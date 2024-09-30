Amazon Prime Gaming'e 5 yeni oyun daha eklendi: İşte liste

Kaçıranlar için Eylül ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Borderlands 2, GreedFall: Gold Edition, Lego The Lord of the Rings, Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition ve Borderlands: The Pre-Sequel olmak üzere 20'den fazla oyun eklendi. Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak; Ghost Song, Black Desert, Ynglet, Mystery Case Files: Black Crown Collector’s Edition ve Giana Sisters: Twisted Dreams. Steam fiyatı 1,300 TL'yi aşan bu oyunlara ve daha fazlasına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Amazon Prime Gaming Eylül oyunları
- Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition
- LEGO® The Lord of the Rings
- LEGO® The Hobbit
- Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
- Greedfall: Gold Edition
- Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition
- Minabo — A Walk through Life
- Eternights
- LEGO® Indiana Jones: The Original Adventures
- Borderlands: The Pre-Sequel
- Tales from the Borderlands
- Borderlands 2
- 9 Years of Shadows
- Moonlighter
- Golfie
- Cursed to Golf
- Hell Pie
- Showgunners
- Arcadegeddon
- Thronebreaker: The Witcher Tales
- The Falconeer
- LEGO® The Hobbit
- I Love Finding Cats & Pups Collector’s Edition
- Kerbal Space Program
- Mystery Case Files: Black Crown Collector’s Edition
- Ghost Song
- Ynglet
- Black Desert
- Giana Sisters: Twisted Dreams
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu