Prestijli fotoğrafçılık ödülünün yapay zekaya verildiği ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Berlin merkezli "fotomedya sanatçısı" Boris Eldagsen, Dünya Fotoğraf Örgütü'nün Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'ne katıldı. Eldagsen, ‘The Electrician' adlı fotoğrafıyla yarışmaya “Yaratıcı” kategorisi altında girdi. 1940'ların görsel dilini anlatan 'Pseudomnesia: Fake Memories' adlı serinin bir parçası olan bu fotoğraf, iki kadının çok eski bir fotoğrafı gibi görünüyor.

Ödül yapay zekaya verildi

‘The Electrician' eseri esasında bir yapay zeka tarafından oluşturuldu. Hatta sadece bu fotoğraf değil, Eldagsen’in katıldığı tüm seri yapay zeka görüntü üreteçleri aracılığıyla 20 ila 40 kez yeniden düzenlendi. Eldagsen, böyle bir şey yapmasının nedeni olarak ise bir farkındalık yaratmak olduğunu ve yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler için ayrı yarışmaların yapılması gerektiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Eldagsen her ne kadar ödülü kazanmış olsa da hem ödülü hem de kazanana verilen Sony kamera ekipmanlarını reddettiğini açıkladı. Eldagsen yaptığı açıklamada "Fotoğraf dünyası olarak açık bir tartışmaya ihtiyacımız var. Neyi fotoğraf olarak kabul edip etmeyeceğimize dair bir tartışma." ifadelerini kullandı. Eldagsen’a göre yapay zeka ile gerçek fotoğrafçılar, bu tür yarışmalarda birbirileriyle yarışmamalı. İkisini tamamen farklı olarak gören sanatçı yapay zekanın ürettiği görsellerin fotoğrafçılık olmadığını belirtiyor.

Bu ilk değil

Tam Boyutta Gör Öte yandan bu, yapay zeka tarafından üretilen görüntünün bir fotoğraf yarışmasını ilk kez kazanması değil; Midjourney kreasyonu, bu yılın başlarında Avustralyalı fotoğraf perakendecisi digiDirect tarafından düzenlenen bir fotoğraf yarışmasını kazandı. Başka bir Midjourney görüntüsü, Colorado Eyalet Fuarı'nın 2022'deki yıllık sanat yarışmasında bir kategoride ödül kazandı.

Sanat dünyasında yapay zekâ tartışması: AI İnci Küpeli Kız 1 ay önce eklendi

Bununla birlikte Johannes Vermeer’in efsanevi “İnci Küpeli Kız” tablosunun yapay zeka versiyonu Lahey'deki Mauritshuis koleksiyonuna eklenmişti. Mauritshuis, oldukça prestijli bir koleksiyon ve yapay zeka tarafından üretilen "İncili Kızım" (My Girl with a Pearl) eserinin buraya konulması sanat camiasının bazı kesimleri tarafından “hakaret” olarak nitelendirilmişti. Yapay zeka ve sanat camiası arasındaki gerilimin ilerleyen dönemlerde daha da artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Prestijli fotoğrafçılık ödülü yapay zekaya verildi