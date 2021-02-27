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    Popüler korku oyunu Dying Light'ı bu hafta sonu ücretsiz oynayın

    Yapımcı stüdyo Techland, çıkışının altıncı yılını kutlayan Dying Light'ı hafta sonu boyunca Steam'de ücretsiz yaptı. 1 Mart TSİ 21.00'a kadar oyunu ücretsiz deneyebilirsiniz.
    27 Şubat 2021, 12:02 (Güncellendi, 15 sa.)
    3,2b
    3
    18
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    10

    Popüler korku-hayatta kalma oyunu Dying Light iki gün boyunca ücretsiz oynanabiliyor. Yapımcı firma Techland, oyunun altıncı yılını kutlamak adına Dying Light'ı bu hafta sonu ücretsiz yaptı. Bu sırada oyunu oynayıp beğenirseniz ayrıca %66 ve %70 oranında indirimlerden de faydalanabilirsiniz.

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    2015 yılında piyasaya sürülen Dying Light, zombi temalı hayatta kalma oyunlarının en iyi örneklerinden birisi olarak gösteriliyor. Harran isimli kıyamet sonrası bir şehirde geçen oyunda; parkur, savaşma ve üretme/inşa etme yeteneklerinizi kullanarak zombi dolu bir şehirde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Korku ve aksiyon dolu bir oyun deneyimi yaşarken bir yandan da Harran'daki gizemli salgının arkasındaki gizemi çözmeye çalışacaksınız.

    Dying Light 1 Mart TSİ 21.00'a kadar ücretsiz oynanabiliyor olacak. Ayrıca ücretsiz dönemdeki ilerlemeleriniz kaydedilecek, yani 1 Mart sonrasında oyunu satın alırsanız kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

    Dying Light Steam sayfası



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyun zaten yeterinde uygun , deneyip beğenirsen 3-5 at demiş ne ölücü tayfa bizimkiler :D
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    K kayraTsu07 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    onu bunu bırak nerede bu dying light 2
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    Ultr0n67 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi oyun denenir abiler ;)
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    ghost43 (Sinan Bey) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhaahahaha
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    Askaparta 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    6. yıl kampanyasıymış, aç vanayı, göster kampanyayı.
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    aykuttt1987 (aykuttt aykuttt) 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ulan bu şekilde ( cümle büyük oyunlar için) oyunları haftasonu ücretsiz yapıyorsunuz. İndiğinde pazartesi oluyor zaten. Ttnet allah belanı versin. Steam senin de allah belanı versin. Yapmayın böyle şakalar.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    İ..neler ne havaya çevireceklerini bilemiyorlar
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    ozan___ (OZAN Ş******) 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Nerede ucretsiz
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    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyun zaten yeterinde uygun , deneyip beğenirsen 3-5 at demiş ne ölücü tayfa bizimkiler :D
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    15 saatte bitiyor zaten neyine mizmizlaniyorsunuz
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu da yeni moda oldu. Hafta sonu ücretsizmiş. Oç’ları.
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    T teramycin 15 sa. ( Mesaj Silindi ) emrhyldrm
    Alamayan fakir bi mahluksan oda yapimcida sana oç diyordur.
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    NeyzenEfendi 15 sa. ( Mesaj Silindi ) emrhyldrm
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    G GENÇ_EFENDİ 12 sa. ( Mesaj Silindi ) emrhyldrm
    Adamlar parası olamayanlar için paralı olan bir oyuna 2 gün için ücretsiz yapmış ve yüzde 60/70 indirim vermiş.Gelipte adamlara küfredecek hakkı buluyorsan bir gün sende bir şey üretirsin(keşke) senin gibi velatın biri gelir aynı sözü sana söyler.Olan annene olur.Yazık olur.
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