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    Popüler seri Rick and Morty'nin animesi geliyor

    Son yılların en popüler dizilerinden biri olan Rick and Morty'nin anime dizisi geçtiğimiz saatlerde duyuruldu. 10 bölümden oluşan dizinin yönetmenliğini Takashi Sano üstlenecek.
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    Popüler seri Rick and Morty'nin animesi geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda şüphesiz en popüler dizilerden birisi Rick and Morty serisi. Geçtiğimiz saatlerde de Rick and Morty için güzel bir haber geldi.

    Rick and Morty Animesi Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre Rick and Morty'nin evreninde geçecek olan bir anime duyuruldu. Animenin yönetmenliğini ise popüler yönetmen Takashi Sano üstlenecek. Animenin ismi ise Rick and Morty: The Anime.

    Ne yazık ki anime için şu an pek de fazla detaya sahip değiliz. Takashi Sano daha öncesinde Rick and Morty vs. Genocider ve Summer Meets God isimli kısa animeleri de yönetmişti.

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    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 3 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 3 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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