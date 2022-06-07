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    Premier Lig’den (EPL) NFT odaklı ticari marka başvurusu

    Futbolun zirvesi Premier Lig'den (EPL) NFT hamlesi geliyor. İngiliz Premier Ligi, NFT odaklı bir marka başvurusu yaptı.                                             
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    Premier Lig, NFT Odaklı ticari marka başvurusu yaptı
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    NFT ve metaverse kavramlarının gelişme kaydetmesi ile beraber birçok şirket NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvurusunda bulunmaya başladı. Bu kez ticari marka başvurusunda bulunan isim İngiliz Premier Ligi (EPL) oldu. 

    Son zamanlarda birçok kurum ve şirket NFT odaklı ticari marka başvuruları yapmaya başladı. İngiliz Premier Ligi’de ticari marka başvurusu yapan isimler arasına dahil oldu.

    İngiliz Premier Ligi, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne iki adet NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvurusu yaptı. Yapılan başvurular lisanslı ticari marka avukatı Michael Kondoudis’un resmi Twitter hesabı üzerinden şu şekilde duyuruldu:

    İngiliz Premier Ligi konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı: 

    “Premier Lig düzenli olarak bir milyardan fazla insan tarafından izleniyor, bu nedenle markaya verilen değer önemli. Bu başvurular, sanal ve kripto unsurları içeren günümüz ekonomisinde ve meta veri tabanında yarının sanal ekonomisinde markayı korumak için mantıklı bir adımı temsil ediyor”

    Son olarak İngiliz Premier Ligi bu başvuru hamlesi ile beraber NFT’ler, kripto para birimleri, dijital koleksiyonlar, dijital ticaret kartları, sanal ayakkabı, giyim, şapka ve spor giyim gibi diğer sektörlere de adım atacağının sinyalini vermiş oldu.

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