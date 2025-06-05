ChatGPT’ye yepyeni özellikler geldi: İşte tüm detaylar

ChatGPT artık daha fazla kaynağa bağlanabiliyor
OpenAI, entegrasyonların kurum içi erişim kontrol yapısına bağlı çalıştığını ve kullanıcıların yalnızca yetkili oldukları içeriklere erişebileceğini vurguluyor.
Bağlayıcıların erişim durumu şu şekilde:
- Plus ve Pro kullanıcıları (Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve Birleşik Krallık hariç) ile Team, Enterprise ve Edu kullanıcıları, Deep Research kapsamında Google Drive, Gmail, Outlook, Microsoft Teams ve Linear gibi kaynaklara erişebiliyor.
- Sadece Team, Enterprise ve Edu kullanıcılarına özel olarak SharePoint, Dropbox ve Box bağlayıcıları da sunuluyor.
Toplantı kayıtları ve özetleme özelliği de geldi
Oluşturulan bu içerikler doğrudan OpenAI’ın yazı ve kodlama projeleri için geliştirdiği Canvas aracına dönüştürülebiliyor. Böylece toplantı notları tek tıkla yapılacaklar listesine, planlara ya da kod taslaklarına dönüştürülebiliyor.
Kullanım durumu:
- “Record Mode” şu anda yalnızca macOS işletim sistemi kullanan Team planı üyeleri için aktif.
- Yakında Plus, Pro, Enterprise ve Edu kullanıcılarına da sunulacak.
“Derin Araştırmalar” için yeni bağlantılar
OpenAI’ın duyurduğu bir diğer önemli yenilik ise “Deep Research” (Derin Araştırma) bağlayıcıları oldu. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, kurum içi verilerle web bilgilerini birleştirerek detaylı araştırma raporları hazırlayabiliyor. Entegre çalışan araçlar arasında HubSpot, Linear, Gmail, Google Drive, Outlook, Teams ve daha fazlası bulunuyor.
OpenAI, büyük kurumlar için özelleştirilebilir entegrasyon olanağı da sunuyor. MCP (Model Context Protocol) desteğiyle şirketler, ChatGPT’yi kendi iç sistemlerine ya da özel uygulamalarına bağlayarak daha güvenli ve özelleştirilmiş analizler yapabiliyor. Bu, özellikle yüksek güvenlik ve veri bütünlüğü gerektiren kurumlar için stratejik bir adım.
MCP şu anda şu gruplar için beta olarak sunulmuş durumda:
- Pro kullanıcıları
- Team, Enterprise ve Edu yöneticileri
Bu arada OpenAI’ın açıklamasına göre, dünya genelinde 3 milyondan fazla şirket ChatGPT’nin kurumsal ürünlerine abone olmuş durumda. Şubat ayında bu rakam 2 milyon seviyesindeydi. Yeni özelliklerle birlikte kurumsal abonelerin sayısının daha hızlı artması beklenebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: