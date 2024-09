Amazon Prime Gaming'e 5 yeni oyun daha eklendi: İşte liste

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Eylül ayı listesi çok yakında sonlanıyor. Ancak bu olurken, Prime Gaming kütüphanesine, Black Desert başta olmak üzere 5 yeni oyun eklendi. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

Kaçıranlar için Eylül ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Borderlands 2, GreedFall: Gold Edition, Lego The Lord of the Rings, Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition ve Borderlands: The Pre-Sequel olmak üzere 20'den fazla oyun eklendi. Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak; Ghost Song, Black Desert, Ynglet, Mystery Case Files: Black Crown Collector’s Edition ve Giana Sisters: Twisted Dreams. Steam fiyatı 1,300 TL'yi aşan bu oyunlara ve daha fazlasına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime Gaming Eylül oyunları

Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition

LEGO® The Lord of the Rings

LEGO® The Hobbit

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Greedfall: Gold Edition

Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition

Minabo — A Walk through Life

Eternights

LEGO® Indiana Jones: The Original Adventures

Borderlands: The Pre-Sequel

Tales from the Borderlands

Borderlands 2

9 Years of Shadows

Moonlighter

Golfie

Cursed to Golf

Hell Pie

Showgunners

Arcadegeddon

Thronebreaker: The Witcher Tales

The Falconeer

I Love Finding Cats & Pups Collector’s Edition

Kerbal Space Program

Mystery Case Files: Black Crown Collector’s Edition

Ghost Song

Ynglet

Black Desert

Giana Sisters: Twisted Dreams

