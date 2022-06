Nintendo Switch için No Man’s Sky’ın için çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör

2016 yılında Playstation 4 ve PC için çıkış yapan No Man’s Sky, çıkışında ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Oyunun geliştricisi Hello Games, eleştirilerin ardından oyun üzerine ciddi geliştirmeler ve güncellemeler getirdi. Daha sonra Xbox One için de çıkış yapan No Man’s Sky, yakında Nintendo Switch için çıkış yapacak.

No Man’s Sky 7 Ekim’de Nintendo Switch için çıkış yapacak

No Man’s Sky, bütün güncellemeleri ile beraber 7 Ekim’de Nintendo Switch için çıkış yapacak. Oyun hem fiziksel hem de dijital versiyonları ile çıkış yapacak. Hello Games, oyunun performansını gösteren bir video da yayınladı. Videoda oyunun Switch platformunda iyi ve stabil bir performans sergilediği görülüyor.

Ayrıca 7 Ekim’de No Man’s Sky, PS5 için fiziksel olarak satışa çıkacak. iPad ve Mac’e de geleceği duyurulan No Man’s Sky, bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek gibi gözüküyor.

