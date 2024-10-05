Instagram, içerik kısıtlaması tartışmalarının gölgesinde 14. yaşını kutluyor

Instagram, Türkiye'de de tartışmaların odağına yerleşti
Platformun herhangi bir bilgilendirme yapmadan getirdiği siyasi içerikleri kısıtla özelliğinin kullanıcıların isteği dışında etkinleştirilmesi tartışmalara yol açtı. Bu özelliğin, ABD seçimleri için ya da Filistin'e destek ve bilgilendirme paylaşımlarına erişimi azaltmaya yönelik getirildiği belirtiliyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2 Ağustos'ta katalog suçlar çerçevesindeki politikalarından dolayı sosyal medya platformuna erişim engeli getirdi. Instagram, şirket yetkilileriyle yürütülen görüşmeler sonucunda, katalog suçlara ilişkin taleplerin karşılanacağı ve kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak çalışma sözü verilmesi üzerine 10 Ağustos'ta yeniden erişime açıldı.
Rekabet Kurulu da 2022 yılında çatı şirket Meta'ya, Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı gerekçeleriyle 346 milyon lira idari para cezası kesti.
Soruşturma sonunda şirkete bu ihlalini gidermesi için süre tanınırken, endişeleri giderecek nitelikteki uyum tedbirleri sunulana kadar şirkete her gün için idari para cezası uygulandı. Şirket tarafından bu yıl Kurula sunulan uyum tedbirleri yeterli görülürken, firmaya soruşturma ve uyum sürecinde kesilen toplam ceza 898 milyon lirayı buldu.
Instagram, dünya genelinde de çeşitli davalarla karşı karşıya kaldı. Uygulamanın çatı şirketi Meta farklı ülkelerde soruşturmalar geçirirken, son olarak ABD'de 13 yaşında bir kız çocuğu adına uygulama özelliklerinin bağımlılık yarattığı gerekçesiyle 5 milyar dolarlık dava açıldı.
ABD'de 41 eyalet ve Columbia Bölgesi de geçen yıl ortak girişimle şirketin sosyal medyanın bağımlılık yapan doğasını kullanarak gençlerin ve çocukların ruh sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle dava süreci başlattı. Meta'ya 27 Eylül'de de kullanıcı şifrelerini mevzuata uygun koruyamadığı için İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından 91 milyon avro ceza verildi.
Instagram'ın takipçi ve beğeni rekorlarını ise dünyaca ünlü futbol yıldızları elinde tutuyor. Lionel Messi'nin Dünya Kupası finalinin ardından kupayla paylaştığı fotoğraf 75,1 milyon ile en çok beğeniye sahip paylaşım olurken, Christiano Ronaldo 639 milyon kullanıcıyla en çok takipçiye sahip hesap olarak biliniyor.
Instagram, Türkiye'de de kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumunun Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın 2024 sonuçlarına göre, bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 86,2 ile WhatsApp, yüzde 71,3 ile YouTube ve yüzde 65,4 ile Instagram olarak sıralandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.