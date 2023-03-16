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    Anlık Bildirim

    Porsche’un her yönüyle üst seviye olan elektrikli amiral gemisi SUV planları sızdı

    Porsche yakında piyasaya çıkacak olan Cayenne ve Macan elektrikli SUV'ların "üzerinde konumlandırılmış" yüksek teknolojili, hızlı şarj edilebilen bir araç piyasaya sürecek.
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    Porsche’un elektrikli amiral gemisi SUV planları sızdı Tam Boyutta Gör
    Porsche CEO'su Oliver Blume, şirketin tüm donanımlara sahip yeni bir tamamen elektrikli SUV hazırladığını doğruladı. Henüz ismi açıklanmayan araç, yakında piyasaya sürülecek olan elektrikli Macan ve Cayenne SUV'lerden daha üstün özelliklere sahip amiral gemisi elektrikli SUV olacak.

    Üç SUV da Porsche'nin 2030 yılına kadar yüzde 80 tamamen elektrikli araç satış hedeflerine ulaşması için kritik öneme sahip olacak. Macan EV, 2024 yılında 80.000 dolardan başlayan fiyatlarla bayilerde yerini alacakken Cayenne EV için bir tarih henüz açıklanmadı. Bununla birlikte tahminlere göre amiral gemisi SUV muhtemelen 2028 civarında gelecek.

    Yepyeni amiral gemisi Porsche SUV geliyor

    Porsche'nin ifadesiyle bu üst seviye SUV, Cayenne ve Macan'ın "üzerinde konumlandırılacak" ve daha büyük bir boyuta, yeni otomatik sürüş işlevlerine, yükseltilmiş kabin teknolojisine ve çok hızlı şarj teknolojisine sahip olacak. Porsche, "Bu yeni araç konsepti, güçlü performans ve otomatik sürüş fonksiyonlarını tipik Porsche çizgisiyle ve araç içinde tamamen yeni bir deneyimle birlikte sunmak üzere tasarlandı" dedi.

    Porsche’un elektrikli amiral gemisi SUV planları sızdı Tam Boyutta Gör
    En ilgi çekici özelliklerden biri, bataryayı bugün piyasada bulunan diğer araçlardan çok daha hızlı şarj etme yeteneği olacak. Porsche, geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Mission R konsept otomobilinde benzer bir teknolojiden bahsetmişti. Muhtemelen buradan referanslar alınacak. Buna göre hedeflenen üst seviye Porsche SUV, sadece 15 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80 doluluğa ulaşabilen 900 voltluk bir elektrik sistemine sahip olacak.

    Her ne kadar doğrulanmamış olsa da, aracın Porsche'nin yeni silikon pil teknolojisiyle çalışabileceği düşünülüyor. Porsche, 2022 yılında silikon batarya malzemeleri üreten Group14'e 400 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. Günümüzde çoğu elektrikli araçta yaygın olan lityum iyon pillere alternatif olan bu teknoloji, daha hızlı şarj ve daha yüksek enerji yoğunluğu vaat ediyor. Öte yandan Porsche, gelirlerini de artırmayı hedefliyor. Bu anlamda Porsche Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Lutz Meschke, "Ürün yelpazemiz ve fiyatlandırmamızdan maliyet yapımıza kadar her şeye yeni bir gözle bakacağız" ifadelerini kullanıyor. Firma muhtemelen elektrikli araçlarında OTA üzerinden yazılımlar da satmayı planlıyor. Bu “servis” altyapısı Tesla ile hayatımıza girmişti ve giderek daha fazla üretici yazılımla özellik satmaya başlıyor.

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    ugah6aiw 6 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 8 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 8 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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