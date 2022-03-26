Marco Arment tarafından geliştirilen podcast uygulaması Overcast, büyük bir güncellemeyle yeni bir görünüme kavuştu. Sadece App Store'da yer alan uygulama, güncellemeyle kullanıcıların uzun zamandır istedikleri özellikleri sunmaya başlıyor ve Armet, bu yenilenen tasarıma, gelecek sürümlerde daha fazla özellik ekleneceğini söylüyor.

Overcast tasarımını yeniledi

Overcast, Sürüm 2022.2 ile kullanıcıların podcast'ler ve uygulama üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını amaçlıyor. Kullanıcılar artık oynatma kontrollerinin renginin yanı sıra oynatma listelerinin görünümünü ve sırasını özelleştirebilecek.

Uygulamanın sürüm geçmişine bakıldığında yeni güncellemeyle gelen tüm yenilikler:

Uygulama genelinde yeniden tasarlanan ana ekran, yazı tipleri ve diğer birçok öğe (şu anda oynatılan ekran gibi diğer alanlar yakında yeniden tasarlanacaktır)

Artık kendi tema renklerinizi seçebilirsiniz

Oynatma listeleri artık özel simgelere ve renklere sahip olabilir

Oynatma listeleri artık ana ekranda sürüklenerek yeniden sıralanabilir

Yıldızlı, İndirilen ve Devam Eden liste seçenekleri eklendi

Son bölümler artık ana ekranda görüntüleniyor ve önizlemek için uzun süre basılabilir

Podcast'ler listenin en üstüne sabitlenebilir ve sabitlenmiş podcast'ler sürüklenerek yeniden sıralanabilir

Bölümler artık "oynandı" olarak işaretlenebilir

Bildirimler çok daha güvenilir

Linkler artık Safari'de açılabilir

Spotify, canlı sesi ana uygulamasına entegre edecek 1 gün önce eklendi

Overcast, aldığı bu büyük güncellemeyle Apple Podcasts ile rekabette daha fazla söz sahibi olmak istiyor.

Overcast News Ücretsiz 11,3 MB

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Podcast uygulaması Overcast, büyük bir tasarım güncellemesi aldı