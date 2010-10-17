Porsche olası Facebook casusluğuna karşı çalışanların sosyal ağlara erişimini engelledi

Alman otomobil üreticisi Porsche, olası casusluk girişimlerine karşı çalışanlarının Facebook ve Xing gibi sosyal ağlara erişimini engelledi. Porsche sözcüsü Dirk Erat, Bloomberg ile yaptığı röportajda, Porsche olarak yabancı istihbarat servislerinin sosyal ağlar üzerinden çalışanların profil sayfalarına erişerek "gizli" bilgileri ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

Dirk Erat'ın açıklamalarına bakılırsa Porsche, yabancı istihbarat ve haber alma servislerinin açık bir şekilde potansiyel tehdit anlamına geldiğini düşünüyor. Facebook ve Xing ile birlikte eBay erişimini de engelleyen firma, gelecek yıllarda satışların önemli bir kısmını oluşturması beklenen kompakt boyutlu SUV ve hibrit araçlara yönelik çalışmaların gizliliğini korumayı hedefliyor.