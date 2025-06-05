ChatGPT’ye yepyeni özellikler geldi: İşte tüm detaylar

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Tam Boyutta Gör OpenAI, popüler yapay zeka aracı ChatGPT’ye iş dünyasına yönelik önemli güncellemeler getirdi. Yeni eklenen özellikler, ChatGPT’yi sadece bir sohbet botu değil, aynı zamanda kurumsal belgelerle çalışan, toplantıları özetleyen ve derin araştırma raporları oluşturabilen kapsamlı bir üretkenlik aracı haline getiriyor. Bu kapsamda duyurulan yenilikler arasında bulut depolama servisleriyle entegrasyon, toplantı kaydı ve özetleme özelliği, özel sistemlerle bağlantı kurulmasını sağlayan Model Context Protocol (MCP) desteği ve “derin araştırma” (Deep Research) bağlantıları yer alıyor.

ChatGPT artık daha fazla kaynağa bağlanabiliyor

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın duyurusuna göre, ChatGPT artık Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box ve SharePoint gibi platformlarla doğrudan entegre çalışabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, kendi kurumsal belgeleri arasında ChatGPT üzerinden arama yaparak daha hızlı ve bağlama uygun yanıtlar alabiliyor. Örneğin bir yatırım analisti, şirketin Drive üzerinde tuttuğu sunumlar ve raporları kullanarak yatırım tezleri oluşturabilir ya da bir pazarlama yöneticisi, geçmiş kampanya belgelerine dayalı strateji önerileri alabilir.

OpenAI, entegrasyonların kurum içi erişim kontrol yapısına bağlı çalıştığını ve kullanıcıların yalnızca yetkili oldukları içeriklere erişebileceğini vurguluyor.

Bağlayıcıların erişim durumu şu şekilde:

Plus ve Pro kullanıcıları (Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve Birleşik Krallık hariç) ile Team, Enterprise ve Edu kullanıcıları , Deep Research kapsamında Google Drive, Gmail, Outlook, Microsoft Teams ve Linear gibi kaynaklara erişebiliyor.

(Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve Birleşik Krallık hariç) ile , Deep Research kapsamında Google Drive, Gmail, Outlook, Microsoft Teams ve Linear gibi kaynaklara erişebiliyor. Sadece Team, Enterprise ve Edu kullanıcılarına özel olarak SharePoint, Dropbox ve Box bağlayıcıları da sunuluyor.

Toplantı kayıtları ve özetleme özelliği de geldi

Tam Boyutta Gör ChatGPT’ye eklenen “Record Mode” (Kayıt Modu) ile kullanıcılar artık toplantı, görüşme ya da sesli notları kaydedip otomatik olarak yazıya dökebilecek. Sistem, bu kayıtları zaman damgalı notlara dönüştürüyor, kritik bilgileri öne çıkarıyor ve takip edilmesi gereken aksiyon maddeleri oluşturuyor.

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Oluşturulan bu içerikler doğrudan OpenAI’ın yazı ve kodlama projeleri için geliştirdiği Canvas aracına dönüştürülebiliyor. Böylece toplantı notları tek tıkla yapılacaklar listesine, planlara ya da kod taslaklarına dönüştürülebiliyor.

Kullanım durumu:

“Record Mode” şu anda yalnızca macOS işletim sistemi kullanan Team planı üyeleri için aktif.

için aktif. Yakında Plus, Pro, Enterprise ve Edu kullanıcılarına da sunulacak.

“Derin Araştırmalar” için yeni bağlantılar

OpenAI’ın duyurduğu bir diğer önemli yenilik ise “Deep Research” (Derin Araştırma) bağlayıcıları oldu. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, kurum içi verilerle web bilgilerini birleştirerek detaylı araştırma raporları hazırlayabiliyor. Entegre çalışan araçlar arasında HubSpot, Linear, Gmail, Google Drive, Outlook, Teams ve daha fazlası bulunuyor.

OpenAI, büyük kurumlar için özelleştirilebilir entegrasyon olanağı da sunuyor. MCP (Model Context Protocol) desteğiyle şirketler, ChatGPT’yi kendi iç sistemlerine ya da özel uygulamalarına bağlayarak daha güvenli ve özelleştirilmiş analizler yapabiliyor. Bu, özellikle yüksek güvenlik ve veri bütünlüğü gerektiren kurumlar için stratejik bir adım.

MCP şu anda şu gruplar için beta olarak sunulmuş durumda:

Pro kullanıcıları

Team, Enterprise ve Edu yöneticileri

Bu arada OpenAI’ın açıklamasına göre, dünya genelinde 3 milyondan fazla şirket ChatGPT’nin kurumsal ürünlerine abone olmuş durumda. Şubat ayında bu rakam 2 milyon seviyesindeydi. Yeni özelliklerle birlikte kurumsal abonelerin sayısının daha hızlı artması beklenebilir.

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