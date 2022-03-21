The Witcher hayranlarına müjde: Unreal Engine 5 ile geliştirilen yeni Witcher duyuruldu

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı The Witcher serisinin yeni oyunu geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

Yeni Witcher oyunu duyuruldu

Geçtiğimiz saatlerde CD Projekt ve Epic Games'in yeni Witcher oyununun geliştirilmeye başlandığını resmi olarak açıkladı. Yeni oyunda CD Projekt Red, Epic Games ile birlikte çalışacak ve oyun Unreal Engine 5 ile geliştirilecek. Bu haber, duyuruya göre Epic ve CDPR arasındaki uzun süreli bir anlaşmanın başlangıcı konumunda. Ancak oyunun çıkışında PC'de Epic Games'e özel olması gibi bir planın olmadığını belirtelim.

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İlk açıklamalara göre CDPR bundan sonraki süreçte de diğer oyunları için Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanacak. Şu an için ne yazık ki oyundan bir detay paylaşılmadı. Bildiğimiz tek şey bu oyunun yeni oyunun yepyeni bir The Witcher serisi başlatacağı. Umuyoruz ki CDPR bu oyunla birlikte Cyberpunk 2077'de bıraktığı o kötü anıları siler.

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The Witcher'ın yeni oyunu duyuruldu