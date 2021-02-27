Popüler korku oyunu Dying Light'ı bu hafta sonu ücretsiz oynayın

Popüler korku-hayatta kalma oyunu Dying Light iki gün boyunca ücretsiz oynanabiliyor. Yapımcı firma Techland, oyunun altıncı yılını kutlamak adına Dying Light'ı bu hafta sonu ücretsiz yaptı. Bu sırada oyunu oynayıp beğenirseniz ayrıca %66 ve %70 oranında indirimlerden de faydalanabilirsiniz.

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2015 yılında piyasaya sürülen Dying Light, zombi temalı hayatta kalma oyunlarının en iyi örneklerinden birisi olarak gösteriliyor. Harran isimli kıyamet sonrası bir şehirde geçen oyunda; parkur, savaşma ve üretme/inşa etme yeteneklerinizi kullanarak zombi dolu bir şehirde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Korku ve aksiyon dolu bir oyun deneyimi yaşarken bir yandan da Harran'daki gizemli salgının arkasındaki gizemi çözmeye çalışacaksınız.

Dying Light 1 Mart TSİ 21.00'a kadar ücretsiz oynanabiliyor olacak. Ayrıca ücretsiz dönemdeki ilerlemeleriniz kaydedilecek, yani 1 Mart sonrasında oyunu satın alırsanız kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Dying Light Steam sayfası

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