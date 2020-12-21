Ücretsiz bilim kurgu aksiyon macera oyunu Xenon Moon, mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız stüdyo Daily Digital Limited'in yaptığı, bilim kurgu aksiyon macera oyunu Xenon Moon, mobil cihazlar için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Hayır demeyi öğrendiğiniz mobil oyun "Say No! More" 2021'e ertelendi"

Xenon Moon'u oynadığınız süre boyunca keşfedeceksiniz, madencilik yapacaksınız, yeni eşyalar ürteceksiniz ve ürettiğiniz eşyaları güçlendireceksiniz. Geliştirici ekip size zorlu bir oyun vaatinde bulunuyor. Ayrıca sürükleyici olan bu hikayede çözmeniz ve mücadele etmeniz gereken bulmacalar da bulunacak. Kısaca iddialı bir oyun olduğunu söylemek gerek.

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Xenon Moon şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde erişime açık durumda. Oyunun iOS'taki boyutu 624 MB. Android'deki boyutu ise 335 MB. iOS'ta oyunu cihazınıza yükleyebilmek için iOS 10.0 veya sonraki, Android cihazınıza yüklemek için ise Android 4.4 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

Oyun için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Xenon Moon Daily Digital Limited Oyunlar Ücretsiz 624.7 MB

Xenon Moon Daily Digital Games Macera Oyunları Ücretsiz 35M

https://www.pocketgamer.com/articles/085195/xenon-moon-is-a-sci-fi-action-adventure-game-that-promises-a-real-challenge-available-now-for-ios-and-android/

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