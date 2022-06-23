Poco X4 GT tanıtıldı: Dimensity 8100, 144Hz ekran

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Poco X4 GT akıllı telefon modeli gerek performansı olsun gerek soğutma verimliliği olsun gerekse kamera performansı olsun seri içerisinde en iyisi haline geliyor.

Poco X4 GT özellikleri ve fiyatı

6.6 inçlik Full HD+ LCD ekran

Dimensity 8100 yonga seti

LPDDR5 RAM

UFS 3.1 depolama

64MP OIS ana sensör

20MP ön kamera

5080mAh batarya

67W hızlı şarj

380 Avro (8GB/128GB), 430 Avro (8GB/256GB)

Poco F4 tanıtıldı 2 sa. önce eklendi

Poco X4 GT serideki ilk 144Hz akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Ekran 1 milyar renk üretirken 650 nit pik parlaklık seviyesi mevcut ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Oyuncuların gönlünü kazanacak telefon Dimensity 8100 yonga seti ile performans konusunda da iddialı. 64MP arka kamera OIS destekli ve yine Poco serisinde bir ilk. Yanında 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensör yer alıyor.

Yoğun kullanımlarda 7 katmanlı LiquidCool 2.0 teknolojisi gerekli soğutmayı sağlarken X eksenli titreşim motoru, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, kızılötesi ve NFC gibi detaylar yer alıyor. Poco X4 GT haftaya satışa başlayacak.

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Poco X4 GT tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı