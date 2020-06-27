Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pokemon gücünü artık kafe işletmek için kullanıyor

    Pokémon Café Mix oyununda sevimli Pokemonlar bu kez kafe işletmeniz için yardımınıza koşuyor. Müşterilere servis için eşleme bölümlerini geçmeniz gerekiyor.
    31 dk.
    109
    23
    1
    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Pokemon gücünü artık kafe işletmek için kullanıyor

    Pokemon Go ile mobil oyun dünyasında taşları yerinden oynatan The Pokemon Company zaman zaman farklı bakış açıları ile sevimli kahramanları daha sevimli hale getirmeye çalışıyor. Pokémon Café Mix bunun son örneği.

    Pokémon Café Mix neler sunuyor?

    Pokémon Café Mix oyununda bu kez sevimli Pokemonlarımız kafe işletmesinde size yardımcı oluyor. Nesne eşleme ve yönetim türlerini bir araya getiren Pokémon Café Mix eğlenceli saatler vadediyor.

    Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Troller mobil dünyaya geldi

    Oyunda müşterilere servis yapabilmeniz için eşleme bölümlerini tamamlamanız gerekiyor. Eşleme için aynı Pokemon grubunun içerisinde sürükleme yapıyorsunuz. Sürükleyerek en fazla nesneyi toplamak zorundasınız. Bu esnada uzun süreli sürükleme yaparsanız canınız azalıyor ve hamle boşa gidiyor.

    Standart renk eşleme türünden oyunun farkı bu şekilde. Blok kırma, kısıtlı hamle, puan hedefi, güçlendirme gibi pek çok özellik yer alıyor. Bölüm geçerek müşterilere servis yapıyorsunuz. Pokemon müşterileriniz ise servisten memnun kalırsa sizinle arkadaş oluyor ve daha fazla puan bırakıyor. Sonraki aşamada ise ekibinize katılıyor.

    Puan ve Pokemon topladıkça kafenizi büyütüyorsunuz. Yeni sunum ekipmanları ve yiyecek çeşitleri ile yeni Pokemonlar gelebiliyor. Türün sevenleri için oyun oldukça keyifli.

    Pokémon Café Mix Pokémon Café Mix Pokémon Café Mix Pokémon Café Mix The Pokemon Company Bulmaca Ücretsiz 88M

    Pokémon Café Mix Pokémon Café Mix Pokémon Café Mix Pokémon Café Mix The Pokemon Company Oyunlar Ücretsiz 117.7 MB



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    fitamino (Olgun Portakal) 1 sn.
    Ya arkadas bu isin tadi kacti artik. Pokemonlar pokemonluk haric her seyi yapiyor. Adam akilli pokemon oyunu cikti mi acaba cidden cok merak ediyorum. Soyle pokemon egitmeni olsak hikayede ilerlesek acik dunya olsa falan. Ama tabi bunlar 16bit goruntude degil şoyle adam akilli olsa. Neden bunun ustune gitmek yerine boyle embesil embesil balon vurma oyunlari yapiyorlar pokemon adini kullanip anlamiyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 31 dk. GÖRÜNTÜLENEN Pokemon gücünü artık kafe işletmek için kullanıyor Sonraki Yeni Karayip Korsanları filminin yıldızı Margot Robbie oldu 8 sa. Dünyayı tehdit eden kuyruklu yıldız temalı felaket filmi Greenland’in ilk fragmanı yayınlandı 12 sa. The Last of Us 2'den tarihi rekor: God of War ve Spider-Man'e fark attı 13 sa. 2020 Skoda Octavia'nın sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyonu tanıtıldı 14 sa. Panasonic Toughbook A3 dayanıklılık odaklı tablet modeli satışa çıkıyor 14 sa. Yeni vaka sayısı az da olsa düştü (26 Haziran) 14 sa. TCl 10 Pro Türkiye'de satışa çıktı! TCL 10 Pro fiyatı ve özellikleri 15 sa. Lexar SL200 taşınabilir SSD’sini duyurdu 15 sa. Milli elektrikli tren pazartesi günü raylara iniyor 16 sa. Uygun fiyatlı Xbox Series X konsolu geliyor 16 sa. Yeni Mi Store mağazası Hatay'da açılıyor 16 sa. Teknosa’dan kargo sorununa çözüm: Araçta Teslimat 17 sa. AMD 2014’te koyduğu hedefi aştı: 25 katın üzerinde verimlilik artışı yakaladı 17 sa. Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım istatistikleri paylaşıldı 18 sa. Mobil yonga dünyasında Güney Kore dönemi için Samsung çalışmalarını arttırdı 18 sa. 2020 Ford F-150 tanıtıldı: Hibrit versiyon ve yeni teknolojiler 19 sa. MacBook klavyeleri yükselen bir yapıya kavuşabilir 19 sa. Nolan'ın yeni filmi Tenet iki hafta daha ertelendi 21 sa. 4G'li iPhone 12 modelinin fiyatı sızdırıldı 21 sa. Abonelik iptali çilesi bitti Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi