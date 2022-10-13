Polestar 3 elektrikli SUV tanıtıldı: 482 hp güç ve 610 km menzil

- Elektrikli Polestar 3, özellikleriyle neler sunuyor?
- İç mekan
- Motor
- Batarya, şarj ve altyapı
- Polestar 3 fiyatı ne kadar?
- Yorumlar
Elektrikli Polestar 3, özellikleriyle neler sunuyor?
Hatırlanacak olursa Polestar, Volvo tarafından %100 elektrikli araçlar üretmeye odaklanan bir alt marka haline getirilmişti. Şirket ilk olarak hibrit motorlu Polestar 1'i karşımıza çıkardı. Ardından, markanın daha fazla kullanıcı kitlesine ulaşmasının hedeflendiği elektrikli Polestar 2 piyasaya sürüldü. Şimdi de Polestar 3, markanın ilk elektrikli SUV modeli olarak karşımızda duruyor.
Polestar 3'ün özelliklerine dönecek olursak, lüks SUV'un tasarımında markanın daha önceki modellerinden izler bulmak mümkün. Önde panjur görünümü sunan altı köşeli küçük panel, Thor'un çekicine benzetilen LED aydınlatmalar ve uç kısmında hava deliklerine sahip kaslı ön kaput, Polestar 3'ü oldukça sportif göstermiş. Profilden bakıldığında ise geriye doğru eğim kazanan tavan, yüksek omuz çizgisi, gizli kapı kolları ve büyük tekerlekler (21 ve 22 inç) bu görünümü destekliyor.
Markanın en büyük ürünü olan Polestar 3, mevcut Volvo XC90'ın halefiyle aynı platformu paylaşacak. Söz konusu model, 4900 mm uzunluğa, 1969 mm genişliğe, 1628 mm yüksekliğe ve 2985 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada, mevcut XC90'dan 50 mm daha kısa bir araç olmasına rağmen aynı aks mesafesine sahip olduğunu söylemek mümkün. Arka koltuklar kullanılabilir haldeyken 484 litre bagaj hacmi sunan Polestar 3'ün ön bölümünde de 30 litre civarında bir depolama alanı mevcut.
İç mekan
İlk etapta satışa sunulacak Polestar 3 modelleri çift motor ve uzun menzil formunda gelecek. İlk yıl satılacak araçlarda Plus ve Pilot paketleri standart olarak sunulacak. Plus paketinde 25 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi, 22 inç jantlar, ısıtmalı direksiyon simidi ve ısıtmalı arka koltuklar bulunuyor. Pilot paketi ise Pilot Assist (yarı otonom sürüş sistemi), park asistanı ve head-up display özelliklerini içeriyor.
2023'ün ikinci çeyreğinden itibaren Pilot paketine daha gelişmiş otonom sürüşe hazırlık için LiDAR, Nvidia kontrol ünitesi, üç kamera ve dört ultrasonik sensör opsiyonu da eklenecek. Öte yandan ilk satışa sunulacak araçlarda halihazırda beş radar, beş dış kamera ve on iki tane de ultrasonik sensör bulunuyor.
Motor
Polestar 3'ün çift motorlu, uzun menzilli versiyonunda sürekli mıknatıslı senkron motorlar toplamda 360 kW (482 hp) güç ve 840 Nm tork üretiyor. Elektrikli SUV bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunuyor ancak torkun tamamı arka aksa yönlendirilebiliyor. Polestar 3, bu değerlerle 210 km/s son hıza ulaşmadan önce 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor. Opsiyonel olarak sunulan Performans paketi, aracın gücünü 380 kW'a (510 hp) ve 910 Nm'ye yükseltirken 0-100 km/s hızlanmasını da 4,7 saniyeye düşürüyor.
Batarya, şarj ve altyapı
Şasi ve gövdesi çelikten yapılan Polestar 3'ün 2670 kg'a kadar çıkıyor. 2200 kg'a kadar çekme kapasitesi sunan aracın ön-arka ağırlık dağılımı da 50:50 olarak açıklandı. Elektrikli SUV'un önünde çift salıncaklı, arkasında integral link süspansiyon kullanılmış. Ayarlanabilir havalı süspansiyon sisteminin de konfor ve sürüş dinamiklerinden sorumlu olduğu araçta 400 mm disklere sahip dört pistonlu Brembo ön frenler ve 390 mm disklere sahip tek pistonlu arka frenler tercih edilmiş.
Polestar 3 fiyatı ne kadar?
Polestar 3'ün Avrupa fiyatı 89.900 euro olarak açıklandı. Performans paketi de başlı başına 6.600 euro fiyata sahip. İlk satışa sunulan versiyonu çift motorlu ve uzun menzilli olduğu için fiyatı yüksek. İlerleyen süreçte daha uygun fiyatlı versiyonların da piyasaya sürüldüğünü göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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