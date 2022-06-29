Portal ve Portal 2 Nintendo Switch için yayınlandı

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Valve’ın sevilen oyunlarından olan Portal ve Portal 2, oyuncular tarafından çok beğenilmişti. Özellikle 2011’de çıkış yapan Portal 2 ile tarihin en sevilen oyunlarından birini geliştiren Valve, Portal serisini Nintendo Switch’e getirdi.

Portal Companion Collection 20 dolar fiyatı ile çıkış yaptı

NVIDIA LightSpeed Studios ile birlikte geliştirilen Portal: Companion Collection, iki oyunu da içeriyor. Ayrıca Companion Collection, Portal 2’de bulunan co-op modunu da destekliyor. Böylece Portal 2, çevrimiçi veya çift kontrolcü ile oynanabiliyor.

No Man’s Sky Nintendo Switch'e geliyor 6 gün önce eklendi

Normalde Nintendo Switch pahalı oyun fiyatları ile eleştirilse de Valve, Nintendo Switch için yayınladığı Portal serisinde 20 dolar gibi uygun bir fiyat seçerek kullanıcıları mutlu etti. Uzun bir süredir herhangi bir konsola oyun yayınlamayan Valve, uzun bir süre sonra ilk kez konsol oyunu yayınlamış oldu.

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Portal Companion Collection Nintendo Switch için yayınlandı