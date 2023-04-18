Prestijli fotoğrafçılık ödülünün yapay zekaya verildiği ortaya çıktı

‘The Electrician' eseri esasında bir yapay zeka tarafından oluşturuldu. Hatta sadece bu fotoğraf değil, Eldagsen’in katıldığı tüm seri yapay zeka görüntü üreteçleri aracılığıyla 20 ila 40 kez yeniden düzenlendi. Eldagsen, böyle bir şey yapmasının nedeni olarak ise bir farkındalık yaratmak olduğunu ve yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler için ayrı yarışmaların yapılması gerektiğini söylüyor.
Bu ilk değil
Bununla birlikte Johannes Vermeer’in efsanevi “İnci Küpeli Kız” tablosunun yapay zeka versiyonu Lahey'deki Mauritshuis koleksiyonuna eklenmişti. Mauritshuis, oldukça prestijli bir koleksiyon ve yapay zeka tarafından üretilen "İncili Kızım" (My Girl with a Pearl) eserinin buraya konulması sanat camiasının bazı kesimleri tarafından “hakaret” olarak nitelendirilmişti. Yapay zeka ve sanat camiası arasındaki gerilimin ilerleyen dönemlerde daha da artacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.