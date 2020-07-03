Prime Video Win10 uygulaması ile içerikleri bilgisayara indirmek artık mümkün

Amazon’un Netflix ve Hulu gibi alternatiflerle rekabet ettiği Prime Video dijital içerik platformunun Windows 10 sürümü, kullanıcıların uzunca bir süredir beklenti içinde olduğu ancak bir türlü hayata geçirilmeyen bir özelliğe nihayet kavuştu.

Microsoft Store üzerinden indirilen uygulamaya nihayet video indirme özelliği geldi. İnternet erişiminin olmadığı ortamlarda içeriklerin izlenmesini mümkün kılan özellikle favori dizi ve filmleri artık önceden bilgisayara indirebileceğiz.

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“İyi, daha iyi ve en iyi “ olmak üzere üç farklı indirme seçeneği sunan uygulamada 1 saatlik video için sırasıyla 0,5 GB, 1,1 GB ve 2,4 GB internet ve depolama alanı kullanılacağı belirtiliyor. Mobil şebekeler üzerinden de içerik indirilmesine izin veren uygulamanın en büyük eksiklerinden biri, depolama için sürücü seçimine izin vermemesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer eksik ise video kalitesinin 1080p ile sınırlandırılmış olması.

Tam Boyutta Gör

Bunun dışında Prime Videos’un web istemcisi aracılığıyla ulaşılan diğer özelliklere de sahip olan uygulamayı bilgisayarınıza yüklemek isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Windows için Amazon Prime Video

https://www.engadget.com/amazon-prime-video-windows-10-now-available-210150549.html

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