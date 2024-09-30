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    Amazon Prime Gaming'e 5 yeni oyun daha eklendi: İşte liste

    Amazon Prime Gaming Eylül ayı kütüphanesine Black Desert başta olmak üzere 5 yeni oyun daha eklendi. İşte Prime Gaming kullanıcılarına sınırlı süre ile sunulacak oyunlar...
    Prime Gaming ile 5 oyun daha ücretsiz oldu: 1,300 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Eylül ayı listesi çok yakında sonlanıyor. Ancak bu olurken, Prime Gaming kütüphanesine, Black Desert başta olmak üzere 5 yeni oyun eklendi. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

    Kaçıranlar için Eylül ayının başında Prime Gaming kütüphanesine Borderlands 2,  GreedFall: Gold Edition, Lego The Lord of the Rings, Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition ve Borderlands: The Pre-Sequel olmak üzere 20'den fazla oyun eklendi. Listenin sonuna dahil olan oyunlar ise şu şekilde olacak; Ghost Song, Black Desert, Ynglet, Mystery Case Files: Black Crown Collector’s Edition ve Giana Sisters: Twisted Dreams. Steam fiyatı 1,300 TL'yi aşan bu oyunlara ve daha fazlasına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Amazon Prime Gaming Eylül oyunları

    • Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition
    • LEGO® The Lord of the Rings
    • LEGO® The Hobbit
    • Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
    • Greedfall: Gold Edition
    • Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition
    • Minabo — A Walk through Life
    • Eternights
    • LEGO® Indiana Jones: The Original Adventures
    • Borderlands: The Pre-Sequel
    • Tales from the Borderlands
    • Borderlands 2
    • 9 Years of Shadows
    • Moonlighter
    • Golfie
    • Cursed to Golf
    • Hell Pie
    • Showgunners
    • Arcadegeddon
    • Thronebreaker: The Witcher Tales
    • The Falconeer
    • LEGO® The Hobbit
    • I Love Finding Cats & Pups Collector’s Edition
    • Kerbal Space Program
    • Mystery Case Files: Black Crown Collector’s Edition
    • Ghost Song
    • Ynglet
    • Black Desert
    • Giana Sisters: Twisted Dreams
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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