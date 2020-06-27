Pokemon gücünü artık kafe işletmek için kullanıyor

Pokemon Go ile mobil oyun dünyasında taşları yerinden oynatan The Pokemon Company zaman zaman farklı bakış açıları ile sevimli kahramanları daha sevimli hale getirmeye çalışıyor. Pokémon Café Mix bunun son örneği.

Pokémon Café Mix neler sunuyor?

Pokémon Café Mix oyununda bu kez sevimli Pokemonlarımız kafe işletmesinde size yardımcı oluyor. Nesne eşleme ve yönetim türlerini bir araya getiren Pokémon Café Mix eğlenceli saatler vadediyor.

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Oyunda müşterilere servis yapabilmeniz için eşleme bölümlerini tamamlamanız gerekiyor. Eşleme için aynı Pokemon grubunun içerisinde sürükleme yapıyorsunuz. Sürükleyerek en fazla nesneyi toplamak zorundasınız. Bu esnada uzun süreli sürükleme yaparsanız canınız azalıyor ve hamle boşa gidiyor.

Standart renk eşleme türünden oyunun farkı bu şekilde. Blok kırma, kısıtlı hamle, puan hedefi, güçlendirme gibi pek çok özellik yer alıyor. Bölüm geçerek müşterilere servis yapıyorsunuz. Pokemon müşterileriniz ise servisten memnun kalırsa sizinle arkadaş oluyor ve daha fazla puan bırakıyor. Sonraki aşamada ise ekibinize katılıyor.

Puan ve Pokemon topladıkça kafenizi büyütüyorsunuz. Yeni sunum ekipmanları ve yiyecek çeşitleri ile yeni Pokemonlar gelebiliyor. Türün sevenleri için oyun oldukça keyifli.

Pokémon Café Mix The Pokemon Company Bulmaca Ücretsiz 88M

Pokémon Café Mix The Pokemon Company Oyunlar Ücretsiz 117.7 MB

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