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Pre 2; 12 Kasım'da Büyük Britanya adasına çıkıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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HP'nin bünyesine katıldıktan sonra çalışmalarına hız arttırarak devam eden Palm, webOS 2'li ilk akıllı telefonu Pre 2'i kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ayın son döneminde Fransa'da SFR aracılığıyla satışa sunulan telefonun sıradaki durağı İngiltere olacak.

HP'nin Pocket-Lint'e yaptığı açıklamaya göre Pre 2, 12 Kasımda sim kilitsiz olarak İngiliz teknoloji severlerin karşısına çıkacak. Hatırlanacağı gibi HP Palm'ın Kıdemli ürün yöneticisi Tim Pettitt; Pre 2'nin sim kilitsiz olarak satılacağını bir süre önce açıklamıştı..

Palm'ın ilk webOS'li akıllı telefonu olan Pre'nin varisi olan Pre 2; 1GHz'lik güçlü işlemcisi, 5 Megapiksellik kamerası ve en önemlisi webOS 2.0 desteğiyle öne çıkıyor.


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pirimugan 9 yıl
kisisel fikrim asil bu telefonu,telefonun yazilimiyla ilgilenenler alacaktir
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danGerfuLL 9 yıl

pirimugan

kisisel fikrim asil bu telefonu,telefonun yazilimiyla ilgilenenler alacaktir


+1

HP'nin Palm'ı satın almasıyla birlikte HP'nin dağıtımda etkili olacağını da düşünürsek Türkiye'ye gelme ihtimali bulunan bir cihaz.
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Batuist 9 yıl

pirimugan

kisisel fikrim asil bu telefonu,telefonun yazilimiyla ilgilenenler alacaktir

sebep??? program yok oyun yok sorun yok... bu kadar basit olduğu için mi??
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Batuist 9 yıl
Kişisel fikrim bu telefonda android 2.2 olsaydı şayet daha çok satış başarısı yakalayabilirdi.. Kim pazarda adı bile bilinmeyen bir işletim sistemine sahip bir telefonu alır ki?? Sanırım ben sordum yine ben cevaplıcam.. Bu sorunun cevabı telefonun yazılımıyla ilgilenmeyenler olacaktır.. :))
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danGerfuLL 9 yıl
Merak ettiğim bir cihaz ve işletim sistemi.
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