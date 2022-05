Popüler seri Rick and Morty'nin animesi geliyor

Tam Boyutta Gör

Son yıllarda şüphesiz en popüler dizilerden birisi Rick and Morty serisi. Geçtiğimiz saatlerde de Rick and Morty için güzel bir haber geldi.

Rick and Morty Animesi Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre Rick and Morty'nin evreninde geçecek olan bir anime duyuruldu. Animenin yönetmenliğini ise popüler yönetmen Takashi Sano üstlenecek. Animenin ismi ise Rick and Morty: The Anime.

Ne yazık ki anime için şu an pek de fazla detaya sahip değiliz. Takashi Sano daha öncesinde Rick and Morty vs. Genocider ve Summer Meets God isimli kısa animeleri de yönetmişti.

