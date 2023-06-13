Porsche yine en değerli lüks markalar listesinin zirvesinde

Faaliyet alanlarına bakılmaksızın tüm markaları değerlendiren Brand Finance'ın son marka değerlendirme araştırmasında Porsche'nin yanı sıra iki otomobil üreticisi daha yer alıyor. En değerli lüks markalar listesinin ikinci sırasında 26.3 milyar dolar değere sahip Louis Vuitton var.
Lamborghini en hızlı büyüyen marka
Hermes, Dior, Cartier, Rolex ve Tiffany de ilk 10'a girmeyi başarırken, markasına 7.4 milyar değer biçilen Ferrari onuncu sırada yer aldı. En hızlı büyüyen marka 4.1 milyar dolar değere ulaşan Lamborghini oldu. Firma bir yılda 30. sıradan 18. sıraya yükseldi.
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi