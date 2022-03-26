Podcast uygulaması Overcast, büyük bir tasarım güncellemesi aldı

Marco Arment tarafından geliştirilen podcast uygulaması Overcast, büyük bir güncellemeyle yeni bir görünüme kavuştu. Sadece App Store'da yer alan uygulama, güncellemeyle kullanıcıların uzun zamandır istedikleri özellikleri sunmaya başlıyor ve Armet, bu yenilenen tasarıma, gelecek sürümlerde daha fazla özellik ekleneceğini söylüyor.
Overcast tasarımını yeniledi
Overcast, Sürüm 2022.2 ile kullanıcıların podcast'ler ve uygulama üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını amaçlıyor. Kullanıcılar artık oynatma kontrollerinin renginin yanı sıra oynatma listelerinin görünümünü ve sırasını özelleştirebilecek.
Uygulamanın sürüm geçmişine bakıldığında yeni güncellemeyle gelen tüm yenilikler:
- Uygulama genelinde yeniden tasarlanan ana ekran, yazı tipleri ve diğer birçok öğe (şu anda oynatılan ekran gibi diğer alanlar yakında yeniden tasarlanacaktır)
- Artık kendi tema renklerinizi seçebilirsiniz
- Oynatma listeleri artık özel simgelere ve renklere sahip olabilir
- Oynatma listeleri artık ana ekranda sürüklenerek yeniden sıralanabilir
- Yıldızlı, İndirilen ve Devam Eden liste seçenekleri eklendi
- Son bölümler artık ana ekranda görüntüleniyor ve önizlemek için uzun süre basılabilir
- Podcast'ler listenin en üstüne sabitlenebilir ve sabitlenmiş podcast'ler sürüklenerek yeniden sıralanabilir
- Bölümler artık "oynandı" olarak işaretlenebilir
- Bildirimler çok daha güvenilir
- Linkler artık Safari'de açılabilir
Overcast, aldığı bu büyük güncellemeyle Apple Podcasts ile rekabette daha fazla söz sahibi olmak istiyor.
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"