childrens-data-on-instagram-idUSL4N2H90NT Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    haktan24 3 gün en beğenilen
    sonra neden sosyal platform kullanmıyorum diye soruyorlar insanların herşeyi ni acık acık paylasmaları ne yedin içtin afedersin zıctın tamamen insanlar hayatlarını sosyal platformlarda yaşamış hale gelmiş cok yazık insanların kendilerini frenlemesı gerekiyor ama gördügüm kadarıyla tamamen bagımlı bir duruma gelmiş yazık....
    sonra neden sosyal platform kullanmıyorum diye soruyorlar insanların herşeyi ni acık acık paylasmaları ne yedin içtin afedersin zıctın tamamen insanlar hayatlar...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mugetsuga 2 gün
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün
    Sosyal medyaya yaş sınırı konma sebebi daha işte sana.
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    WarSaw (Savaş T.) 3 gün
    instagram google yahoo facebook youtube gmail güvenmeyin bunlar yahudi siteleri her türlü şey beklenir
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Rachsuchtig 3 gün WarSaw
    Kir at o modelini, telefonunu, bilgisayarını... Hepsi yahudi malı
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    Mion 3 gün
    hükümete güvenmeyip elin keferesine güvenenler okusun bunu
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    Portraitclub 3 gün
    Tekelleşme olursa olacağı bu.
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    joven 3 gün
    Bir sıpanın instagram vs ne işi olabilir.
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    mokoko_TR 3 gün joven
    anne ve babaların gevşekligi olabilir
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ezimuse (Muhammet ) 3 gün
    İnstagramGate hayırlı olsun
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    cand. 3 gün
    Çocukların kullanmaması lazım hem bilgiler ortada hem de art niyetli kişi çok
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    Issızbiradam (melih ) 3 gün
    Facebook'dan herşey beklenir
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    haktan24 3 gün en beğenilen
    sonra neden sosyal platform kullanmıyorum diye soruyorlar insanların herşeyi ni acık acık paylasmaları ne yedin içtin afedersin zıctın tamamen insanlar hayatlarını sosyal platformlarda yaşamış hale gelmiş cok yazık insanların kendilerini frenlemesı gerekiyor ama gördügüm kadarıyla tamamen bagımlı bir duruma gelmiş yazık....
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    uygulama haber, instagram ve
    3 etiket daha facebook instagram soruşturma Internet
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