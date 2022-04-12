Polisin sürücüsüz otomobili durdurduğu video sosyal medyada gündem oldu

San Francisco polisinin halka açık yollarda kullanılan sürücüsüz bir otomobili durdurması sosyal medyada gündem oldu. İnsanların sürücüsüz araçları yollarda görmeye henüz tam olarak alışabildiği söylenemez. Zira polislerin karşılaştıkları araca yönelik meraklı bakışları da videoda görülebiliyor.

Videodaki otomobil, General Motors'un sürücüsüz araç birimi Cruise'a ait. Şirket, filosundaki araçlarla San Francisco'da Uber benzeri yolcu taşıma hizmeti veriyor. Anlaşılacağı üzere otomobillerde sürücü bulunmuyor. Videodaki olayın yaşanma sebebi tam olarak belli değil ancak polisin söz konusu otomobili gece vakti farları yanmadığı için kenara çekmek istediği belirtiliyor. Ardından da kayıt altına alınan bu görüntüler ortaya çıkıyor.

Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Chery, yeni sedan modelini gösterdi 18 sa. önce eklendi

Cruise'un sürücüsüz otomobili, yeşil ışık yanmasına rağmen polis memuru yanına yaklaşınca bir süre duraksıyor. Memur uzaklaşmaya başladığında ise devam ediyor ve kavşaktan geçtikten sonra güvenli bir nokta bulup kenara çekerek dörtlü ikaz lambasını yakıyor. Polisler karşılaştıkları durum karşısında kiminle iletişim kuracaklarını biliyorlar ancak bu yine de onların otomobile yönelik meraklı bakışlarını engelleyememiş gibi görünüyor.

Videoda olayın sonunu göremiyoruz ancak Cruise'un resmi açıklaması bizlere bu konuda bilgi veriyor. Yapılan açıklamada, sürücüsüz otomobilin tam da beklendiği gibi polis arabasını tespit ettikten sonra en yakın güvenli noktada kenara çektiği, bir polis memurunun Cruise personeliyle iletişim kurduğu ve herhangi bir işlem yapılmadığı belirtiliyor.

Açıklamanın devamında ise "Bu gibi durumlarda aramaları için özel bir telefon numarası da dahil olmak üzere, araçlarımızla nasıl etkileşimde bulunabilecekleri konusunda polis departmanı ile yakın bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerine yer verilmiş.

Görünen o ki sürücüsüz otomobiller trafikte çoğaldıkça böyle durumlarla daha sık karşılaşacağız. Bu örnekte herhangi birine zarar gelmemiş ancak karanlıkta farların yanmıyor oluşu, özellikle test edilen elektrikli araçların çok sessiz olduğunu düşündüğümüzde, yayalar için ciddi tehlike oluşturabilir. Elbette bu durum tüm araçlar için geçerli değil ancak bu otomobilde farların yanmamasına neden olan bir sorun olabileceği düşünülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Polis sürücüsüz bir otomobili durdurursa ne olur? İşte yanıtı