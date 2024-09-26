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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: The Spirit and the Mouse

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu The Spirit and the Mouse geçtiğimiz dakikarda erişime açıldı. Macera ve bulmaca temalarını birleştiren oyunda, şirin bir Fransız köyünde maceraya çıkıyor ve fare olarak elektrik temelli bulmacaları çözerek ilerliyoruz. Dolayısıyla birden fazla görev ve bulmaca oyuncuları bekliyor olacak.

Daha önce de belirttiğimiz gibi The Spirit and the Mouse, 26 Eylül Türkiye saati ile 18:00'dan 3 Ekim'e kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Dolayısıyla eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

26 Eylül - 3 Ekim

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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı