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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMW, yeni elektrikli SUV modeli iX'i tanıttı

    Uzun süredir kamuflajlı bir şekilde görüntülenen yeni BMW iX sonunda resmi olarak tanıtıldı. Tasarımıyla dikkat çeken elektrikli SUV, sahip olduğu teknolojilerle BMW'nin yeni amiral gemisi olacak.
    15 sa.
    2,3b
    15
    19
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BMW, yeni elektrikli SUV modeli iX'i tanıttı
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    Alman otomotiv devi BMW, daha önce iNext ismiyle anılan yeni elektrikli SUV modeli üzerindeki örtüyü nihayet kaldırdı. Yeni elektrikli SUV'un ismi de BMW iX olarak açıklandı.

    Uzunluk ve genişlik bakımından BMW X5'e yakın olan yeni BMW iX'in tasarımı hayli dikkat çekici. Ön bölümde Alman markanın yeni tasarım dili dahilinde tamponun alt kısmına kadar uzanan devasa bir böbrek ızgara görüyoruz. Araçta kullanılan kamera, radar ve diğer sensörlere ev sahipliği yapan bu alan BMW iX'te kapalı bir panel şeklinde dizayn edilmiş. İnce LED farlar ve üçgen biçimli dikey hava girişleri de bu alanda dikkat çeken detaylardan.

    Yeni BMW iX'e yandan baktığımızda oldukça büyük tekerleklere sahip olduğunu görüyoruz. Geniş çamurluklar elektrikli SUV'a kaslı bir görünüm kazandırmış. Ayrıca pek çok yeni modelde gördüğümüz gizli kapı kolları BMW iX'te de yerini almış. Arka bölümde ise oldukça ince tasarlanan LED stop grubuna yer verilmiş. Bunun yanı sıra SUV'un yanlarına kadar uzanan geniş bagaj kapağının tasarımı da hayli dikkat çekici.

    BMW, yeni elektrikli SUV modeli iX'i tanıttı
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    Yeni BMW iX'in iç mekanına baktığımızda kalite, konfor ve sadeliğin birleştiğini görebiliyoruz. Bu alanda gözümüze çarpan ilk detay altıgen biçimindeki direksiyon simidi oluyor. Onun hemen arkasında ise bitişik şekilde konsola yerleştirilmiş büyük dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranları bulunuyor. Bunun dışında konsolun merkezinde sadece ince hava menfezleri bulunuyor. Kenarlardaki hava menfezleri ise dikey biçimde tasarlanmış.

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    Yeni BMW iX'teki orta konsol, tasarımı sayesinde havada duruyormuş hissi veriyor. Ahşap görünümlü detayların yer aldığı alanda bilgi-eğlence sistemini kontrol etmek için gereken fiziksel ve kapasitif düğmeler bulunuyor. Ayrıca start/stop, vites ve elektronik park freni düğmeleri de bu alanda sürücünün elinin hemen altında. Orta konsolun alt bölümünde ise bardaklıklar, USB soketleri ve akıllı telefon şarj ünitesi gibi detaylara yer verilmiş. Devasa panoramik cam tavan da yeni BMW iX'in özellikleri arasında.

    BMW, yeni elektrikli SUV modeli iX'i tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni BMW iX'i özel kılan detaylar tasarımla sınırlı değil. Elektrikli SUV, Alman markanın beşinci nesil BMW eDrive teknolojisini kullanıyor. Söz konusu sistem iki elektrik motoru, güç elektronikleri, şarj teknolojisi ve yüksek voltajlı bataryadan meydana geliyor. Nadir element olarak bilinen kritik hammaddeler kullanılmadan sürdürülebilir biçimde üretilen güç ünitesi toplamda 503 beygir güç üretiyor. Yeni BMW iX, bu sistem sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor.

    Yeni BMW iX'teki motorlar brüt enerji kapasitesi 100 kWh olan bir batarya paketinden besleniyor. Bu batarya paketi BMW iX'in WLTP ölçümlerine göre tek şarjla 600 kilometre yol kat edebilmesini sağlıyor. 200 kW'a kadar hızlı şarj desteğine sahip olan elektrikli SUV'un bataryası yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa yaklaşık 40 dakikada ulaşıyor. Bir başka deyişle, 10 dakikalık şarj etmek BMW iX'e 120 kilometre menzil kazandırıyor. 11 kW'lık wall box kullanıldığında ise bataryanın tam doluma ulaşması 11 saat sürüyor.

    Kendinden önceki pek çok modelden 20 kat daha fazla veri işleyebilen bir işlem gücü ve 5G bağlantı desteği gibi özellikleriyle otonom sürüş, park fonksiyonları ve dijital servisler gibi teknoloji alanında da çok şey vadeden yeni BMW iX'in üretimine 2021'in ikinci yarısında başlanacak.



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    31 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    48 dakika önce
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    DoğanGörünümlüToros 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sloganı “biz daha çirkinini yapana kadar en çirkini bu” olsun.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 25 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ön ızgarayı gereksiz büyük ve saçma bir görsellikte yapmışlar. Araç da çirkinleşmiş hali ile.
    Yahu zaten elektirikli araç istediğin şekli verebilirsin, radyatör yok, bilmemne yok.
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    drjacob (... ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    BMW bu beğenmezsek ayıp olur da biz de o kadar para yok daha doğrusu 1 tane alırız da 2.yi vergi olarak alamayız
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    Romeo84 (Serhan Durmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    yemin ediyorum böbreklerim ağrıdı.
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    İtalyada ilticacı (ali kurt) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
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    DoğanGörünümlüToros 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Orta konsoldaki cam küllük detayı iyi düşünülmüş.
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    alfa-x 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nissan yine götürecek ,Nissan Ariya çok daha güzel,bmw bir düzeliyor bir bozuluyor Kİa bunları her modelinde katlar..
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    yc#1 (Yavuz Can) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hilkat garibesi
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    İç tasarımda direkt olarak Mercedes çakması olmuş, elektrikli arabaların alayı çirkin zaten.
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    naymann 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Diğer markalar elektrikli arabalarda gerek yok diye ön ızgarayı kaldırıyor veya küçültüyor, bunlar ise tam tersi daha da büyütmüş.
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    slamdunk393 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    çok kötü, bedava verseler almam
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    2323 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    Galeri, bmw ix ve
    5 etiket daha elektrikli araçlar elektrikli bmw SUV elektrikli suv Bilim ve Teknoloji
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