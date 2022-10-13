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    Polestar 3 elektrikli SUV tanıtıldı: 482 hp güç ve 610 km menzil

    Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar, ilk elektrikli SUV modelini görücüye çıkarttı. Polestar 3 isimli lüks model, dinamik tasarımı ve teknolojik özellikleriyle rekabete hazır görünüyor.
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    Polestar 3 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Polestar, %100 elektrikli SUV modeli Polestar 3'ün örtüsünü kaldırdı. Lüks elektrikli SUV pazarında BMW iX ve Mercedes-Benz EQS SUV gibi modellerle rekabet edecek olan Polestar 3, şık tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

    Elektrikli Polestar 3, özellikleriyle neler sunuyor?

    Hatırlanacak olursa Polestar, Volvo tarafından %100 elektrikli araçlar üretmeye odaklanan bir alt marka haline getirilmişti. Şirket ilk olarak hibrit motorlu Polestar 1'i karşımıza çıkardı. Ardından, markanın daha fazla kullanıcı kitlesine ulaşmasının hedeflendiği elektrikli Polestar 2 piyasaya sürüldü. Şimdi de Polestar 3, markanın ilk elektrikli SUV modeli olarak karşımızda duruyor.

    Polestar 3'ün özelliklerine dönecek olursak, lüks SUV'un tasarımında markanın daha önceki modellerinden izler bulmak mümkün. Önde panjur görünümü sunan altı köşeli küçük panel, Thor'un çekicine benzetilen LED aydınlatmalar ve uç kısmında hava deliklerine sahip kaslı ön kaput, Polestar 3'ü oldukça sportif göstermiş. Profilden bakıldığında ise geriye doğru eğim kazanan tavan, yüksek omuz çizgisi, gizli kapı kolları ve büyük tekerlekler (21 ve 22 inç) bu görünümü destekliyor.

    Polestar 3 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Arka tarafta alçak tavan çizgisi, gövde rengi spoyleri, geniş çamurlukları ve boydan boya uzanan LED stoplarıyla dikkat çeken Polestar 3'ün 0.29 Cd sürtünme katsayısına sahip aerodinamik bir model olduğu belirtiliyor. Bu değer bir SUV için fena değil ancak bu noktada rakiplerinin (EQS SUV: 0.26, iX: 0.25) biraz daha önde olduğunu söylemek mümkün. 

    Markanın en büyük ürünü olan Polestar 3, mevcut Volvo XC90'ın halefiyle aynı platformu paylaşacak. Söz konusu model, 4900 mm uzunluğa, 1969 mm genişliğe, 1628 mm yüksekliğe ve 2985 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada, mevcut XC90'dan 50 mm daha kısa bir araç olmasına rağmen aynı aks mesafesine sahip olduğunu söylemek mümkün. Arka koltuklar kullanılabilir haldeyken 484 litre bagaj hacmi sunan Polestar 3'ün ön bölümünde de 30 litre civarında bir depolama alanı mevcut.

    İç mekan

    Polestar 3 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Polestar 3'ün iç mekanında karşımıza çıkan üç kollu direksiyon simidinin tasarımı oldukça şık. Boydan boya uzanıyormuş hissi veren havalandırma menfezleri de konsolda güzel bir bütünlük sunuyor. Sürücünün önünde mütevazı ölçülerde bir dijital gösterge paneli bulunuyor ancak merkezdeki dikey yerleşimli 14.5 inçlik dokunmatik ekran bunu dengeliyor. Android Automotive işletim sisteminden güç alan sistem, dahili Google uygulamalarının yanı sıra OTA güncellemeleri ve artık iPhone kullanıcıları için kablosuz Apple CarPlay desteğine de sahip.

    İlk etapta satışa sunulacak Polestar 3 modelleri çift motor ve uzun menzil formunda gelecek. İlk yıl satılacak araçlarda Plus ve Pilot paketleri standart olarak sunulacak. Plus paketinde 25 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi, 22 inç jantlar, ısıtmalı direksiyon simidi ve ısıtmalı arka koltuklar bulunuyor. Pilot paketi ise Pilot Assist (yarı otonom sürüş sistemi), park asistanı ve head-up display özelliklerini içeriyor.

    2023'ün ikinci çeyreğinden itibaren Pilot paketine daha gelişmiş otonom sürüşe hazırlık için LiDAR, Nvidia kontrol ünitesi, üç kamera ve dört ultrasonik sensör opsiyonu da eklenecek. Öte yandan ilk satışa sunulacak araçlarda halihazırda beş radar, beş dış kamera ve on iki tane de ultrasonik sensör bulunuyor.

    Motor

    Polestar 3'ün çift motorlu, uzun menzilli versiyonunda sürekli mıknatıslı senkron motorlar toplamda 360 kW (482 hp) güç ve 840 Nm tork üretiyor. Elektrikli SUV bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunuyor ancak torkun tamamı arka aksa yönlendirilebiliyor. Polestar 3, bu değerlerle 210 km/s son hıza ulaşmadan önce 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor. Opsiyonel olarak sunulan Performans paketi, aracın gücünü 380 kW'a (510 hp) ve 910 Nm'ye yükseltirken 0-100 km/s hızlanmasını da 4,7 saniyeye düşürüyor.

    Batarya, şarj ve altyapı

    Polestar 3 elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elektrikli SUV'da 111 kWsa (107 kWsa kullanılabilir) kapasiteye sahip 400V lityum iyon batarya kullanılmış. Alüminyum kasaya sahip batarya, 204 prizmatik hücre ve 17 modülden oluşuyor. Polestar 3'ün bu batarya ile WLTP'ye göre 610 kilometre sürüş menzili sunması hedefleniyor. Söz konusu model 11 kW'a kadar AC şarj ve 250 kW'a kadar DC şarj desteğine sahip. DC hızlı şarj ile bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması 30 dakika sürüyor. Isı pompasının da standart olarak sunulduğu elektrikli SUV'un bataryasındaki enerjiyle diğer elektrikli araçları veya elektronik cihazları şarj etmek de mümkün.

    Şasi ve gövdesi çelikten yapılan Polestar 3'ün 2670 kg'a kadar çıkıyor. 2200 kg'a kadar çekme kapasitesi sunan aracın ön-arka ağırlık dağılımı da 50:50 olarak açıklandı. Elektrikli SUV'un önünde çift salıncaklı, arkasında integral link süspansiyon kullanılmış. Ayarlanabilir havalı süspansiyon sisteminin de konfor ve sürüş dinamiklerinden sorumlu olduğu araçta 400 mm disklere sahip dört pistonlu Brembo ön frenler ve 390 mm disklere sahip tek pistonlu arka frenler tercih edilmiş.

    Polestar 3 fiyatı ne kadar?

    Polestar 3'ün Avrupa fiyatı 89.900 euro olarak açıklandı. Performans paketi de başlı başına 6.600 euro fiyata sahip. İlk satışa sunulan versiyonu çift motorlu ve uzun menzilli olduğu için fiyatı yüksek. İlerleyen süreçte daha uygun fiyatlı versiyonların da piyasaya sürüldüğünü göreceğiz. 

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