Popüler seri Rick and Morty'nin animesi geliyor

Son yıllarda şüphesiz en popüler dizilerden birisi Rick and Morty serisi. Geçtiğimiz saatlerde de Rick and Morty için güzel bir haber geldi.
Rick and Morty Animesi Geliyor
Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre Rick and Morty'nin evreninde geçecek olan bir anime duyuruldu. Animenin yönetmenliğini ise popüler yönetmen Takashi Sano üstlenecek. Animenin ismi ise Rick and Morty: The Anime.
Ne yazık ki anime için şu an pek de fazla detaya sahip değiliz. Takashi Sano daha öncesinde Rick and Morty vs. Genocider ve Summer Meets God isimli kısa animeleri de yönetmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D