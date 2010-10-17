Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche olası Facebook casusluğuna karşı çalışanların sosyal ağlara erişimini engelledi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14b
1
32
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alman otomobil üreticisi Porsche, olası casusluk girişimlerine karşı çalışanlarının Facebook ve Xing gibi sosyal ağlara erişimini engelledi. Porsche sözcüsü Dirk Erat, Bloomberg ile yaptığı röportajda, Porsche olarak yabancı istihbarat servislerinin sosyal ağlar üzerinden çalışanların profil sayfalarına erişerek "gizli" bilgileri ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

Dirk Erat'ın açıklamalarına bakılırsa Porsche, yabancı istihbarat ve haber alma servislerinin açık bir şekilde potansiyel tehdit anlamına geldiğini düşünüyor. Facebook ve Xing ile birlikte eBay erişimini de engelleyen firma, gelecek yıllarda satışların önemli bir kısmını oluşturması beklenen kompakt boyutlu SUV ve hibrit araçlara yönelik çalışmaların gizliliğini korumayı hedefliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
::Ashes:: 9 yıl
Reklam amaçlı sallamasyon haber yapmak için yapılan birşey..
Sosyal erişimini engelledin telefonudamı yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
massacre*** 9 yıl
21 yaşındayım ne facebook girerim ne msn porşda çalışmaktanda haz duyarım parasıda muhtemelen iyidir hiç degilse kaportacılıktan iyidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JonnyCaqe 9 yıl
Bizim isyerinde gencler ve yaslilar cogunlulta olmak uzere facebook ve gazete okuyorlar aksam kadar.ben sikiliyorum bunlarin gorunce adamlarda tik yok.Bazilarida multiplayer oyun ceviriyorlar devlet dairesi degil sosyal paylasimlarin merkezi mubarek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fss1403 9 yıl
Şikayet edin arkadaşlar madem giriyorlar bizim vergimizle maaş alıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JonnyCaqe 9 yıl
Yok artik daha neler.napti bu porsche facebook ile ne alakasi var.adam oraya yazacak degil ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eskiler 9 yıl
Yerin kulağı var.
918 Spyder'in yapımında çalışan işcilerin çok sıkı tembihlendiği ve bilgi sızdırılması durumunda öldürülebileceklerini bile okumuştum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeLiCe_DoLuCa 9 yıl
bence adamların korkusu çalışanlarının facebookta bilgilerini paylaşması değil .. yasak da ancak porsche fabrikası civarındaki ağlardan bu tarz sitelere engel olunacak şekilde konulmuştur, yoksa çalışanlar işe yeri haricinde bir yerden facebook hesaplarına erişebiliyorlardır, bunun sebebi de fabrikanın bilgisayarlarının da büyük ihtimalle aynı ağ üzerinde olmalarıdır ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazarotti 9 yıl
Devlet kurumlarıda engellemesi lazım.

Ne zaman Uskudar Belediyesi İmar katına çıksam, Yeni taze memur hoş bayanlar Facebook'da zaman geçirmekte.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Einstein 9 yıl
O değil de o SUV alttaki aracın üstüne düşse ne güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Renkli Sohbet 9 yıl
İyi yapmış. Sonuçta şirket bilgileri..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StevenGerrard 9 yıl
iyi yapmışta panamera harika duruyor

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +177 Galatas4ray +104 Domatore +104 Tugrul_512bit +86 astegon +79 Mutlak.Sıfır +78 deoks +77 madmahmutd +76 Fenomenon +75 sistemli adam +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14022 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, casusluk ve
5 etiket daha Porsche Otomobil sosyal ağlar facebook Güvenlik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Toshiba'nın yeni ürün ve teknolojilerini Aytaç Biter'den dinliyoruz 9 yıl MSI GTX460 Cyclone video inceleme 9 yıl Sony'nin IFA'da sergilediklerini Genel Müdürü Mohsen Noohi anlatıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
MERAK EDENLER İÇİN SARJIMI SÖYLÜYORUM
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim