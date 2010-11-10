Pre 2; 12 Kasım'da Büyük Britanya adasına çıkıyor

HP'nin bünyesine katıldıktan sonra çalışmalarına hız arttırarak devam eden Palm, webOS 2'li ilk akıllı telefonu Pre 2'i kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ayın son döneminde Fransa'da SFR aracılığıyla satışa sunulan telefonun sıradaki durağı İngiltere olacak.

HP'nin Pocket-Lint'e yaptığı açıklamaya göre Pre 2, 12 Kasımda sim kilitsiz olarak İngiliz teknoloji severlerin karşısına çıkacak. Hatırlanacağı gibi HP Palm'ın Kıdemli ürün yöneticisi Tim Pettitt; Pre 2'nin sim kilitsiz olarak satılacağını bir süre önce açıklamıştı..

Palm'ın ilk webOS'li akıllı telefonu olan Pre'nin varisi olan Pre 2; 1GHz'lik güçlü işlemcisi, 5 Megapiksellik kamerası ve en önemlisi webOS 2.0 desteğiyle öne çıkıyor.