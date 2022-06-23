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    Poco X4 GT tanıtıldı: Dimensity 8100, 144Hz ekran

    Poco X4 GT modelinde arka kamera OIS, 144Hz tazeleme hızı, verimli soğutma sistemi, hızlı şarj gibi detaylara sahip. Poco X4 GT özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    Poco X4 GT
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    Poco X4 GT akıllı telefon modeli gerek performansı olsun gerek soğutma verimliliği olsun gerekse kamera performansı olsun seri içerisinde en iyisi haline geliyor.

    Poco X4 GT özellikleri ve fiyatı

    • 6.6 inçlik Full HD+ LCD ekran
    • Dimensity 8100 yonga seti
    • LPDDR5 RAM
    • UFS 3.1 depolama
    • 64MP OIS ana sensör
    • 20MP ön kamera
    • 5080mAh batarya
    • 67W hızlı şarj
    • 380 Avro (8GB/128GB), 430 Avro (8GB/256GB)

    Poco X4 GT serideki ilk 144Hz akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Ekran 1 milyar renk üretirken 650 nit pik parlaklık seviyesi mevcut ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Oyuncuların gönlünü kazanacak telefon Dimensity 8100 yonga seti ile performans konusunda da iddialı. 64MP arka kamera OIS destekli ve yine Poco serisinde bir ilk. Yanında 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensör yer alıyor.

    Yoğun kullanımlarda 7 katmanlı LiquidCool 2.0 teknolojisi gerekli soğutmayı sağlarken X eksenli titreşim motoru, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, kızılötesi ve NFC gibi detaylar yer alıyor.  Poco X4 GT haftaya satışa başlayacak.

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