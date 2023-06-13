Tam Boyutta Gör Porsche, 36.8 milyar dolar marka değeri ile en değerli lüks markalar sıralamasında üst üste altıncı yıldır liderliğini sürdürüyor. Alman spor otomobil üreticisi, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 2023 sıralamasında yine ilk sırada yer aldı.

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Faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm markaları değerlendiren Brand Finance'ın son marka değerlendirme araştırmasında Porsche'nin yanı sıra iki otomobil üreticisi daha yer alıyor. En değerli lüks markalar listesinin ikinci sırasında 26.3 milyar dolar değere sahip Louis Vuitton var.

Tam Boyutta Gör Chanel markası 19.4 milyar dolarlık marka değeri ile dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi. Chanel tarafından yerinden Gucci ise dördüncü sıraya geriledi. Araştırmaya göre İtalyan giyim devinin marka değeri 17.8 milyar dolar seviyesine düşmüş durumda.

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Lamborghini en hızlı büyüyen marka

Hermes, Dior, Cartier, Rolex ve Tiffany de ilk 10'a girmeyi başarırken, markasına 7.4 milyar değer biçilen Ferrari onuncu sırada yer aldı. En hızlı büyüyen marka 4.1 milyar dolar değere ulaşan Lamborghini oldu. Firma bir yılda 30. sıradan 18. sıraya yükseldi.

Tam Boyutta Gör Brand Finance sıralamasında yer alan 50 şirketin 12'si Fransız, 15'i İtalyan, 6'sı ise İsviçreli. Ayrıca ABD ve Birleşik Krallık'tan da 5'er temsilci bulunuyor. Sıralamada iki Çinli şirket var. Bunlar otel zinciri Shangri-La (29. sıra) ve mücevher markası Lao Feng Xiang (30. sıra).

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Porsche yine en değerli lüks markalar listesinin zirvesinde