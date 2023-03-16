Porsche’un her yönüyle üst seviye olan elektrikli amiral gemisi SUV planları sızdı

Tam Boyutta Gör Porsche CEO'su Oliver Blume, şirketin tüm donanımlara sahip yeni bir tamamen elektrikli SUV hazırladığını doğruladı. Henüz ismi açıklanmayan araç, yakında piyasaya sürülecek olan elektrikli Macan ve Cayenne SUV'lerden daha üstün özelliklere sahip amiral gemisi elektrikli SUV olacak.

Üç SUV da Porsche'nin 2030 yılına kadar yüzde 80 tamamen elektrikli araç satış hedeflerine ulaşması için kritik öneme sahip olacak. Macan EV, 2024 yılında 80.000 dolardan başlayan fiyatlarla bayilerde yerini alacakken Cayenne EV için bir tarih henüz açıklanmadı. Bununla birlikte tahminlere göre amiral gemisi SUV muhtemelen 2028 civarında gelecek.

Yepyeni amiral gemisi Porsche SUV geliyor

Porsche'nin ifadesiyle bu üst seviye SUV, Cayenne ve Macan'ın "üzerinde konumlandırılacak" ve daha büyük bir boyuta, yeni otomatik sürüş işlevlerine, yükseltilmiş kabin teknolojisine ve çok hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. Porsche, "Bu yeni araç konsepti, güçlü performans ve otomatik sürüş fonksiyonlarını tipik Porsche çizgisiyle ve araç içinde tamamen yeni bir deneyimle birlikte sunmak üzere tasarlandı" dedi.

Tam Boyutta Gör En ilgi çekici özelliklerden biri, bataryayı bugün piyasada bulunan diğer araçlardan çok daha hızlı şarj etme yeteneği olacak. Porsche, geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Mission R konsept otomobilinde benzer bir teknolojiden bahsetmişti. Muhtemelen buradan referanslar alınacak. Buna göre hedeflenen üst seviye Porsche SUV, sadece 15 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80 doluluğa ulaşabilen 900 voltluk bir elektrik sistemine sahip olacak.

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Her ne kadar doğrulanmamış olsa da, aracın Porsche'nin yeni silikon pil teknolojisiyle çalışabileceği düşünülüyor. Porsche, 2022 yılında silikon batarya malzemeleri üreten Group14'e 400 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. Günümüzde çoğu elektrikli araçta yaygın olan lityum iyon pillere alternatif olan bu teknoloji, daha hızlı şarj ve daha yüksek enerji yoğunluğu vaat ediyor. Öte yandan Porsche, gelirlerini de artırmayı hedefliyor. Bu anlamda Porsche Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Lutz Meschke, "Ürün yelpazemiz ve fiyatlandırmamızdan maliyet yapımıza kadar her şeye yeni bir gözle bakacağız" ifadelerini kullanıyor. Firma muhtemelen elektrikli araçlarında OTA üzerinden yazılımlar da satmayı planlıyor. Bu “servis” altyapısı Tesla ile hayatımıza girmişti ve giderek daha fazla üretici yazılımla özellik satmaya başlıyor.

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Porsche’un elektrikli amiral gemisi SUV planları sızdı