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    Pokémon GO'ya dönmek için 4 sebep

    Pokémon GO'nun çıkışının üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmiş durumda. Biz de bu yazımızda 6 yılın ardından oyuna dönmek için ne gibi sebepler var bunları derledik.   
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    Pokémon GO'ya dönmek için 4 sebep
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    Bildiğiniz gibi Pokémon GO'nun çıkışının üzerinden 6 yıl geçmiş durumda. Ancak ne yazık ki oyun ülkemizde resmi olarak bir hayli geç çıkışını yaptı. Ancak bu olumsuzluğu da geçtiğimiz haftalarda gelen Türkçe dil desteği ile telafi ettiler diyebiliriz. Biz de bu yazımızda yıllar sonra Pokémon GO'ya dönmek için dört farklı sebep listeledik.

    Pokémon GO'ya Dönmek İçin 4 Sebep

    1- Türkçe Dil Desteği

    Şüphesiz yaklaşık 6 yılın ardından oyuna bizler için dönmenin en büyük sebebi Türkçe dil desteği. Türkçe dil desteği aslında oyun sektöründe son dönemde sıkça görmeye başladığımız bir şey ancak bir Pokémon oyununu Türkçe oynamak sanıyoruz ki uzun zamandır beklediğimiz bir şeydi. Ama yine de şunu söylemekte fayda var. Yıllardır oyun İngilizce olarak aklımızda yer ettiği için terimlere alışmanız biraz zaman alabilir. Ancak yine de hem çeviri açısından hem de yerelleştirme açısından son derece başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 

    2- Yeni Özellikler

    Eğer oyuna benim gibi ilk çıktığı zamanlarda başlayıp sonrasında bırakanlardansanız oyunda sizleri bekleyen çok fazla yenilik olduğunu söylemeliyim. En basitini söylemek gerekirse daha öncesinde oyunu dışarı çıkmadan, yürümeden oynamak bir hayli zordu. Ancak şimdi evinizden çıkmadan da oyunu keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. Bunu da oyunun yeni PvP modu sayesinde yapabiliyorsunuz. Ayrıca gün içerisinde de birkaç kez Roket Takımı sizleri rahatsız etmeye geliyor. 

    Tabii dışarda oynamak da artık eskisine göre daha keyifli. Örneğin eskiden de bulunan Yumurtalar artık daha kapsamlı. Yeni eklenen Pokémonlarla birlikte çok daha çeşitli Pokémonlar kazanabilirsiniz. Bir de 6 yıl geçmesine rağmen arkadaşlarla birlikte güzel bir havada Pokémon avına çıkmak hala çok keyifli. 

    3- Daha Çok Pikachu

    Bildiğiniz gibi oyunun çıkış döneminde yalnızca birinci nesil Pokemonlar vardı. Ancak şimdi 6 yılın ardından yaklaşık 700 farklı Pokemon bulunuyor. Ancak Pikachu, Charmander, Squirtle ve Bulbasaur'ın yeri her zaman farklı. Oyunun çıkış döneminde bu dörtlüyü bulmak bir hayli zordu. Oyunun bugünki haklinde ise bu Pokemonları bulmak daha kolay. Elbette yine diğer Pokémonlara göre daha zor ancak bir şekilde bu dörtlünün özel hissettirmesi gerekiyordu. Çünkü gerçekten özeller.

    Burada da aslında oyunun bir başka yeni özelliğinden bahsetmek gerek: Dost Sistemi. Daha önceden de olduğu gibi bir Pokemon'u dostunuz olarak seçebiliyorsunuz ancak bu sefer kendisiyle AR desteği sayesinde fotoğraf çektirebiliyor, özel olarak ilgilenebiliyor ve birlikte yürüyüşe çıkabiliyorsunuz.

    4- Özel Etkinlikler

    Oyuna Türkçe dil desteği gelmesi aslında Niantic'in ülkemizdeki tek atılımı değil. Yaptıkları son yatırım ile birlikte hem oyun içi hem de fiziksel birçok etkinlik göreceğiz. Hatta bunlardan ilki birkaç gün önce İstanbul'da İstinye Park'ta yapıldı. Gelecekte de bu tarz etkinlikler göreceğiz. Ayrıca Niantic'in Gelişmekte Olan Pazarlar, Ürün Pazarlama Müdürü Zoe Zhang, Türkiye'ye özel günlerde oyun içi etkinlikler göreceğimizin müjdesini de vermişti.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 5 saat önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 saat önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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