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    The Witcher hayranlarına müjde: Unreal Engine 5 ile geliştirilen yeni Witcher duyuruldu

    Popüler oyun serisi The Witcher'ın yeni oyunu duyuruldu. İlk detaylara göre The Witcher'ın yeni oyunu Unreal Engine 5 ile geliştirilecek.                        
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    The Witcher'ın yeni oyunu duyuruldu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı The Witcher serisinin yeni oyunu geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

    Yeni Witcher oyunu duyuruldu

    Geçtiğimiz saatlerde CD Projekt ve Epic Games'in yeni Witcher oyununun geliştirilmeye başlandığını resmi olarak açıkladı. Yeni oyunda CD Projekt Red, Epic Games ile birlikte çalışacak ve oyun Unreal Engine 5 ile geliştirilecek. Bu haber, duyuruya göre Epic ve CDPR arasındaki uzun süreli bir anlaşmanın başlangıcı konumunda. Ancak oyunun çıkışında PC'de Epic Games'e özel olması gibi bir planın olmadığını belirtelim.

    İlk açıklamalara göre CDPR bundan sonraki süreçte de diğer oyunları için Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanacak. Şu an için ne yazık ki oyundan bir detay paylaşılmadı. Bildiğimiz tek şey bu oyunun yeni oyunun yepyeni bir The Witcher serisi başlatacağı. Umuyoruz ki CDPR bu oyunla birlikte Cyberpunk 2077'de bıraktığı o kötü anıları siler.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 49 dakika önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 14 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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